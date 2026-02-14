Slovenskí hokejisti majú doma krásne ženy: TOTO sú ony... polovičky, ktoré ich podporujú!

BRATISLAVA - Kto podporuje našich hokejistov na tohtoročnej olympiáde v Taliansku? Toto sú krásky, ktoré im učarovali. Polovičky, ktoré ich podporujú za každých okolností!
Peter Cehlárik (útočník)
Peter je ženatý so Soňou, s ktorou sa vzali v roku 2022. Majú spolu syna Andreasa, ktorý sa narodil minulý rok v januári.
Juraj Slafkovský (útočník)
Juraj Slafkovský už takmer dva roky tvorí pár s krásnou Kanaďankou Angelie.
Tomáš Tatar (útočník)
Slovenský hokejista už dlhšie tvorí pár s Veronikou Mihokovou. Minulý rok v júli mali svadbu a nevesta sa už vydavála tehotná. 4 týždne po svadbe dvojica oznámila tú najkrajšiu správu. V decembri sa im narodila princeznička, ktorej vybrali meno Thia.
Adam Liška (útočník)
Adam Liška tvorí par s kráskou Rebekou Ďurišovou, ktorá pochádza z Trenčína.
Martin Feherváry (obranca)
Martinovi Fehervárymu pred rokmi učarovala sympatická Natália. Iba pred pár dňami sa stali z dvojice aj rodičia. Vo Washingtone priviedla na svet dcéru Aničku. Do poslednej chvíle netušili pohlavie bábätka, chceli sa totiž nechať prekvapiť.
Šimon Nemec (obranca)
Šimon Nemec tvorí pár s Ankou. Svoj vzťah verejne priznali v roku 2023.
Peter Čerešňák (obranca)
Petrovi Čerešňákovi sa nedarí len pracovnej sfére, ale i v sukromí. V roku 2023 sa po dlhoročnom vzťahu zosobášil s partnerkou Monikou. Dvojica sa zoznámila v roku 2010. O rok neskôr po svadbe sa stali rodičmi. Monika porodila synčeka Lucasa.
Martin Marinčin (obranca)
Martin Marinčin má už dlhé roky po svojom boku manželku Viktóriu.
Martin Pospíšil (útočník)
Hokejista Martin Pospíšil tvorí pár s brunetkou Ellou Viktóriou, s ktorou sa po prvýkrát pochválil v roku 2024.