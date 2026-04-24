Strašidelné zábery z bezpečnostnej kamery: Streľba na osem mesiacov tehotnú ženu (27), stal sa nemožný zázrak!

URIBIA - To, čo sa odohralo v kolumbijskom meste Uribia sa navždy zapíše do myslí viacerých obyvateľov. Miestni sa vyľakali v momente, keď sa k jednému z príbytkov priblížil neznámy strelec na motorke a začal páliť skrz kovový plot na neznámu ženu. Tá bola pritom tehotná a fakt, že celý incident prežila ešte pridáva na dôležitosti celého prípadu. Boj o život sa tak nezačal len v jej prípade, ale aj v prípade jej nenarodeného dieťaťa.
POZOR! Zábery nižšie nie sú vhodné maloletých divákov a ľudí slabšej povahy!
Prípadu sa venoval zahraničný portál Need to know. Terčom strelca na dvojkolesovom dopravnom prostriedku sa 22. marca stala tehotná a vydatá psychologička Catherine Paola Torres Barrosová. Jej tehotenstvo pritom už bolo vo veľmi vysokom, osemmesačnom štádiu.
Streľba prišla ako z blesk z jasného neba
Desivé zábery sa už vo veľkom objavujú na sociálnej sieti X. Na nich je z dvoch uhlov vidieť, ako sa k príbytku ohradenom kovovým plotom približuje postava na skútri alebo motorke. V ruke drží strelnú zbraň, ktorú chladnokrvne použije na bezbrannú ženu, ktorá je k nemu otočená chrbtom. V momente streľby spadne zo sedadla, na ktorom pred pár sekundami relaxovala. Jej stav je vážny a oproti nej sediaca matka začína kričať.
Ako sa ukázalo, ide o 27-ročnú Catherine Paolu Torres Barrosovú, ktorá útočníkovi sedela chrbtom. Ide o psychologičku, ktorá je v manželskom zväzku a v čase útoku bola v ôsmom mesiaci tehotenstva.
Budúcu matku vymrštilo dopredu zo stoličky, zatiaľ čo jej vydesená matka sa snažila ukryť a potom sa ponáhľala pomôcť zranenej dcére.
Po príchode do nemocnice museli ihneď konať
Catherine si na útok o niekoľko týždňov zaspomínala. "Keď sa to stalo, bola som doma. Priatelia ma odviezli do nemocnice a odtiaľ ma okamžite previezli do Maicao. Mala som veľké bolesti, a tak sa rozhodli pre núdzový cisársky rez," popisuje desivé sekundy Catherine.
Lekári však mali okrem nenarodeného dieťaťa v kritickom stave ešte jednu starosť. Žene totiž museli operovať aj strelné poranenie ľavej hornej časti chrbta. Toto poranenie utrpela bezprostredne po streľbe. Novonarodená dcéra Salomé potrebovala niekoľko dní stráviť v inkubátore.
Dieťa a aj matka útok prežili
Našťastie sa dieťaťu kvôli streľbe nič nestalo a už je na jednotke intenzívnej starostlivosti. Catherine uviedla, že dieťaťu sa darí dobre. "Už je po prepustení z intenzívnej starostlivosti a je na tom oveľa lepšie," pochválila sa čerstvá matka s traumatizujúcim zážitkom.
Motív brutálnej streľby však doteraz zostáva záhadou. "Bola som obeťou útoku a stále nemám žiadnu odpoveď na otázku, prečo sa to stalo. Nerozumiem, kto ma zabiť, pretože ma nikdy nikto takto nehrozil a nemám žiadnych nepriateľov," zamyslela sa žena. Polícia nateraz pracuje s viacerými verziami motívu útoku.