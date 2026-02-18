Objednali si pizzu, prišlo jej niečo, čo pripomína UHLÍK! TOTO musíte vidieť: Príspevok spustil lavínu reakcii

BRATISLAVA - Jedna fotografia spálenej pizze spustila lavínu reakcií. Status na sociálnej sieti, ktorý poukazoval na nevyhovujúcu kvalitu jedla z bratislavskej prevádzky, sa rýchlo rozšíril a pod príspevkom sa začali kopiť ďalšie skúsenosti zákazníkov. Do diskusie sa postupne zapojili desiatky ľudí, mnohí pridali aj vlastné fotografie nepodarených objednávok.
Profil na sociálnej sieti Nekŕmte nás odpadom zverejnila príspevok zákazníka, ktorý si objednal jedlo z prevádzky v bratislavskej Dúbravke. K statusu priložila fotografiu výrazne pripálenej pizze, ktorej spodná časť bola miestami takmer zuhoľnatená.
Ľudia nešetrili kritikou
Status si v krátkom čase získal tisíce reakcií a stovky komentárov. Nechýbali ani ironické poznámky či sarkastické reakcie.. Jedna z komentujúcich napísala: „…ani Puňťo by to nežral,“ čím vystihla náladu časti diskutujúcich. Ľudia sa postupne začali pridávať so svojimi skúsenosťami a do komentárov vkladali fotografie jedál z rôznych reštaurácií, ktoré podľa nich nezodpovedali očakávanej kvalite. Objavili sa zábery spáleného mäsa, nedopečených pokrmov či vizuálne neatraktívnych porcií.
Z pôvodne izolovaného príspevku sa tak stala širšia debata o kvalite donáškových služieb a úrovni gastronómie. Niektorí diskutujúci upozorňovali na potrebu kontroly kvality zo strany prevádzok, iní zas apelovali na zákazníkov, aby podobné skúsenosti riešili priamo s reštauráciou ešte pred zverejnením na sociálnych sieťach.