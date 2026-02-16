5 signálov, pri ktorých by mali muži spozornieť: Čo robiť, ak trápia aj vás?

BRATISLAVA - Väčšina mužov začne riešiť svoje zdravie až vtedy, keď sa niečo deje. Prúd moču sa zmenil, postupne vám mizne energia a v spálni to zrazu nefunguje ako kedysi? To všetko sú jasné signály.
Prostata, potencia a vitalita spolu totiž úzko súvisia. Vaše telo vás na problém často upozorní skôr, než sa z neho stane veľká komplikácia. Po štyridsiatke nejde o nič výnimočné. Čo by ste rozhodne nemali ignorovať?
1. Časté močenie, a to najmä v noci
Ak vás v noci pravidelne budí potreba ísť na toaletu, nejde len o drobnú nepríjemnosť. Po štyridsiatke sa prostata prirodzene zväčšuje a môže začať tlačiť na močovú trubicu. Výsledkom je častejšie močenie, prerušovaný spánok a únava počas dňa. Len pre vysvetlenie - prostata je žľaza veľkosti vlašského orecha, ktorá obklopuje močovú trubicu tesne pod močovým mechúrom.
2. Slabší alebo prerušovaný prúd moču
Máte pocit, že močenie trvá dlhšie než kedysi, prúd je slabý alebo sa prerušuje? Ide o najtypickejšie prejavy zväčšenej prostaty. Mnohí muži si na tieto zmeny „zvyknú“ a neriešia ich. Práve v tejto fáze sa však dá stav ovplyvniť najjednoduchšie. Nezabúdajte, že prostata produkuje aj tekutinu dôležitú pre ejakulát a životaschopnosť spermií.
3. Pocit neúplného vyprázdnenia
Odídete z toalety a o chvíľu máte pocit, že potrebujete ísť znova? Aj to je signál, že prostata nefunguje optimálne. Dlhodobé ignorovanie týchto ťažkostí môže viesť k zníženiu komfortu a celkovej pohody. Veľa mužov však prichádza k urológovi až vo chvíli, keď už majú dlhodobé starosti s močením. Teda v situácii, keď je návrat do formy zložitejší a pomalší.
4. Pokles sexuálneho výkonu a sebavedomia
Keď prostata nefunguje dobre, často sa to prejaví poklesom potencie, erekcie, libida aj sebavedomia v intímnej oblasti. Medzinárodný výskum na vzorke takmer 13-tisíc mužov v 6 európskych krajinách a USA preukázal jasný výsledok. Fungovanie prostaty sa priamo premieta do kvality sexuálneho života bez ohľadu na vek. A sexuálne zdravie, sebavedomie a spokojnosť potom ovplyvňujú aj celkovú vitalitu a mužskú energiu.
Práve preto má zmysel riešiť tieto oblasti spoločne. Na tomto princípe vznikol aj prémiový švajčiarsky prípravok Cemio RED3 – doplnok stravy novej generácie, ktorý spája podporu prostaty, potencie a vitality. Využíva unikátnu silu 7 bylinných extraktov, medzi ktorými vyniká africká slivka – jedna z najviac preskúmaných rastlín na podporu funkcie prostaty, obľúbená aj u urológov v Európe.
5. Menej energie a vitality
Ak sa k problémom s močením pridá únava, podráždenosť či pokles výkonu, telo vám jasne naznačuje, že niečo nie je v rovnováhe. S pribúdajúcim vekom ovplyvňuje prostatu nielen testosterón, ale aj nezdravý životný štýl – nadváha, minimum pohybu, dlhé sedenie, fajčenie, alkohol či ťažká strava. To všetko môžete postupne zmeniť.
Pamätajte, že aj preventívne prehliadky a dlhodobá podpora prostaty môžu výrazne ovplyvniť kvalitu vášho života. Prípravok Cemio RED 3 je doplnený napríklad o macu peruánsku - indiáni ju na potenciu a zlepšenie sexuálnych funkcií využívajú už stovky rokov. S podporou vitality napomáha aj ľan siaty pre hormonálnu rovnováhu či sibírsky ženšen pre zvládanie stresu a únavy. Stačí vám pritom iba jedna kapsula denne.
