Olympiáda 2026 TRAPAS NAŽIVO! Slafkovský nie je Slovák, najväčšia európska športová TV urobila klasickú chybu

Juraj Slafkovský Zobraziť galériu (3)
Juraj Slafkovský (Zdroj: TASR/AP/Petr David Josek)
© Zoznam/mg © Zoznam/mg

MILÁNO – Slovenský hokejový klenot Juraj Slafkovský opäť potvrdil, že olympiáda je jeho revírom. Kým sa však v Miláne stihol poriadne dotknúť puku, televízia Eurosport sa postarala o prvotriedny trapas, ktorý slovenských fanúšikov poriadne vytočil. Po zápase s Fínskom si však už aj nepozorní grafici v zahraničí zrejme navždy zapamätajú, za ktorú krajinu hviezda Montrealu Canadiens strieľa góly.

Pri predstavovaní najväčších hviezd turnaja sa pod menom Juraja Slafkovského na obrazovkách Eurosportu neobjavila slovenská, ale slovinská vlajka. Pre športového giganta ide o pomerne nečakané zaváhanie, ktoré v slovenskej fanúšikovskej obci vyvolalo vlnu diskusií o večnom zamieňaní si dvoch stredoeurópskych krajín.

Hoci obrazová grafika pri opise slovenskej „jednotky“ zlyhala, komentátori v prenose nešetrili na adresu 21-ročného útočníka slovami rešpektu a uznania. Slafkovský napokon na tento omyl zareagoval najlepším možným spôsobom – priamo v zápase.

Olympiáda 2026 TRAPAS NAŽIVO!
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: reddit)

Slafkovský opäť kraľuje pod piatimi kruhmi

Juraj v úvodnom súboji proti favorizovanému Fínsku potvrdil, že mu olympijská scéna mimoriadne sedí. K senzačnému víťazstvu 4:1 pomohol dvoma presnými zásahmi a jednou asistenciou. Skóre otvoril po krásnej individuálnej akcii a druhýkrát prekonal brankára Sarosa nekompromisnou strelou v presilovke.

„Neviem si to vysvetliť, snažím sa hrať takto stále. Bol som na dobrom mieste v dobrom čase a len som strieľal. Som šťastný, že môžem v prvom rade pomáhať víťaziť môjmu tímu, mojej krajine a kamarátom,“ uviedol po zápase Slafkovský, ktorý si s deviatimi gólmi v ôsmich olympijských dueloch drží neskutočnú bilanciu. Kým ofenzívu ťahal Slafkovský, v obrane žiaril brankár Samuel Hlavaj. Ten zlikvidoval 39 striel Fínov a privádzal ich strelcov do zúfalstva.

Juraj Slafkovský
Zobraziť galériu (3)
Juraj Slafkovský  (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Slovensko tak historicky prvýkrát zdolalo Fínsko na olympijskej pôde a dalo jasný odkaz celému hokejovému svetu. Po takomto štarte je isté, že meno Slafkovský a správnu slovenskú vlajku si už aj v réžii Eurosportu poriadne preveria.

