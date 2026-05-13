Čo to zachytil meteoradar? Oblaky ani hurikán to nie sú! Budete sa čudovať

AMSTERDAM - Meteorologický radar v Holandsku cez víkend zaznamenal nezvyčajné obrazce pripomínajúce dážď. Odborníci však zistili, že v atmosfére sa v skutočnosti pohybovali obrovské množstvá hmyzu.
Nezvyčajný jav zaskočil meteorológov v Holandsku. Radarové snímky totiž počas soboty ukazovali rozsiahle odrazy typické pre zrážky, hoci na viacerých miestach vôbec nepršalo.
Podľa odborníkov však nešlo o dážď ani búrky. Radar zachytil masívne roje hmyzu, ktoré zaplnili spodné vrstvy atmosféry, píšu Novinky.cz.
Na zvláštny úkaz upozornil vedec Maarten Reyniers.
Hmyz odhalil pohyb vzduchu v atmosfére
Reyniers vysvetlil, že počas teplých a pokojných jarných dní sa vo vzduchu zhromažďujú veľké množstvá hmyzu, ktoré dokážu meteorologické radary zachytiť podobne ako dažďové kvapky.
„Počas teplých a pokojných jarných dní zapĺňa hmyz vo veľkom množstve spodné vrstvy atmosféry a je viditeľný na nefiltrovaných radarových snímkach. Tým zároveň odhaľuje vrstvenie atmosféry,“ uviedol vedec.
Na radarových záberoch sa objavili výrazné pásy a pruhy, ktoré podľa odborníkov súvisia s pohybom vzduchu v nižších vrstvách atmosféry.
Vedci hovoria o zvláštnych vzdušných valcoch
Podľa Reyniersa obrazce vytvorili takzvané horizontálne konvektívne valce — teda vírivé prúdy vzduchu v hraničnej vrstve atmosféry.
„V oblastiach so stúpavými prúdmi sa hmyz koncentruje. Ide o rovnakú dynamiku, akú vidíme pri radoch oblakov na satelitných snímkach,“ vysvetlil.
Práve v týchto zónach sa hmyz zhromažďoval vo väčšom množstve, čo vytvorilo nezvyčajné radarové obrazce.
Radar nezachytáva len dážď
Meteorologické radary fungujú na princípe vysielania elektromagnetických impulzov, ktoré sa odrážajú od objektov v atmosfére. Najčastejšie ide o dažďové oblaky alebo zrážky.
Odborníci však pripomínajú, že radar dokáže zachytiť aj iné objekty — napríklad migrujúce vtáky, netopiere či veľké roje hmyzu.
Práve to sa podľa meteorológov stalo aj tentoraz nad Holandskom.