Olympiáda 2026 Je to definitívne, hokejová matematika rozhodla: Slováci poznajú cestu do semifinále aj čas zápasu

MILÁNO – Slovenský hokejový národ žije svoj sen! Naši reprezentanti po famóznych výkonoch ovládli základnú B-skupinu, za sebou nechali Fínov aj Švédov a vybojovali si priamy postup do štvrťfinále. Kým sa hokejoví giganti ako Česko či Švédsko budú trápiť v osemfinálovom predkole, zverenci Vladimíra Országha si užívajú zaslúžené voľno. Už teraz je však jasné, kto sa nám postaví do cesty v boji o semifinále a kedy si musíte pripraviť hlasivky!
Vďaka prvenstvu v skupine sa Slovensko v najdôležitejšom zápase turnaja vyhne Kanade aj USA. Definitívne o tom rozhodol záver základnej časti a víťazstvo Američanov nad Nemeckom (5:1). Slováci tak do osmičky najlepších postúpili z elitnej pozície spoločne so zámorskými veľmocami.
Kedy hráme?
V našej vetve pavúka sa o miesto vo štvrťfinále pobijú Nemci a Francúzi. Práve víťaz tohto európskeho duelu vyzve slovenskú „mašinu“ na čele s Jurajom Slafkovským. Direktoriát turnaja už zverejnil presné časy štvrťfinálových bojov. Väčšina slovenských fanúšikov si budú musieť v stredu v práci vybaviť dlhšiu obedovú prestávku. Zápas začne o 12:10.
Kým my budeme v utorok oddychovať a sledovať súperov pri káve, ostatných čaká nekompromisné predkolo. Najväčšiu pozornosť púta súboj Česka s Dánskom. Ak Česi uspejú, vo štvrťfinále ich čaká „za odmenu“ hviezdna Kanada, ktorá ich v skupine vyškolila 5:0.
Program osemfinále (utorok 17. februára):
- 12:10 Švajčiarsko – Taliansko
- 12:10 Nemecko – Francúzsko (víťaz proti Slovensku)
- 16:40 Česko – Dánsko
- 21:10 Švédsko – Lotyšsko
Slovensko je tak na najlepšej ceste zopakovať, či dokonca prekonať bronzový úspech z Pekingu. Herný prejav tímu a čistá hlava po víťazstve v skupine nám dávajú obrovskú nádej.