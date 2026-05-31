Uznávaný lekár šokoval: TENTO bežný nápoj označil za TEKUTÚ SMRŤ, pijete ho aj vy!

WASHINGTON - Rastúci záujem o zdravý životný štýl prináša aj väčší dôraz na to, čo ľudia jedia a pijú. Podľa odborníkov však platí nielen „ste to, čo jete“, ale aj „ste to, čo pijete“. Americký srdcový chirurg Dr. Jeremy London preto upozorňuje na jeden bežný nápoj, ktorému sa úplne vyhýba – a označuje ho za tekutú smrť.
Doktor London, ktorý má certifikáciu v cievnej, hrudníkovej aj všeobecnej chirurgii, v príspevku na sociálnych sieťach uviedol, že existujú štyri veci, ktorým sa ako kardiochirurg „absolútne vyhýba“. A hoci by mnohí tipovali alkohol, jeho najtvrdšie varovanie smerovalo inam, píše The Mirror.
Prvou položkou na jeho zozname je fajčenie, ktoré označil za „najhoršiu vec, akú môžu ľudia urobiť svojmu telu“. Druhou je alkohol, ktorý podľa neho pôsobí „toxicky na každú bunku v tele“, hoci pripúšťa, že každý má svoje vlastné hranice. „Tvoje telo, tvoje pravidlá, ty si rozhoduješ sám. Pre mňa osobne bolo odstránenie alkoholu zo života pravdepodobne jedným z najtransformatívnejších rozhodnutí, aké som ako dospelý urobil,“ vyhlásil.
Najväčšie prekvapenie však prišlo pri tretej položke. Dr. London tvrdí, že skutočnou „tekutou smrťou“ sú sladené sýtené nápoje. „Proste ich nepite. Bodka. Hotovo,“ povedal bez ďalšieho vysvetlenia.
Neskôr však priznal, že výraz zvolil zámerne dramaticky, aby upozornil na problém. „Myslím si, že sladené nápoje sú pohromou našej spoločnosti, a snažil som sa na to upútať pozornosť,“ povedal pre televíziu TODAY. Zároveň dodal, že vysokokalorickým nápojom plných cukru hovorí „veľké nie“, pretože ľudia často netušia, koľko energie nimi prijímajú.
Výskumy jeho slová potvrdzujú. Meta-analýza 88 štúdií publikovaná v National Library of Medicine preukázala jasnú súvislosť medzi konzumáciou sladených nápojov, vyšším energetickým príjmom a nárastom telesnej hmotnosti. Zároveň sa ukázalo, že ľudia, ktorí ich pijú pravidelne, prijímajú menej vápnika, mlieka a ďalších dôležitých živín, čo zvyšuje riziko zdravotných problémov vrátane cukrovky. Dentisti navyše upozorňujú, že vysoký obsah cukru a kyselín v týchto nápojoch poškodzuje zubnú sklovinu. Podľa Colgate môžu „zmäkčiť sklovinu a prispieť k vzniku zubného kazu“.
Štvrtou vecou, ktorej sa Dr. London vyhýba, je pre mnohých bolestivá téma: pečivo a cestoviny. „Vyhýbajte sa rafinovanej múke a pšenici,“ odporúča. Tvrdí, že 80 % kontroly hmotnosti tvorí strava a len 20 % pohyb a dodal, že ľudia „vždy dokážu prejesť akékoľvek cvičenie“.