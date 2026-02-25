V Holandsku sa prepisujú dejiny: Krajina má najmladšieho premiéra v histórii! Je HOMOSEXUÁL a prezývali ho ROBOT

HAAG - Holandsko vstúpilo do novej politickej éry. Rob Jetten bol po októbrových voľbách oficiálne vymenovaný za predsedu vlády a stal sa tak najmladším a zároveň prvým otvorene homosexuálnym premiérom v histórii krajiny.
Rob Jetten sa stal najmladším a prvým otvorene homosexuálnym premiérom Holandska po tom, čo zložil prísahu svojou menšinovou vládou, píše BBC. Tridsaťosemročný líder strany Demokrati 66 (D66) zvíťazil v tesnom súboji, v ktorom jeho strana len o málo predbehla populistu Geerta Wildersa. Po voľbách sa Jettenovi podarilo zostaviť menšinový kabinet spolu s Ľudovou stranou pre slobodu a demokraciu (VVD) a Kresťanskodemokratickou alianciou (CDA). D66 obsadí v kabinete sedem ministerských postov, VVD šesť a CDA päť. Každá strana dodá aj troch štátnych tajomníkov.
Jetten bol v pondelok slávnostne vymenovaný kráľom Willem-Alexandrom v paláci Huis ten Bosch. Krátko pred ceremóniou zverejnil na sociálnej sieti X selfie s komentárom o zodpovednosti a potrebe spolupráce v novej politickej etape. Po oficiálnom vymenovaní Jetten zverejnil fotografiu z paláca s krátkym odkazom: „Poďme do práce.“
Od „Robota Jettena“ k sebavedomému lídrovi
Jetten si v minulosti vyslúžil prezývku „Robot Jetten“ pre strojené vystupovanie v televízii. Počas volebnej noci však pôsobil uvoľnene a sebavedomo, čo ocenili najmä mladší voliči. Pre mnohých predstavoval kontrast k starším a konzervatívnejším politikom – mladý, proeurópsky a spoločensky liberálny líder.
V Holandsku sa Jettenova orientácia v kampani prakticky neriešila, čo odráža dlhodobú spoločenskú akceptáciu LGBTQ komunity. Vo svetovom kontexte však ide o výnimočný moment – otvorene homosexuálnych lídrov je stále len niekoľko a pre mnohých ľudí v krajinách, kde coming out predstavuje riziko, má jeho úspech symbolický význam.
Menšinová vláda a náročné hlasovania
Nová vláda bude fungovať ako menšinová, čo znamená, že každý zásadný návrh bude musieť prejsť parlamentom individuálne. Koalícia plánuje výrazné investície do obrany, úsporné opatrenia v sociálnom systéme aj sprísnenie azylovej politiky. Koalícia chce menej žiadateľov o azyl, pričom utečenci musia požiadať o azyl mimo Európy, nie až po príchode.
Otázka migrácie je v Holandsku dlhodobo citlivou témou a prispela k pádom predchádzajúcich kabinetov. Jetten vo funkcii nahradil Dicka Schoofa, ktorý viedol jednu z najkratšie pôsobiacich vlád v dejinách krajiny.
Geert Wilders, ktorého strana skončila tesne druhá, oznámil, že bude proti návrhom novej vlády hlasovať. Kritiku vyjadrili aj ďalšie opozičné strany. Líder koalície GreenLeft–Labour Jesse Klaver upozornil, že podľa jeho názoru finančné plány kabinetu zaťažia bežných občanov viac než najbohatších a avizoval snahu o zmeny.