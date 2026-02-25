TOTO už pri sexe robiť NEBUDEM! Sebavedomá Halle Berry odmieta kompromisy v spálni i mimo nej

LOS ANGELES - Tri svadby a niekoľko dlhodobých vzťahov bez papiera má krásna hollywoodska herečka už za sebou. V podcaste Sex with Emily, ktorý moderuje sexuologička Emily Morse, Halle Berry otvorene prehovorila o intímnom živote, vzťahoch aj o tom, čo už vo svojom sexuálnom živote jednoducho tolerovať nebude.
Halle Berry v rozhovore priznala, že v mladších rokoch robila chyby, ktoré dnes odmieta opakovať. „Už nikdy nebudem predstierať orgazmus, aby som ochránila mužské ego.“ Herečka otvorene hovorila o tom, že kedysi sa snažila vyhovieť partnerovi aj za cenu toho, že potlačila vlastné potreby. Dnes je podľa nej sex o komunikácii, rovnováhe a autenticite.
Od roku 2020 tvorí pár s hudobníkom Van Huntom, ktorého označuje za „svojho človeka“ a partnera, pri ktorom sa cíti bezpečne. V podcaste zdôraznila, že práve v tomto vzťahu prvýkrát naplno pochopila, že sex nemá byť o výkone, žena má právo hovoriť o svojich túžbach a zrelosť prináša lepší a vedomejší intímny život. „Som teraz v najlepšej sexuálnej fáze svojho života.“ priznala. Podľa jej slov je to kombinácia sebapoznania, skúseností a partnera, ktorý počúva.
Halle Berry bola už trikrát vydatá, za Davida Justicea, Erica Benéta a Oliviera Martineza. V minulosti otvorene hovorila aj o toxických vzťahoch a o tom, že sa často snažila "zachraňovať" partnerov. V podcaste priznala: „Musela som sa naučiť, že moja hodnota nezávisí od toho, či niekoho uspokojím alebo zachránim.“ Dnes už nerobí kompromisy na úkor seba – ani v spálni, ani mimo nej.
Herečka, ktorá tento rok oslavuje šesťdesiatku, zdôraznila, že sexualita sa s vekom nekončí – práve naopak. Hovorila o hormonálnych zmenách, potrebe vzdelávania sa o vlastnom tele, či otvorenosti pri rozhovoroch o menopauze. Jej cieľom je „normalizovať diskusiu o ženskej sexualite v každom veku“. Halle Berry opäť búra tabu a ukazuje, že aj hollywoodska hviezda si musela prejsť bolestivými lekciami, aby mohla povedať: „Poznám svoju hodnotu. A už ju nebudem znižovať.“
