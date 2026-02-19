Vdova po Hezuckom (†55) TERČOM KRITIKY: Peniaze zo zbierky si užíva na Novom Zélande?!

PRAHA/NOVÝ ZÉLAND - Krátko pred Vianocami Česko zasiahla správa o náhlom úmrtí obľúbeného rádiového spíkra Patrika Hezuckého (†55). Moderátor podľahol ťažkej chorobe. Po pohrebe sa známe tváre a verejnosť spojili a usporiadali finančnú zbierku pre vdovu Nikolu. No tá sa teraz stala terčom drsnej kritiky. Vyzbierané peniaze si užíva na Novom Zélande?!
Dlhoročný kolega Leoša Mareša z Rannej show rádia Evropa 2 zomrel 5. decembra 2025 vo veku 55 rokov. Verejnosť sledovala jeho statočný boj doslova v priamom prenose - vysielal totiž aj z nemocnice. Nikto nevedel jeho diagnózu, tú prezradila až jeho zronená manželka. Pasoval sa s nádorom neznámeho pôvodu, ktorý metastázoval do pečene.
Zničená manželka moderátora Hezuckého (†55): Prezradila, čo zabilo jej muža... Bolo to RÝCHLE!
Priebeh choroby bol rýchly, lekári ju odhalili len v septembri. So správou o Hezuckého odchode sa preto Česko ťažko vyrovnávalo. Moderátor po sebe zanechal 37-ročnú manželku Nikolu a syna Olivera, ktorí razom prišli o živiteľa rodiny. Známe tváre a verejnosť sa preto spojili a usporiadali finančnú zbierku, ktorá by náročné obdobie pomohla vdove prekonať.
Aktuálne sa však Hezucká stala terčom ostrej kritiky. V deň Patrikovych nedožitých 56. narodenín - 12. februára - totiž so synom odcestovala na Nový Zéland. „Najbližšie, ako ti dnes môžeme a dokážeme byť. 56... Milujeme ťa. Nekonečne a navždy,“ napísala k záberu z lietadla. No to netušila, čo fotkami z "výletu" spôsobí. Okamžite sa totiž na ňu zosypala lavína nenávistných komentárov.
„Hlavne, že sa zbieralo na to, aby ste mali dosť prostriedkov! Úbohosť. A vzala ste to všetkými desiatimi! Na to, aby ste si užívali za cudzie peniaze? Úbohá a falošná voči ľuďom!“ znel komentár jednej zo sledujúcich. A v podobnom duchu sa ich objavilo viac. Vdova sa však rýchlo ohradila: „Toto už je vážne za hranou,“ zareagovala a situáciu vysvetlila: „Chcela som len byť s rodinou a prežiť pokojné chvíle so synom,“ dodala Hezucká, ktorá má na Novom Zélande blízkych a navštevuje krajinu každý rok.