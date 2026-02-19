Trumpova vláda rozšírila právomoci ICE: Už môže zadržiavať aj žiadateľov o zelené karty

WASHINGTON - Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa rozšírila kompetencie príslušníkov Imigračného a colného úradu (ICE), aby mohli zadržiavať aj legálnych imigrantov, ktorí čakajú na zelenú kartu zaručujúcu právo na trvalý pobyt v Spojených štátoch. Administratíva tým chce zabezpečiť opätovné preverenie týchto osôb, uvádza vládne memorandum. Informuje správa agentúry Reuters.
Americké ministerstvo vnútornej bezpečnosti uviedlo, že utečenci sa musia vrátiť do vládnej väzby na „kontrolu a prešetrenie“ rok po svojom prijatí do Spojených štátov. „Zaručí to opätovné preverenie utečencov... a podporí verejnú bezpečnosť,“ uvádza sa v memorande, ktoré ministerstvo 18. februára predložilo súdu.
Podľa amerických zákonov musia utečenci požiadať o legálny trvalý pobyt jeden rok po príchode do krajiny. Nové memorandum oprávňuje imigračné orgány zadržať osoby počas trvania tohto procesu. Zmena sa odkláňa od dokumentu z roku 2010, podľa ktorého nezískanie statusu zákonného trvalého pobytu neoprávňuje na vyhostenie z krajiny či zadržanie.
Nové opatrenie už kritizovali skupiny na ochranu utečencov. „Narúša to dôveru ľudí v Spojené štáty, ktoré ich zákonne prijali a prisľúbili im ochranu,“ povedal predstaviteľ neziskovej organizácie AfghanEvac. Židovská nezisková organizácia pre utečencov HIAS tvrdí, že „tento krok výrazne uškodí tisícom ľudí, ktorých USA privítali po úteku pred násilím a prenasledovaním“.