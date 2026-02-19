Tak TOTO dáma nerobí: Rozkročené nohy a... Slávnej herečke bolo vidieť až do žalúdka!

BERLÍN - Herečka Haley Lu Richardson šokovala na filmovom festivale v Berlíne netradičným vystúpením na červenom koberci. Namiesto klasických póz pred fotografmi predviedla energické akrobatické pohyby. Ups, bolo jej vidieť pri nich až do žalúdka!
Americká herečka Haley Lu Richardson sa počas tohtoročného filmového festivalu v Berlíne postarala o jeden z nezabudnuteľných momentov. Filmársky festival v nemeckej metropole každoročne láka hviezdy z celého sveta a prináša premiéry očakávaných snímok. A nielen to! Na červený koberec slávna herečka síce dorazila v elegantnom outfite, ale pred fotografmi sa rozhodla odviazať sa a ukázať svoju spontánnu povahu.
Namiesto tradičného pózovania pred objektívmi predviedla niekoľko akrobatických pohabov, ktoré nikto neprehliadol. Akrobatický kúsok pozostával z toho, že si ľahla na zem a do vyšky rozkročila svoje nohy. Asi to nebol najlepší nápad, ako zaujať, pretože jej pri tomto manévri bolo vidieť až do žalúdka. Svoje vystúpenie zakončila výkopom a všetko to zvládla na ihličkách. Je jasné, že sa herečka neberie príliš vážne a zrejme aj rada búra stereotypy o tom, ako by sa mali celebrity správať na spoločenských podujatiach.