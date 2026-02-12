MIMORIADNE Vražda na juhu Slovenska! Matku s dcérou (†11) dobodali: Prvé DETAILY od polície

LEVICE - Tragédia v Leviciach. Polícia bola privolaná do bytu, kde našli dve osoby bez známok života. Ide o matku a 11-ročnú dcéru. Na mieste prebiehajú neodkladné úkony. Podľa polície bola podozrivá osoba krátko po čine zadržaná.
"Dnes v ranných hodinách boli policajti vyslaní na ulicu Boženy Slančíkovej Timravy v Leviciach, kde sa v byte majú nachádzať dve telá bez známok života. Policajti na mieste vykonávajú neodkladné a neopakovateľné úkony za účelom zistenia presných príčin a okolností tejto tragédie," informovala ráno nitrianska krajská polícia.
Neskôr spresnila, že na mieste došlo k vražde matky a jej maloletej dcéry. "40-ročný muž sa sám prihlásil na Mestskej polícii v Leviciach, kde oznámil, že niekomu ublížil. Po príchode na miesto bolo zistené, že sa v byte nachádzali dve telá, ktoré žiaľ už nejavili známky života. Podozrivý muž bol obmedzený na osobnej slobode a umiestnený do cely policajného zaistenia," uviedla polícia.
Dodáva, že na miesto sa presunula výjazdová skupina Odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Nitre spolu s tímom krízovej intervencie. "Vyšetrovateľ PZ začal trestné stíhanie za obzvlášť závažný zločin vraždy," dodáva.