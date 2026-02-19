Štvrtok19. február 2026, meniny má Vlasta, zajtra Lívia, Aladár

Darwin by bol prekvapený: Vedci odhalili SKUTOČNÝ dôvod, prečo majú žirafy dlhý krk! Samice sú v tom lepšie

Ilustračné foto Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/

USA - Žirafa je pre deti aj dospelých symbolom exotiky – vysoká postava, škvrnitý vzor a predovšetkým mimoriadne dlhý krk ju robia nezameniteľnou. Otázka, prečo sa u nej vyvinul práve takýto znak, však vedcov fascinuje už roky. Najnovšie poznatky naznačujú, že kľúčovú úlohu mohli zohrávať samice a ich potreba zabezpečiť si dostatok výživy.

O pôvode dlhého žirafieho krku sa diskutuje už celé desaťročia. Jedna z rozšírených teórií tvrdila, že si ho vyvinuli samce ako „zbraň“ v súbojoch o samice – čím dlhší a silnejší krk, tým väčšia šanca uspieť v boji. Už klasici evolučnej teórie, ako Jean-Baptiste Lamarck či Charles Darwin, však uvažovali inak. Podľa nich umožnil dlhý krk žirafám dosiahnuť na listy vysoko v korunách stromov a vyhnúť sa konkurencii iných bylinožravcov.

Žirafa
Zobraziť galériu (2)
Žirafa  (Zdroj: SITA/ Attila Balazs/MTI via AP)

Novšia štúdia publikovaná v odbornom časopise Mammalian Biology priniesla zaujímavé zistenia. Vedci analyzovali tisíce fotografií masajských žiráf z voľnej prírody aj zo zajatia a porovnávali proporcie ich tiel. Zamerali sa najmä na pomer dĺžky krku k celkovej veľkosti tela.

Samice sú vyberavé

Výsledky ukázali, že hoci samce pôsobia mohutnejšie a ich krk je absolútne dlhší, v pomere k telu majú dlhší krk práve samice. Tie sa totiž často živia listami hlboko v korunách stromov, kam sa iné zvieratá nedostanú. Sú vyberavé a uprednostňujú len určité druhy stromov, informuje portál The Conversation. Keďže mnohé samice bývajú gravidné už vo veku štyroch či piatich rokov, ich organizmus má zvýšené nároky na energiu a živiny. Práve potreba kvalitnej potravy mohla byť hlavným motorom evolučného „predlžovania“ krku.

Učebnice zemepisu KLAMÚ: Vedci oficiálne potvrdili existenciu ÔSMEHO kontinentu! Mapa sveta sa PRÁVE zmenila Prečítajte si tiež

Učebnice zemepisu KLAMÚ: Vedci oficiálne potvrdili existenciu ÔSMEHO kontinentu! Mapa sveta sa PRÁVE zmenila

Boj medzi samcami nezohral žiadnu úlohu

To však neznamená, že boj medzi samcami nezohral žiadnu úlohu. Po tom, čo sa krk predĺžil z dôvodu získavania potravy, mohol sa u samcov ďalej prispôsobovať súbojom. Ich krky sú hrubšie a silnejšie, čo im umožňuje udierať do súperov a získať výhodu pri párení. Samce majú tiež dlhšie predné končatiny a pôsobia vzpriamenejšie, zatiaľ čo samice majú telo mierne naklonené a celkovo jemnejšiu stavbu.

Máme to na tvári všetci, no je to len EVOLUČNÝ OMYL: Vedci zistili, že táto časť tela vznikla úplnou náhodou! Prečítajte si tiež

Máme to na tvári všetci, no je to len EVOLUČNÝ OMYL: Vedci zistili, že táto časť tela vznikla úplnou náhodou!

Výskum tak naznačuje, že za jedným z najvýraznejších znakov žiráf stojí kombinácia dvoch základných faktorov – potravy a rozmnožovania. Zároveň pripomína, že populácia masajských žiráf za posledné tri desaťročia výrazne klesla, najmä v dôsledku straty prirodzeného prostredia a pytliactva. Lepšie pochopenie ich biológie a vývoja je preto dôležité aj pre ich ochranu do budúcnosti.

Viac o téme: ŽirafaKrkVeda
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Nový obľúbenec všetkých návštevníkov!
TOTO video vám zlepší deň: Pozrite sa, čo vyvádza najslávnejší hroch sveta vo svojej malej vaničke!
Zaujímavosti
Babička (87) to na
Babička (87) to na tyči ROZBALILA: Keď uvidíte jej svaly, nebudete veriť! Porazí aj o 50 rokov mladšie, TOTO musíte vidieť
Zaujímavosti
Dali by ste si
Objednali si pizzu, prišlo jej niečo, čo pripomína UHLÍK! TOTO musíte vidieť: Príspevok spustil lavínu reakcii
Zaujímavosti
Žiačky upozornili políciu na
Nález pri škole vyvolal PANIKU: Polícia v pohotovosti, no rozuzlenie vás POBAVÍ! Vnútri sa skrývalo TOTO
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Drzý muž si vykračoval po Obchodnej ulici a hajloval, mestská polícia okamžite konala
Drzý muž si vykračoval po Obchodnej ulici a hajloval, mestská polícia okamžite konala
Správy
Daniela Nízlová o Lobotkovej frajerke: Ako si vychádza s
Daniela Nízlová o Lobotkovej frajerke: Ako si vychádza s "macochou" svojej dcéry Lindy?!
Prominenti
Debata o výbere daní sa podľa Kissa politicky zvrhla: Nie sme centrum podvodov, tvrdí šéf FS
Debata o výbere daní sa podľa Kissa politicky zvrhla: Nie sme centrum podvodov, tvrdí šéf FS
Správy

Domáce správy

Matúš Šutaj Eštok
Prokurátor vrátil trestné oznámenie na Šutaja Eštoka: Ide o preteky Formuly 1
Domáce
Výdavky na zdravotnú starostlivosť
Výdavky na zdravotnú starostlivosť majú v roku 2026 dosiahnuť 8,85 miliardy eur
Domáce
Snehová SMRŠŤ sa blíži!
Snehová SMRŠŤ sa blíži! Najviac snehu od začiatku zimy, TU hrozí KALAMITA: Ak nemusíte, nikam nejazdite
Domáce
Pozor na cestách: Sneh, hmla a uzávery horských priechodov komplikujú dopravu na Slovensku
Pozor na cestách: Sneh, hmla a uzávery horských priechodov komplikujú dopravu na Slovensku
Regióny

Zahraničné

Británia kritizuje Irán: Ide
Británia kritizuje Irán: Ide o odsúdenie manželov za údajnú špionáž
Zahraničné
Dráma v budove nemeckého
Dráma v budove nemeckého parlamentu! Ráno sa rozozvučal alarm
Zahraničné
Trumpova vláda rozšírila právomoci
Trumpova vláda rozšírila právomoci ICE: Už môže zadržiavať aj žiadateľov o zelené karty
Zahraničné
Prezident SR Peter Pellegrini
Pellegrini v Indii: Umelá inteligencia je dnes o moci, dôvere a ľudskej dôstojnosti
Zahraničné

Prominenti

Veronika a Daniela Nízlové
Daniela Nízlová o Lobotkovej frajerke: Ako si vychádza s "macochou" svojej dcéry Lindy?!
Domáci prominenti
Haley Lu Richardson
Tak TOTO dáma nerobí: Rozkročené nohy a... Slávnej herečke bolo vidieť až do žalúdka!
Zahraniční prominenti
Robyn
Odvážny outfit kontroverznej speváčky: Hore bunda a dole? Robyn, zabudla si si nohavice!
Zahraniční prominenti
Vdova po Hezuckom (†55)
Vdova po Hezuckom (†55) TERČOM KRITIKY: Peniaze zo zbierky si užíva na Novom Zélande?!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Darwin by bol prekvapený:
Darwin by bol prekvapený: Vedci odhalili SKUTOČNÝ dôvod, prečo majú žirafy dlhý krk! Samice sú v tom lepšie
Zaujímavosti
Barack Obama
Exprezident Obama prelomil mlčanie o UFO: Sú skutoční! Šokujúce slová o tom, ČO SA DEJE na našej oblohe
Zaujímavosti
Babička (87) to na
Babička (87) to na tyči ROZBALILA: Keď uvidíte jej svaly, nebudete veriť! Porazí aj o 50 rokov mladšie, TOTO musíte vidieť
Zaujímavosti
Zverejnený nový výskum: Tento
Zverejnený nový výskum: Tento typ potravy má veľký vplyv na vznik demencie, vyhnite sa mu!
vysetrenie.sk

Dobré správy

Preverte svoje vedomosti aj
Netradičný KVÍZ vám dá zabrať: Viete, čo má v ponuke známa slovenská značka?
Domáce
ZOH 2026 Slovensko sa
ZOH 2026 Slovensko sa postaralo o nečakané prekvapenie: ANKETA Vyberte najlepšieho hráča tímu!
sportky.sk
Muži by sa nemali
5 signálov, pri ktorých by mali muži spozornieť: Čo robiť, ak trápia aj vás?
Domáce
ZOH 2026 ANKETA Od
ZOH 2026 ANKETA Od Šťastného po Slafkovského: Kto je podľa vás najlepším slovenským hokejistom na ZOH?
sportky.sk

Ekonomika

Slovnaft beží na pol plynu a mení smer: Po odstavení Družby objednal ropu zo Saudskej Arábie, Nórska či Kazachstanu!
Slovnaft beží na pol plynu a mení smer: Po odstavení Družby objednal ropu zo Saudskej Arábie, Nórska či Kazachstanu!
Lacná ropa ako dar za lojalitu: Pozrite si príbeh a unikátne zábery z výstavby ropovodu Družba! (foto)
Lacná ropa ako dar za lojalitu: Pozrite si príbeh a unikátne zábery z výstavby ropovodu Družba! (foto)
Ropná kríza: Slovnaft zastavuje dodávky na Ukrajinu, Fico hovorí o politickom vydieraní! (aktualizované)
Ropná kríza: Slovnaft zastavuje dodávky na Ukrajinu, Fico hovorí o politickom vydieraní! (aktualizované)
Zľava, ktorú Slováci na pumpe nevidia: Nová analýza rúca mýtus o nenahraditeľnej ruskej rope!
Zľava, ktorú Slováci na pumpe nevidia: Nová analýza rúca mýtus o nenahraditeľnej ruskej rope!

Šport

ZOH 2026 Kompletný program semifinále: Kedy nastúpia Slováci? Čaká nás najťažší zápas na turnaji
ZOH 2026 Kompletný program semifinále: Kedy nastúpia Slováci? Čaká nás najťažší zápas na turnaji
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 VIDEO Rozhodcovia úplne zlyhali: Nevšimli si šesť Čechov na ľade, gól Paláta nemal platiť
ZOH 2026 VIDEO Rozhodcovia úplne zlyhali: Nevšimli si šesť Čechov na ľade, gól Paláta nemal platiť
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Vlhová fandila Shiffrinovej: Klobúk dole, čo povedala po pretekoch, obrovské gesto
ZOH 2026 Vlhová fandila Shiffrinovej: Klobúk dole, čo povedala po pretekoch, obrovské gesto
Slováci na ZOH 2026
ZOH 2026: Rulík naložil rozhodcom: Neakceptovateľné! Kanady sa každý bojí, hrali sme proti šiestim
ZOH 2026: Rulík naložil rozhodcom: Neakceptovateľné! Kanady sa každý bojí, hrali sme proti šiestim
ZOH 2026 Miláno Cortina

Auto-moto

Boj veľkých kombi sa práve začal: nová K4 Sportswagon proti Octavii Combi Extra
Boj veľkých kombi sa práve začal: nová K4 Sportswagon proti Octavii Combi Extra
Tipy a triky
FOTO + VIDEO: Nuda v aute? Škoda má riešenie: Tetris!
FOTO + VIDEO: Nuda v aute? Škoda má riešenie: Tetris!
Novinky
Žerie auto v zime viac? 7 príčin, ktoré nie sú len o mraze
Žerie auto v zime viac? 7 príčin, ktoré nie sú len o mraze
Správy
Prešovskí krajskí cestári vlani stabilizovali viacero zosuvov
Prešovskí krajskí cestári vlani stabilizovali viacero zosuvov
Doprava

Kariéra a motivácia

Päť najčastejších bariér, ktoré brzdia automatizáciu HR procesov
Päť najčastejších bariér, ktoré brzdia automatizáciu HR procesov
Svet personalistiky
Čakáte na svoju šancu? Takto zvládnete tlak a nezbláznite sa z nekonečného čakania
Čakáte na svoju šancu? Takto zvládnete tlak a nezbláznite sa z nekonečného čakania
Hľadám prácu
Umelá inteligencia vám vezme prácu? Pravda je iná: Takto sa stanete nenahraditeľnými v ére AI
Umelá inteligencia vám vezme prácu? Pravda je iná: Takto sa stanete nenahraditeľnými v ére AI
Trendy na trhu práce
Ako zvládnuť burnout skôr, než vás úplne dobehne? Keď sa všetko rúti doma aj v práci
Ako zvládnuť burnout skôr, než vás úplne dobehne? Keď sa všetko rúti doma aj v práci
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Najlepšie palacinky s ovocím. Vďaka minerálke sú nadýchané ako obláčik.
Najlepšie palacinky s ovocím. Vďaka minerálke sú nadýchané ako obláčik.
Kráľovský orechový krémeš: Recept na tento zázrak si vypýta každá návšteva.
Kráľovský orechový krémeš: Recept na tento zázrak si vypýta každá návšteva.
Najobľúbenejšie jedlá Slovákov? Ženy a muži majú úplne iné chute
Najobľúbenejšie jedlá Slovákov? Ženy a muži majú úplne iné chute
Rady a tipy
Nadýchané langoše bez kysnutia z kyslej smotany
Nadýchané langoše bez kysnutia z kyslej smotany
Bezmäsité jedlá

Technológie

Popredný vedec pripúšťa, že život na Zemi môže mať mimozemský pôvod. Čísla nesedia s klasickou teóriou
Popredný vedec pripúšťa, že život na Zemi môže mať mimozemský pôvod. Čísla nesedia s klasickou teóriou
Veda a výskum
Americká DARPA posúva drona X-68A bližšie k letovým testom: Hovorí, že zmení spôsob, akým sa bude viesť vzdušný boj
Americká DARPA posúva drona X-68A bližšie k letovým testom: Hovorí, že zmení spôsob, akým sa bude viesť vzdušný boj
Armádne technológie
Mesiac ešte nie je „mŕtvy“: Nová štúdia odhalila prekvapivo mladú geologickú aktivitu na jeho povrchu
Mesiac ešte nie je „mŕtvy“: Nová štúdia odhalila prekvapivo mladú geologickú aktivitu na jeho povrchu
Správy
Američania spravili z ikonického vrtuľníku Apache lovca dronov: Dostáva muníciu, ktorá rozseká malé rýchle ciele na kúsky
Američania spravili z ikonického vrtuľníku Apache lovca dronov: Dostáva muníciu, ktorá rozseká malé rýchle ciele na kúsky
Armádne technológie

Bývanie

7 dizajnérskych tipov, ako urobíte vašu obývačku útulnejšou aj s malými zmenami. Čo dokáže urobiť rozdiel?
7 dizajnérskych tipov, ako urobíte vašu obývačku útulnejšou aj s malými zmenami. Čo dokáže urobiť rozdiel?
Vyzerá, akoby tu bola odjakživa. Dedinská usadlosť, z ktorej cítiť čaro vidieka, stála majiteľov 1 230 000 eur
Vyzerá, akoby tu bola odjakživa. Dedinská usadlosť, z ktorej cítiť čaro vidieka, stála majiteľov 1 230 000 eur
Nové okná už musia mať záruku 20 rokov
Nové okná už musia mať záruku 20 rokov
Týmto spôsobom môžete vypestovať chutnú zeleninu a netreba ani rýľovať! Prečo je metóda no-dig podľa záhradkárov taká dobrá?
Týmto spôsobom môžete vypestovať chutnú zeleninu a netreba ani rýľovať! Prečo je metóda no-dig podľa záhradkárov taká dobrá?

Pre kutilov

Zabudnite na klasický substrát! Čo by mal vedieť o pestovaní orchideí každý začiatočník?
Zabudnite na klasický substrát! Čo by mal vedieť o pestovaní orchideí každý začiatočník?
Izbové rastliny
Nová fasáda ich stála iba 9 €! Svojpomocne a bez úverov zrekonštruovali ruinu na konci dediny Polom
Nová fasáda ich stála iba 9 €! Svojpomocne a bez úverov zrekonštruovali ruinu na konci dediny Polom
Chalupa
Komfort na dosah ruky: diaľkovo ovládané strešné okná pre každého
Komfort na dosah ruky: diaľkovo ovládané strešné okná pre každého
Strecha
Vyprážané kuracie stehná, po ktorých si budete oblizovať prsty? Pozrite si tento postup
Vyprážané kuracie stehná, po ktorých si budete oblizovať prsty? Pozrite si tento postup
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Parížanky na ne nedajú dopustiť: Tieto kúsky sú tajomstvom ich nadčasovej elegancie
Móda
Parížanky na ne nedajú dopustiť: Tieto kúsky sú tajomstvom ich nadčasovej elegancie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Snehová SMRŠŤ sa blíži!
Domáce
Snehová SMRŠŤ sa blíži! Najviac snehu od začiatku zimy, TU hrozí KALAMITA: Ak nemusíte, nikam nejazdite
Vallo zúri: Extrémistov v
Domáce
Vallo zúri: Extrémistov v centre Bratislavy nestrpíme! Zúrivý potetovaný muž si veselo hajloval pred policajtmi
Zábery, z ktorých mrazí:
Zahraničné
Zábery, z ktorých mrazí: Auto uviazlo na priecestí, z oboch strán ho naraz zlisovali dva vlaky!
V Lemešanoch horel bytový
Domáce
Nočná dráma v Lemešanoch: Po požiari bytovky evakuovali desiatky ľudí do kultúrneho domu

Ďalšie zo Zoznamu