Svet si pripomína výročie vylodenia v Normandii: Medzi svetovými lídrami a veteránmi je aj Robert Fico

LONDÝN - Za účasti veteránov druhej svetovej vojny sa v sobotu v Normandii na severe Francúzska konajú spomienkové podujatia pri príležitosti 82. výročia vylodenia spojencov počas operácie Overlord. Hlavným bojiskom počas Dňa D bolo päť normandských pláží, informovala agentúra DPA.
Oficiálne spomienkové oslavy sa začnú o 13:00 h v Ouistrehame tradičným ceremoniálom odovzdávania diplomov a zelených baretov príslušníkom námornej pechoty - nástupcom 177 francúzskych vojakov z kománd Kieffer, ktorí sa tam vylodili v roku 1944. Medzinárodný ceremoniál je naplánovaný na 16:00 h v meste Langrune-sur-Mer za prítomnosti veľvyslancov a dôstojníkov zastupujúcich spojenecké vojská, ako aj Nemecko. Zúčastní sa na ňom aj francúzsky premiér Sébastien Lecornu.
Francúzske médiá informovali, že americký minister obrany Pete Hegseth, ktorý je momentálne vo Francúzsku, odriekol svoju účasť na tomto pietnom akte. Spojené štáty bude napokon zastupovať Hegsethov námestník Elbridge Colby. Do Normandie v sobotu pricestoval aj predseda vlády SR Robert Fico, ktorý položí vence k pamätníku padlých vojakov.
Spomienkové akcie sa v sobotu začali na pláži Juno, kde spolu s francúzskymi školákmi za zvukov gájd členov kapely Jedburgh Pipe Band pochodovali príslušníci ozbrojených síl v aktívnej službe, ako aj vnuk britského veliteľa poľného maršala Bernarda Lawa Montgomeryho, ktorý velil pozemným jednotkám počas vylodenia spojencov v Normandii. Sprievodné podujatia k Dňu D sa však vo Francúzsku konajú už niekoľko dní, a to na rôznych miestach v departementoch Calvados a La Manche, informoval spravodajský web France Info.
Uchovávanie historickej pamäte
Program úvodných dní bol zameraný na uchovávanie historickej pamäte a jej odovzdávanie ďalším generáciám. Okrem stretnutí s poslednými žijúcimi svedkami udalostí z roku 1944 program zahŕňal aj dobové rekonštrukcie bojov, prednášky a kultúrne podujatia. Minulú nedeľu - 31. mája - sa konala cyklistická túra, ktorá viedla bývalými sektormi spojeneckého vylodenia na normandských plážach a v tamojších obciach.
Počas celého týždňa sa na pamätných miestach a vojenských cintorínoch konali obrady kladenia vencov na pamiatku padlých vojakov. Invázia britských a amerických vojakov v Normandii 6. júna 1944 bola jednou z najdôležitejších udalostí druhej svetovej vojny, pretože sa ňou otvoril západný front. Na francúzskom pobreží sa vylodilo takmer 160.000 spojeneckých vojakov, aby bojovali za oslobodenie Francúzska okupovaného nacistami.
Presný počet nemeckých obetí nie je známy, historici však odhadujú, že zahynulo, bolo zranených alebo nezvestných 4000 až 9000 nemeckých vojakov. Na strane spojencov padlo 4414 vojakov. Po vylodení nasledovala bitka o Normandiu, počas ktorej prišlo o život 73.000 spojeneckých vojakov a ďalších 153.000 ich bolo zranených.