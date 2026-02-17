Obrovská tragédia v Tatrách: Najprv falošná nádej zúfalej rodine, potom ŠOK! Hrozné, kde nezvestného mladíka našli

ZAKOPANÉ - Mladý poľský turista Mateusz sa v sobotu (14. 2.) vybral sám na najnebezpečnejšiu tatranskú trasu Orliu Prť. Po niekoľkých hodinách stratila rodina s ním kontakt a zalarmovala záchranárov. Pátranie malo tragický koniec - muža našli pod 2,7 metra snehu.
Mladý poľský turista Mateusz sa cez víkend vybral sám zdolať Orliu Prť (Orlia Perc). Nachádza sa v Poľských Tatrách a je považovaná za najťažšiu a najnebezpečnejšiu turistickú trasu. V zimných podmienkach sa jej náročnosť ešte zvyšuje. Ani to však mladíka neodradilo. Rodina však s ním po niekoľkých hodinách stratila kontakt a okamžite zalarmovala záchranné zložky a o pomoc prosili aj v turistických skupinách.
"Dobrý večer, môj brat sa dnes (14. 02.) vybral smerom na Orliu prť, posledný kontakt s ním sme mali o 13:40 h. Nevidel ho niekto na chodníku alebo nevie niečo, čo by mohlo pomôcť pri zrekonštruovaní jeho trasy? Samozrejme, záchranné zložky už boli informované," prosil v sobotu o nejaké informácie brat nezvestného turistu Mateusza.
Na to mu jeden z turistov zareagoval, že ho v sobotu stretli. "Ja a môj kamarát sme ho stretli na Zawrate 14. 02. medzi 10:30 h a 11:00 h. Okolo 11:00 h sa vydal smerom na Orliu prť, spomínal, že z nej plánuje zísť k Murowancu, čo by naznačovalo zostup z Koziej priehyby, Kulczyńského žľabom alebo cez Granáty," napísali prvú stopu svedkovia.
V nedeľu sa objavila informácia, že sa turista našiel a je v bezpečí, len mal vybitý telefón a tak sa nemohol ozvať rodine. Radosť z dobrej správy však netrvala dlho. Ako neskôr vysvitlo, išlo o iného nezvestného turistu a tak bol Mateusz stále nezvestný.
Posledná nádej zhasla po náleze tela
Správa od Poľskej Tatranskej horskej služby (TOPR) však zahasila aj poslednú nádej na šťastný koniec. Tá informovala, že 14. februára krátko pred 23. hodinou prijala hlásenie o turistovi, ktorý sa vybral do oblasti Orlej prte a od 13:40 h s ním nebol žiadny kontakt. Z centrály okamžite vyrazili pátracie tímy, ktoré počas noci prehľadali Dolinu Pięciu Stawów, dolinky Pustá a Pod Kołem, Kozia dolina aj Świnickú kotlinku. Napriek rozsiahlemu nasadeniu sa v náročných podmienkach, pri viditeľnosti len do 15 metrov, nepodarilo nájsť žiadne stopy.
Pátranie pokračovalo na druhý deň (15. 2.) od skorého rána, pričom mimoriadna pozornosť sa sústredila na lavínisko v Koziej dolinke. O 13:33 h tam systém NEOSOFT zachytil signál mobilného telefónu nezvestného turistu, ktorý následne potvrdil aj detektor RECCO. Muža našli v hĺbke 2,70 metra a lekár po odkopaní konštatoval úmrtie. „Podmienky boli extrémne náročné, no vďaka technológii NEOSOFT sa nám podarilo presne určiť miesto, kde sa turista nachádzal,“ uviedli záchranári s tým, že telo transportovali na Brzeziny, kde ho odovzdali polícii.
Do akcie sa zapojilo 59 záchranárov a tri lavínové psy, pričom zásah sa skončil o 19:30. Podľa predbežných zistení turista pri zostupe z Koziej priehyby pravdepodobne uvoľnil lavínu, ktorá mala tragické následky. TOPR zároveň upozorňuje, že v Tatrách platí 2. stupeň lavínového nebezpečenstva a pohyb vo vyšších polohách si vyžaduje skúsenosti, znalosť zimných variantov trás a neustále sledovanie podmienok.