Vacvalová a Andrásy opäť pokope: Humor ich neopúšťa ani po 30 rokoch!

BRATISLAVA - Legendárni moderátori Elena Vacvalová a Oliver Andrásy sa po rokoch objavili v spoločnosti a rozdávali úsmevy na všetky strany. Na podujatí Wimmer Schnitzel sa stretli s viacerými známymi osobnosťami slovenského šoubiznisu, aby spoločne oslávili krst veľkolepého Wimmerovho rezňa. O zábavu, spomienky aj dobrú náladu rozhodne nebola núdza.
Aj múdry schybí patrila dlhé roky medzi najobľúbenejšie zábavné televízne relácie na Slovensku. Diváci si ju obľúbili najmä vďaka jedinečnej dvojici moderátorov Elene Vacvalovej a Oliverovi Andrásymu, ktorí svojím humorom, pohotovými reakciami a nenútenou atmosférou dokázali rozosmiať celé generácie divákov. Relácia sa pôvodne vysielala na stanici VTV, no jej popularita rýchlo rástla.
V roku 1997 úspešný formát prevzala TV Markíza, ktorá ho vysielala až do júna 2010. Počas viac ako desaťročia sa Aj múdry schybí stala neoddeliteľnou súčasťou televíznych obrazoviek a mnohé hlášky či vtipné momenty si fanúšikovia pamätajú dodnes. Hoci od poslednej časti uplynulo už niekoľko rokov, Elena Vacvalová a Oliver Andrásy nestratili nič zo svojho šarmu ani dobrej nálady. Dôkazom toho bola ich účasť na podujatí Wimmer Schnitzel, ktoré prilákalo množstvo známych tvárí slovenského kultúrneho a spoločenského života.
V legendárnej reštaurácii sa stretli priatelia, kolegovia a umelci, ktorí spoločne zaspomínali na staré časy a užili si príjemný deň plný smiechu. Medzi hosťami nechýbali známe osobnosti ako Rasťo Piško, Miro Noga či Štefan Skrúcaný. Samozrejme, prítomný bol aj samotný hostiteľ Štefan Wimmer, ktorý sa postaral o srdečné privítanie všetkých návštevníkov. Hlavným bodom programu bol slávnostný krst veľkolepého Wimmerovho rezňa, ktorý sa stal symbolom podujatia.
Celá akcia sa niesla v duchu dobrej nálady, priateľských stretnutí a príjemnej zábavy. O výbornú atmosféru sa postarala nielen spoločnosť známych osobností, ale aj kvalitná hudba, ktorá dotvárala jedinečnú atmosféru.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%