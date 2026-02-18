Nález pri škole vyvolal PANIKU: Polícia v pohotovosti, no rozuzlenie vás POBAVÍ! Vnútri sa skrývalo TOTO

VAMBERK - To, čo na prvý pohľad vyzeralo ako podozrivý nález pri škole, sa napokon zmenilo na úsmevnú príhodu. Žiačky prvého stupňa vo Vamberku si všimli neznáme vrecko s bielou látkou a neváhali upozorniť mestskú políciu. Výsledok preverovania mnohých pobavil.
Počas ranného dozoru pri Základnej škole Vamberk oslovili hliadku mestskej polície dve žiačky prvého stupňa. Upozornili ich na podozrivý sáčok s bielou látkou, ktorý ležal pri strome za obchodom Billa. Podľa detí mohlo ísť o „náplň do striekačiek“, teda o drogu. Policajti miesto bezodkladne skontrolovali. Ako sa však ukázalo, obavy boli zbytočné, v sáčku sa nenachádzala žiadna nebezpečná látka, ale obyčajný majonézový dip, ktorý tam zrejme niekto odhodil.
Celá situácia sa tak skončila s úsmevom, no zároveň poukázala na niečo pozitívne. Deti si všimli nezvyčajný predmet vo svojom okolí a rozhodli sa naň upozorniť dospelých. Mestská polícia ich pochválila za všímavosť a zodpovedný prístup, ktorý prispieva k bezpečnejšiemu prostrediu. Príbeh je dôkazom, že ostražitosť nie je na škodu – aj keď sa napokon ukáže, že „záhadná biela látka“ je len zabudnutá omáčka k hranolkám.