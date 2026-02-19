Katastrofálna údržba 50-ročných bytoviek je RULETA s vlastným zdravím: Experti varujú, toto čím skôr napravte!

BRATISLAVA - V prípade bytovej otázky si na Slovensku netreba nasadzovať len ružové okuliare. Situácia je totiž taká, že v krajine jasne prevažuje existencia už roky stojacích bytových blokov pred tými novými. To predstavuje značné riziko, pretože v týchto objektoch často bývajú zanedbané už dekády slúžiace vetracie otvory. Ich rokmi zničená kondícia predstavuje podľa odborníkov značné zdravotné riziko pre samotných obyvateľov takejto "bytovky". Čo treba robiť?
Svoje obavy v tlačovej správe sformoval predseda Združenia pre lepšiu správu bytových domov Marek Perdík. Vetracie potrubia v bytových domoch sú totiž podľa ich záverov rozhodujúcou súčasťou systému pre vykurovanie, vetranie a klimatizáciu. "Vzduch síce nie je možné vidieť, no práve vzduchom sa šíria rôzne vírusy, baktérie, plesne, ale aj alergény, ktoré môžu obyvateľom bytových domov spôsobiť nepríjemné a niekedy aj závažné zdravotné problémy," tvrdí združenie v správe.
Slovenská realita - väčšinou vyše 30-ročné bytovky a zanesené potrubia
Čo však treba robiť, aby sme predbežne určili možné riziká zanedbaného vetrania v bytovke? Podľa združenia je to predovšetkým úloha správcu, ktorý by si mal položiť otázku, aký starý je daný bytový blok. Realita býva taká, že viaceré bytovky po Slovensku majú už dávno po 30tke a pamätajú ešte minulý režim. "Predstavte si čím všetkým je vetracie potrubie za takýto dlhý čas zanesené. Rôzne nečistoty, špina, prach, mastnota či baktérie a vírusy sa dokážu v priebehu rokov namnožiť až do kritických rozmerov," pripomína združenie.
Dekády zanedbané potrubia sú rizikom aj v prípade požiaru
Tieto riziká negatívne vplývajú na kvalitu vnútorného prostredia, na zdravie obyvateľov a predstavujú tak akéhosi neviditeľného nepriateľa. "V neposlednom rade sú to nánosy špiny a mastnoty, ktoré môžu nabrať rozmer vysokého nebezpečenstva v prípade požiaru v byte, ktorý sa vďaka mastnote a prachu usadenom vo vetracom potrubí veľmi rýchlo rozšíri do ďalších bytov," varuje aj pred sekundárnym rizikom združenie pre lepšiu bytovú správu.
Posudok k tragédii v Prešove odhalil príčinu výbuchu: Skazu dokonala až iskra vo výťahu!
Experti upozorňujú aj na často neodborne aplikované prvky, ktoré sa do bytov inštalujú aj cez šachty. "Jedným z ďalších najčastejších príkladov sú rôzne káble, ktoré si majitelia naťahajú cez šachtu, čím hrozí vysoké riziko vzniku požiaru a jeho šírenie. Neodborná montáž, nepoužitie protipožiarnych krytiek, a mnoho ďalšieho, môžu spôsobiť veľké nepríjemnosti. V praxi je možné sa stretnúť aj s prípadmi, kedy si majiteľ rozšíril svoj byt práve o priestor vetracej šachty a jednoducho zabetónoval šachtu v prospech podlahy, čím znefunkčnil odvetrávací systém, prípadne si z nej urobia odkladací priestor na rôzne čistiace prostriedky a podobne, čo je opäť z hľadiska požiarnej bezpečnosti veľké riziko," zdôrazňuje združenie s tým, že na viaceré z týchto neodborných zásahov nemusí správca vôbec prísť. Oné nedostatky odhalí až prípadná tragédia.
Hygienické a zdravotné riziká špinavých potrubí
Zanedbané potrubia však okrem fyzických škôd predstavujú riziko aj pre ľudské zdravie. V bytovke sa často môže šíriť nepríjemný zápach, ktorého zdrojom môžu byť mikroskopické vláknité huby, ktoré sa v zanedbaných častiach vetracích otvorov za dekády usadili.
"Rovnako sa potrubím môže množiť hmyz (mravce, ploštice) a nájsť vo vetracej šachte uhynuté zvieratá tiež nie je výnimkou. Vo vetracích hlaviciach si napríklad zvyknú holuby stavať hniezdo, v hniezde sa nachádza veľké množstvo exkrementov, pomocou ktorých sa šíria do vzduchu rôzne baktérie. Netreba zabúdať ani na to, že v priestoroch kúpeľní, toaliet a kuchyne sa darí väčšine druhov plesní a jednej najviac jedovatej považovanej za najväčšiu hrozbu pre ľudstvo – zeleno čierna pleseň Stachybotrys obzvlášť. Toxické látky z plesní sa môžu stať aerosólom a uvoľňovať sa do bytov," upozornili zo združenia.
Neviditeľný nepriateľ
Ako sa tieto nástrahy môžu šíriť do bytov? Cez digestor, kúpeľňu, či toaletu za pomoci odsávania. Takýmto spôsobom si do bytu nájde cestu mastnota, vlhkosť, rôznorodé pachy a v neposlednom rade obrovské množstvo prachu. "Veľa ventilátorov a digestorov nemá filtre, ktoré by ich zadržali, dokonca nemajú ani spätnú klapku. Či chceme alebo nie, cez nefunkčnú vetraciu šachtu sa do našich bytov dostávajú pachy, baktérie, vírusy a plesne z celého bytového domu. Všetko to a mnoho ďalšieho po našich bytoch koluje už celé roky. Častokrát ani netušíte, že pôvod vašich akútnych zdravotných respiračných problémov môže pochádzať práve zo znečisteného vetracieho potrubia," ukazujú na možnú príčinu odborníci.
Riešením je teda diagnostika vetracích potrubí, ktorú sa odporúča vykonávať v pravidelných intervaloch, rovnako ako aj kontrolovať technický stav vetracieho potrubia, preventívne zabrániť vtáctvu v hniezdení na miestach, ktoré nie sú na to určené. "Ideálnym riešením je vo vhodnom čase osadiť na ventilačné potrubie mrežu, ktorá zabráni holubom v hniezdení aj k hniezdeniu iných, chránených druhov vtákov, napríklad sokol, myšiak, drozdy, sýkorky, vrabce. Diagnostikou vetracích potrubí zistíte v akom technickom stave potrubie je a ako veľmi je znečistené," poradili zo združenia.
"Potom nasleduje samotné čistenie vetracích potrubí a nanesenie dezinfekcie, ktorá zlikviduje rôzne baktérie a plesne nachádzajúce sa v potrubí. V bytoch ľudia trávia mnoho času, a preto je potrebné, aby nezabúdali na to, že sa treba starať nielen o čistotu samotného bytu alebo bytového domu, ale aj o vetracie potrubia," uzavreli.