Hit tohto roka? „Jedlé okrasné rastliny“ si zamilovali aj Slováci: Vyzerajú krásne a ešte ich môžete aj zjesť

BRATISLAVA - Záhrada, ktorá nielen dobre vyzerá, ale aj chutí. Trend takzvaných „edimentals“ sa rýchlo šíri medzi záhradkármi a dôvod je jednoduchý – tieto rastliny spájajú krásu s úžitkom. Odborníci tvrdia, že ide o budúcnosť moderného pestovania.
Zabudnite na nudné rozdelenie medzi úžitkovou a okrasnou záhradou. Čoraz viac ľudí objavuje trend, ktorý spája oboje do jedného. Takzvané „edimentals“, teda jedlé okrasné rastliny, si získavajú popularitu po celom svete a postupne sa dostávajú aj do slovenských záhrad.
Ide o rastliny, ktoré nielen krásne vyzerajú, ale zároveň sa dajú konzumovať. Môžu to byť bylinky, kvety, popínavé rastliny či dokonca niektoré druhy zeleniny. Výsledkom je záhrada, ktorá pôsobí esteticky, no zároveň prináša úrodu.
Trend podporujú aj odborníci na záhradný dizajn. Známy britský dizajnér Harry Holding tvrdí, že práve edimentals dokážu ľudí motivovať pestovať si vlastné jedlo jednoduchším a prirodzenejším spôsobom.
Veľkou výhodou je, že tieto rastliny možno pestovať prakticky kdekoľvek. Nemusíte mať veľkú záhradu. Stačí balkón, terasa alebo dokonca parapeta za oknom. Na slnečných miestach sa výborne darí bylinkám ako bazalka, oregano, tymian či pažítka. Okrem vône a chuti vytvoria aj príjemný zelený doplnok domácnosti.
Populárne sú aj popínavé rastliny. Napríklad vinič či mučenka dokážu vytvoriť hustú zelenú stenu a zároveň prinášajú jedlé plody. Záhradkári si obľúbili aj takzvaný kaukazský špenát, ktorý rastie do výšky a zvláda aj tienisté miesta.
Do pozornosti sa dostávajú aj jedlé kvety. Kapucínky, nechtík alebo denivky dokážu rozžiariť záhradu farbami a zároveň sa používajú do šalátov či na dekorovanie jedál. Niektoré majú jemne korenistú chuť, iné pripomínajú bylinky.
Odborníci upozorňujú, že trend nie je len o vzhľade. Dôležitú úlohu zohráva aj praktickosť. Ľudia chcú využívať priestor efektívnejšie, pestovať vlastné potraviny a zároveň mať pekné okolie. Edimentals preto spájajú estetiku, úsporu aj ekologickejší prístup k životu.
Veľkou výhodou je aj to, že mnohé z týchto rastlín sú trvalky. Nemusia sa vysádzať každý rok nanovo a vyžadujú menej starostlivosti. To ocenia najmä ľudia, ktorí nemajú čas tráviť hodiny v záhrade.
Zaujímavosťou je, že mnohé „edimentals“ už možno doma pestujete, len ste o tom nevedeli. Medzi jedlé okrasné rastliny patria napríklad rozmarín, levanduľa, artičoky, slnečnice či niektoré druhy ruží.
Trend jedlých okrasných rastlín zároveň zapadá do rastúceho záujmu o sebestačnosť a ekologickejší životný štýl. Ľudia chcú vedieť, čo jedia, a zároveň túžia po príjemnom prostredí okolo seba.
Zdá sa, že budúcnosť záhrad nebude len o krásnych kvetoch alebo veľkej úrode. Moderné pestovanie chce oboje naraz – a práve preto sú „edimentals“ čoraz väčším hitom.