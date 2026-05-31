MIMORIADNE nešťastie! Autobus plný ľudí havaroval, potom začal horieť! Zomrelo 8 ľudí vrátane BÁBÄTKA

ISTANBUL - V noci na nedeľu začal po havárii horieť autobus v západnom Turecku, pričom zahynulo osem ľudí vrátane 9-mesačného chlapčeka, píše o tom agentúra AP.
Autobus spoločnosti Pamukkale Tourism narazil o 1.40 h miestneho času do diaľničných zvodidiel v provincii Denizli, keď prevážal 38 cestujúcich a troch zamestnancov z Izmiru do stredomorského mesta Antalya, uviedla tlačová agentúra Demiroren.
Medzi mŕtvymi je 50-ročný vodič a otec chlapčeka, zranených bolo približne 33 ľudí. Sobota bola posledným dňom moslimského sviatku obetovania íd al-adhá, s ktorým súvisí aj hustejšia doprava, keď ľudia cestujú za rodinou a na dovolenku. Vtedy bývajú častejšie aj dopravné nehody.