Pondelok16. február 2026, meniny má Ida, Liana, zajtra Miloslava

Olympiáda 2026 Je to definitívne, hokejová matematika rozhodla: Slováci poznajú cestu do semifinále aj čas zápasu

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)
© Zoznam/mg © Zoznam/mg

MILÁNO – Slovenský hokejový národ žije svoj sen! Naši reprezentanti po famóznych výkonoch ovládli základnú B-skupinu, za sebou nechali Fínov aj Švédov a vybojovali si priamy postup do štvrťfinále. Kým sa hokejoví giganti ako Česko či Švédsko budú trápiť v osemfinálovom predkole, zverenci Vladimíra Országha si užívajú zaslúžené voľno. Už teraz je však jasné, kto sa nám postaví do cesty v boji o semifinále a kedy si musíte pripraviť hlasivky!

Vďaka prvenstvu v skupine sa Slovensko v najdôležitejšom zápase turnaja vyhne Kanade aj USA. Definitívne o tom rozhodol záver základnej časti a víťazstvo Američanov nad Nemeckom (5:1). Slováci tak do osmičky najlepších postúpili z elitnej pozície spoločne so zámorskými veľmocami.

Kedy hráme?

V našej vetve pavúka sa o miesto vo štvrťfinále pobijú Nemci a Francúzi. Práve víťaz tohto európskeho duelu vyzve slovenskú „mašinu“ na čele s Jurajom Slafkovským. Direktoriát turnaja už zverejnil presné časy štvrťfinálových bojov. Väčšina slovenských fanúšikov si budú musieť v stredu v práci vybaviť dlhšiu obedovú prestávku. Zápas začne o 12:10.

Kým my budeme v utorok oddychovať a sledovať súperov pri káve, ostatných čaká nekompromisné predkolo. Najväčšiu pozornosť púta súboj Česka s Dánskom. Ak Česi uspejú, vo štvrťfinále ich čaká „za odmenu“ hviezdna Kanada, ktorá ich v skupine vyškolila 5:0.

Program osemfinále (utorok 17. februára):

  • 12:10 Švajčiarsko – Taliansko
  • 12:10 Nemecko – Francúzsko (víťaz proti Slovensku)
  • 16:40 Česko – Dánsko
  • 21:10 Švédsko – Lotyšsko

Olympiáda 2026 Je to
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Topky)

Slovensko je tak na najlepšej ceste zopakovať, či dokonca prekonať bronzový úspech z Pekingu. Herný prejav tímu a čistá hlava po víťazstve v skupine nám dávajú obrovskú nádej.

Viac o téme: ČasHokejŠtvrťfináleNemeckoSlovenskoFrancúzskoProgramZOH 2026
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Týždenný KVÍZ: Olympiáda, Dankov
Týždenný KVÍZ: Olympiáda, Dankov výbuch aj megakauza SFZ! Trúfate si na plný počet?
Domáce
FOTO Poslankyňa SaS na olympiáde
Poslankyňa SaS na olympiáde v Miláne: FOTO Darček pre otca, prvý let dcéry... Takéto majú plány!
Domáce
Slovenskí hokejisti majú doma
Slovenskí hokejisti majú doma krásne ženy: TOTO sú ony... polovičky, ktoré ich podporujú!
Domáci prominenti
Izba v olympijskej dedine
Olympiáda 2026 V Cortine sa za tri dni minuli kondómy! SLOVÁ športovca a VIDEO krasokorčuliarky
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Beauty look DIOR Haute Couture jar/leto 2026: Ikonické couture líčenie, ktoré oslavuje žiarivú pleť
Beauty look DIOR Haute Couture jar/leto 2026: Ikonické couture líčenie, ktoré oslavuje žiarivú pleť
Feminity TV
Emil Horváth o hrozbe VOJNY: Radikálnemu riešeniu sa vyhneme len TAKTO
Emil Horváth o hrozbe VOJNY: Radikálnemu riešeniu sa vyhneme len TAKTO
Prominenti
Hágerová o traumách z detstva, tomuto sa vo výchove vyhýba: Veľa detí by chcelo mamu ako je ona!
Hágerová o traumách z detstva, tomuto sa vo výchove vyhýba: Veľa detí by chcelo mamu ako je ona!
Prominenti

Domáce správy

AKTUÁLNE Poplach na sídlisku
AKTUÁLNE Poplach na sídlisku v Žiline: V bytovke našli nebezpečnú látku! Na mieste zasahujú hasiči
Domáce
Nepriaznivé počasie robilo problémy:
Nepriaznivé počasie robilo problémy: Hasiči pre silný vietor zasahovali pri zvýšenom počte výjazdov
Domáce
Olympiáda 2026 Je to
Olympiáda 2026 Je to definitívne, hokejová matematika rozhodla: Slováci poznajú cestu do semifinále aj čas zápasu
Domáce
Nitriansky kraj investuje milióny do modernizácie sociálnych zariadení – ide o tieto zmeny
Nitriansky kraj investuje milióny do modernizácie sociálnych zariadení – ide o tieto zmeny
Levice

Zahraničné

Szijjártó k návšteve Rubia:
Szijjártó k návšteve Rubia: Podpíšeme dôležitú dohodu o jadrovej spolupráci
Zahraničné
Olympiáda 2026 Je to
Olympiáda 2026 Je to definitívne, hokejová matematika rozhodla: Slováci poznajú cestu do semifinále aj čas zápasu
Domáce
Nemecký minister zahraničných vecí
Tvrdé slová nemeckého ministra: Francúzsko by malo viac investovať do obrany
Zahraničné
Poliaci nevidia alternatívu k
Poliaci nevidia alternatívu k spojenectvu s USA, chcú však asertívnejší prístup
Zahraničné

Prominenti

Taylor Swift
Taylor Swift vo VOJNE so známou firmou: Požiadala vládu, aby ZAKROČILA!
Zahraniční prominenti
Smutné zákulisie posledných dní
Smutné zákulisie posledných dní Jany Brejchovej (†86): Prístup mali najbližší iba na HESLO!
Domáci prominenti
Maya Hawke
TAJNÁ svadba hviezdy Stranger things: Známemu spévakovi povedala áno na Valentína!
Zahraniční prominenti
James Van Der Beek
ZBIERKA pre rodinu Jamesa Van Der Beeka (†48): Fanúšikovia aj celebrity prispeli cez 2 milióny eur!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

jaskynný komplex Gorham’s Cave
Prepíše tento objav dejiny ľudstva? Vedec odhalil 40-tisíc rokov starý kód, ktorý spája Egypt s celým svetom!
Zaujímavosti
V Brazílii našli 1
V Brazílii našli 1 500 TAJOMNÝCH tunelov: NIE SÚ to bane ani jaskyne, pravda o ich vzniku vás ZAMRAZÍ!
Zaujímavosti
Emily Atack
Šokujúca spoveď známej herečky: ČO sa v skutočnosti deje POD PERINOU počas filmovania? Niektorí muži sú príliš nadšení
Zaujímavosti
Nová štúdia: Toto jedlo
Nová štúdia: Toto jedlo môže znížiť aj váš cholesterol! Už za 2 dni
vysetrenie.sk

Dobré správy

ZOH 2026 ANKETA Od
ZOH 2026 ANKETA Od Šťastného po Slafkovského: Kto je podľa vás najlepším slovenským hokejistom na ZOH?
sportky.sk
ZOH 2026 Hokejový turnaj
ZOH 2026 Hokejový turnaj je v plnom prúde: Vedeli ste toto o našej najväčšej hviezde?
hashtag.sk
SÚŤAŽ Ako dopadnú slovenskí
SÚŤAŽ Ako dopadnú slovenskí hokejisti na ZOH? Pozrite si, aká skvelá cena na vás čaká
sportky.sk
Juraj Slafkovský (Zdroj: Budiš)
Olympiáda bez Slafkovského? Ani náhodou, takto sa pred ňou poctivo pripravuje!
Domáce

Ekonomika

Kto by mal ísť do dôchodku skôr? Odborári to vidia veľmi jasne, tieto profesie by si to zaslúžili!
Kto by mal ísť do dôchodku skôr? Odborári to vidia veľmi jasne, tieto profesie by si to zaslúžili!
Pozor na podvod: Na tejto stránke si dovolenku určite nekupujte, upozorňuje SOI!
Pozor na podvod: Na tejto stránke si dovolenku určite nekupujte, upozorňuje SOI!
Luxus, ktorý vám vyrazí dych: Toto je 10 najlepších hotelov sveta za rok 2025! (foto)
Luxus, ktorý vám vyrazí dych: Toto je 10 najlepších hotelov sveta za rok 2025! (foto)
Rusi zažívajú cenový šok: Uhorky drahšie než mäso, extrémne mrazy šponujú ceny nahor!
Rusi zažívajú cenový šok: Uhorky drahšie než mäso, extrémne mrazy šponujú ceny nahor!

Šport

ZOH 2026 Presne tomuto sa chceli vyhnúť: Česi sa po nedeľňajších zápasoch dozvedeli zlú správu
ZOH 2026 Presne tomuto sa chceli vyhnúť: Česi sa po nedeľňajších zápasoch dozvedeli zlú správu
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Kedy bude hrať Slovensko štvrťfinále? Poznáme program, nešťastná kolízia so slalomom Petry Vlhovej
ZOH 2026 Kedy bude hrať Slovensko štvrťfinále? Poznáme program, nešťastná kolízia so slalomom Petry Vlhovej
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Slovensko čaká boj o semifinále: Poznáme dvojice vo vyraďovacích bojoch
ZOH 2026 Slovensko čaká boj o semifinále: Poznáme dvojice vo vyraďovacích bojoch
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Hladká výhra USA dala definitívu: Slovensko spoznalo možných štvrťfinálových súperov
ZOH 2026 Hladká výhra USA dala definitívu: Slovensko spoznalo možných štvrťfinálových súperov
Hokej na ZOH 2026

Auto-moto

NDS: Elektronická diaľničná známka má desať rokov, predalo sa 45 miliónov kusov
NDS: Elektronická diaľničná známka má desať rokov, predalo sa 45 miliónov kusov
Doprava
BBSK plánuje vybudovať cyklotrasu medzi Žiarom nad Hronom a Žarnovicou
BBSK plánuje vybudovať cyklotrasu medzi Žiarom nad Hronom a Žarnovicou
Doprava
TEST: BMW M5 Touring - rýchlejšie kombi neexistuje. Zabojuje aj proti 2x drahším
TEST: BMW M5 Touring - rýchlejšie kombi neexistuje. Zabojuje aj proti 2x drahším
Testy
FOTO: Hyundai Ioniq 6 N už má slovenské cenu. Zmaže vám úškrn?
FOTO: Hyundai Ioniq 6 N už má slovenské cenu. Zmaže vám úškrn?
Novinky

Kariéra a motivácia

AI vám môže otvoriť dvere k práci snov. Zistite, ako ju využiť ešte dnes
AI vám môže otvoriť dvere k práci snov. Zistite, ako ju využiť ešte dnes
Získaj prácu
Multitasking vás oberá o čas a zdravie: Prečo prehnaná snaha zvládať všetko naraz škodí vašej mozgovej kapacite
Multitasking vás oberá o čas a zdravie: Prečo prehnaná snaha zvládať všetko naraz škodí vašej mozgovej kapacite
Pracovné prostredie
LinkedIn secrets: Ako vás zamestnávatelia nájdu skôr než vy ich
LinkedIn secrets: Ako vás zamestnávatelia nájdu skôr než vy ich
Hľadám prácu
Zarábajte tým, čo milujete: Ako premeniť koníčky na skutočný príjem
Zarábajte tým, čo milujete: Ako premeniť koníčky na skutočný príjem
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Bleskové žemľové knedle podľa Silvie. Poctivá príloha, ktorú zvládne aj začiatočník.
Bleskové žemľové knedle podľa Silvie. Poctivá príloha, ktorú zvládne aj začiatočník.
Od hrnčekovej klasiky až po luxusné verzie: 15 najlepších receptov na nadýchané bublaniny.
Od hrnčekovej klasiky až po luxusné verzie: 15 najlepších receptov na nadýchané bublaniny.
Fazuľová polievka na kyslo: Kedy pridať ocot, aby sa nezrazila?
Fazuľová polievka na kyslo: Kedy pridať ocot, aby sa nezrazila?
Rady a tipy
Čo na valentínsku večeru? Menu, s ktorým zabodujete
Čo na valentínsku večeru? Menu, s ktorým zabodujete
Výber receptov

Technológie

Bez čipu v hlave: Tento počítač dokáže čítať mozgové signály bez operácie. Stačí čiapka a AI
Bez čipu v hlave: Tento počítač dokáže čítať mozgové signály bez operácie. Stačí čiapka a AI
Technológie
Zem sa opäť spojí do jedného superkontinentu. Vedci upozorňujú, že to môže byť pre ľudstvo likvidačné
Zem sa opäť spojí do jedného superkontinentu. Vedci upozorňujú, že to môže byť pre ľudstvo likvidačné
Veda a výskum
Vedci dokázali ovplyvniť obsah snov. Mozog na podnety reagoval aj počas spánku
Vedci dokázali ovplyvniť obsah snov. Mozog na podnety reagoval aj počas spánku
Veda a výskum
Hackeri aktualizovali starý podvod, ktorým útočili aj na Slovákov. Teraz je ešte prefíkanejší a nebezpečnejší. Takto funguje
Hackeri aktualizovali starý podvod, ktorým útočili aj na Slovákov. Teraz je ešte prefíkanejší a nebezpečnejší. Takto funguje
Bezpečnosť

Bývanie

Také ubytovanie hocikde nenájdete! Vnútri sa dá všetko opraviť, v izbách nájdete útulnosť a atmosféru ako zo starých čias
Také ubytovanie hocikde nenájdete! Vnútri sa dá všetko opraviť, v izbách nájdete útulnosť a atmosféru ako zo starých čias
V sprche zrušte steny, vytiahnite koberec a šokujte skrinkou! Týchto 8 trendov prichádza do kúpeľní v roku 2026
V sprche zrušte steny, vytiahnite koberec a šokujte skrinkou! Týchto 8 trendov prichádza do kúpeľní v roku 2026
6 izbových rastlín, ktoré lásku vyznávajú každý deň a možno ste si to nevšimli. Viaceré zvládnu i začiatočníci
6 izbových rastlín, ktoré lásku vyznávajú každý deň a možno ste si to nevšimli. Viaceré zvládnu i začiatočníci
Dom v Čachticiach je radikálne iný. Mladí chceli žiť po svojom, architekt im miesto tradície vytvoril úžasné bývanie
Dom v Čachticiach je radikálne iný. Mladí chceli žiť po svojom, architekt im miesto tradície vytvoril úžasné bývanie

Pre kutilov

Substráty v obchodoch: Podľa čoho na jar vyberať a na čo si dať pozor?
Substráty v obchodoch: Podľa čoho na jar vyberať a na čo si dať pozor?
Záhrada
WD-40 nie je mazivo! 10 vecí, na ktoré ho používate, ale v skutočnosti im škodíte
WD-40 nie je mazivo! 10 vecí, na ktoré ho používate, ale v skutočnosti im škodíte
Údržba a opravy
Pestovanie priesad môže ísť do peňazí. Takto však ušetríte aj desiatky eur!
Pestovanie priesad môže ísť do peňazí. Takto však ušetríte aj desiatky eur!
Záhrada
Korková zátka v chladničke: Geniálny trik s odpadom alebo totálny nezmysel?
Korková zátka v chladničke: Geniálny trik s odpadom alebo totálny nezmysel?
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Dcéra Ivany Christovej je dvojnásobná mama: Daniela priviedla na svet synčeka, dostal meno po otcovi, známom hokejistovi
Slovenské celebrity
Dcéra Ivany Christovej je dvojnásobná mama: Daniela priviedla na svet synčeka, dostal meno po otcovi, známom hokejistovi
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Olympiáda 2026 Je to
Domáce
Olympiáda 2026 Je to definitívne, hokejová matematika rozhodla: Slováci poznajú cestu do semifinále aj čas zápasu
MIMORIADNE Ďalšie železničné nešťastie!
Zahraničné
MIMORIADNE Ďalšie železničné nešťastie! Vykoľajil sa vlak, na koľaje spadla lavína: Prebieha záchranná akcia
DETAILY útoku medvedice: Na
Domáce
DETAILY útoku medvedice: Na mieste našli stopy zápasu a krv! Napadnutý muž strieľal, zviera malo mladé
Prípadom sa zaoberá polícia.
Domáce
AKTUÁLNE Tragédia v Petržalke: 90-ročná žena neprežila pád zo 7. poschodia

Ďalšie zo Zoznamu