TOTO ste ešte nevideli! Vodič napálil priamo do rodinného domu: FOTO Prerazil aj múr, tehly boli všade

PRAHA - Po náraze zostal roh domu úplne zdemolovaný a záchranné zložky mali čo robiť. V susednej Českej republike došlo v noci zo stredy na štvrtok k ťažkej dopravnej nehode. Osobný automobil v Žatčanoch na Brnensku narazil do neobývaného rodinného domu.
Náročný nočný zásah trval dlhšie ako tri hodiny. "Dnes sa v noci ponáhľali jednotky profesionálnych hasičov k vážnej nehode, pri ktorej osobný automobil vrazil do rodinného domu," uviedol Filip Venclovský z HZS Juhomoravského kraja.
Zranený vodič zostal uväznený vo vnútri vraku vozidla. "Zasahujúci hasiči využili na rýchle a šetrné vyslobodenie zraneného muža chrbticovú dosku. Následne ho odovzdali do starostlivosti posádky záchrannej služby," dodal.
Problémom bol aj stav domu, do ktorého vodič napáli. Na posúdenie jeho stavu musel byť privolaný statik. Z dôkladného prieskumu vyplynula nutnosť dom staticky zaistiť.
K miestu udalosti vyrazila špeciálna technika (CHS Brno - Lidická, HS Brno-Líšeň) predurčená pre stabilizáciu objektov a lezecké družstvo. Pomocou navijaku hasiči vyslobodili poškodený automobil a následne vykonali provizórne zabezpečenie poškodeného rodinného domu výdrevou. Zásah na mieste ukončili pred pol siedmou ráno.