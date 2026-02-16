ZVRAT v prípade útoku medvedice: Trestné stíhanie pre PYTLIACTVO! Poznáme osud TROCH mláďat, zo záberov trhá srdce

BRATISLAVA - Útokom medvedice na dvoch mužov pri Ružomberku, pri ktorom mali zviera zastreliť krátkymi guľovými zbraňami, rieši enviropolícia. Vyšetrovateľ zároveň začal trestné stíhanie pre prečin pytliactva. Známy je už aj osudu trojice mláďat, ktoré našli v brlohu blízko zastrelenej medvedice.
Na útok upozornil v nedeľu večer štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa. Napadnutý muž podľa jeho slov útok oznámil z nemocnice, kde ho s viacerými tržnými ranami a záhryzmi priviezol syn. "Na mieste, ktoré určil syn poškodeného bola nájdená usmrtená medvedica. V okolí sa nachádzali viaceré stopy a krv, ktoré nasvedčovali o zápase medveďa s človekom. Medvedica mala v sebe niekoľko strelných rán a pri bližšej obhliadke bola u nej zistená laktácia. Po dôkladnej obhliadke okolitého terénu bol pod skalným bralom nájdený brloh," uviedol. Tvrdí, že muži sa mali v danej lokalite v lese nachádzať kvôli tomu, že vykonávali kontrolu ťažby.
Medvedica mala podľa štátneho tajomníka na dvojicu zaútočiť náhle zo skalnatého svahu nad zvážnicou. Poškodený muž sa mal brániť a viackrát na ňu vystreliť, otcovi na pomoc pribehol syn, ktorý na medvedicu tiež strieľal, pričom si mal dávať pozor, aby nezasiahol otca.
Útokom sa zaoberá enviropolícia
Útokom sa už zaoberá vyšetrovateľ enviropolície Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru. Zároveň bolo začaté trestné stíhanie pre prečin pytliactva. Ako informovala hovorkyňa PPZ Lea Vilhanová, vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony aktuálne nie je možné poskytnúť viac informácií.
PR manažérka Národného parku Veľká Fatra Veronika Šimková uviedla, že k útoku medvedice na mužov došlo v lesnom poraste v extraviláne ružomberskej mestskej časti Hrboltová, približne vo výške 900 metrov nad morom. „Do mestskej časti Ružomberka Hrboltová sme vyslali ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci. Päťdesiatšesťročný muž bol s otvorenou ranou na zápästí a poraneniami na tele prevezený do nemocnice v Ružomberku,“ spresnila Martina Fröhlich Činovská z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR. Hovorkyňa Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok Nikola Bystričanová potvrdila, že pacient je v stabilizovanom stave.
Na mieste udalosti bol vykonaný terénny výjazd v spolupráci s príslušníkmi obvodného oddelenia Policajného zboru Ružomberok a poľovníckym hospodárom. „Na mieste bola nájdená usmrtená medvedica so strelnými poraneniami. V okolí sa nachádzali stopy zápasu. Pri obhliadke bolo zistené, že medvedica bola dojčiaca. V blízkosti miesta udalosti bol následne identifikovaný brloh s tromi mláďatami, ktoré boli odobraté pracovníkmi Zásahového tímu Fatra a bola im poskytnutá potrebná starostlivosť,“ doplnili z NP Veľká Fatra.
Dodali, že kadáver bol ponechaný na mieste pre potreby ďalšieho vyšetrovania orgánmi činnými v trestnom konaní v súvislosti s podozrením na konanie v krajnej núdzi a usmrtenie chráneného živočícha. „Prípad je predmetom ďalšieho vyšetrovania. Správa NP Veľká Fatra so sídlom v Martine bude situáciu naďalej monitorovať a v súčinnosti s príslušnými orgánmi postupovať v zmysle platnej legislatívy,“ podotkli.
Mláďatá skončili v bojnickej ZOO
Známy je už aj osud troch mladých. Tie boli dnes prijaté do rehabilitačnej stanice bojnickej ZOO. "Sirotami sa stali po usmrtení ich matky v okolí Ružomberka," uviedla zoologická záhrada. Podľa nich môžu mať medvieďatá približne mesiac a ich osud je veľmi neistý. "Pri vstupnom veterinárnom vyšetrení sme zistili, že všetky tri mláďatá sú dehydrované a ich hmotnosť je veľmi nízka – najmenšie váži 1,9 kg, najťažšie 2,3 kg. V tomto veku sú ešte plne odkázané na materské mlieko a nepretržitú starostlivosť," vysvetlili. Najhoršie bol na tom samec, ktorého zdravotný stav si vyžiadal okamžitý prevoz na veterinárnu kliniku, kde mu bola nasadená infúzna terapia na stabilizáciu organizmu.
"V rehabilitačnej stanici sme nastavili intenzívny 24-hodinový režim starostlivosti. Mláďatá budú kŕmené špeciálnou mliečnou náhradou každé tri až štyri hodiny, vrátane nočných hodín. Súbežne prebieha ich postupná rehydratácia a dôsledné sledovanie zdravotného stavu," uviedli.
Najbližšie dni budú podľa nich rozhodujúce. "Ide o vôbec prvý prípad, keď naša rehabilitačná stanica prijala takto malé medvieďatá, čo pre nás predstavuje mimoriadne náročnú a citlivú situáciu.V takto nízkom veku je prognóza vždy opatrná, no urobíme maximum pre ich stabilizáciu a ďalší vývoj. O ich budúcnosti rozhodne ďalší vývoj zdravotného stavu, avšak pri takto malých mláďatách býva návrat do voľnej prírody veľmi zriedkavý. V takom prípade budeme hľadať riešenie v spolupráci s inými zoologickými záhradami," dodali.