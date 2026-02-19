Výdavky na zdravotnú starostlivosť majú v roku 2026 dosiahnuť 8,85 miliardy eur

BRATISLAVA - Programová vyhláška na rok 2026 ráta s výdavkami na zdravotnú starostlivosť vo výške takmer 8,85 miliardy eur. Určuje tiež minimálnu sumu na prevenciu, spolu 230 miliónov eur. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) tvrdí, že jej cieľom je nastaviť stabilný a predvídateľný rámec financovania verejného zdravotného poistenia. Ako informoval komunikačný odbor rezortu zdravotníctva, vyhláška zohľadňuje nákladové tlaky aj úsporné opatrenia a zároveň ponecháva priestor na flexibilitu. Účinnosť nadobudla 15. februára.
Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa bude mať podľa vyhlášky na zdravotnú starostlivosť k dispozícii viac ako 5,31 miliardy eur, súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera vyše 2,67 miliardy eur a súkromná Union zdravotná poisťovňa viac ako 860 miliónov eur. Podľa rezortu je cieľom vyhlášky nastaviť predvídateľný rámec financovania verejného zdravotného poistenia tak, aby boli chránené kľúčové segmenty zdravotnej starostlivosti prostredníctvom minimálnych súm výdavkov a zároveň bol zachovaný riadený priestor na reagovanie na vývoj potrieb celého zdravotného systému.
Vyhláška vychádza aj z reálnych nákladových faktorov
Ministerstvo dodalo, že vyhláška vychádza aj z reálnych nákladových faktorov, ktoré sa premietajú do financovania. „Zohľadnený je rast mzdových výdavkov (medziročný rast 6,57 percenta predstavuje dosah viac ako 294 miliónov eur), vplyv starnutia populácie, vplyv inflácie na nemzdové výdavky a chorobnosť či dobeh už kategorizovaných položiek a schválenej legislatívy,“ uviedol rezort.
Zároveň podľa ministerstva vytvára rámec pre kľúčové opatrenia ako stabilizácia zdravotníckeho personálu, podpora efektívnejšej organizácie poskytovania starostlivosti, presun výkonov do vhodnejších foriem (vrátane jednodňovej zdravotnej starostlivosti), znižovanie čakacích lehôt a plnenie záväzkov a míľnikov vyplývajúcich z reformných politík a modernizačných krokov. Rezort v materiáli vyčíslil aj úsporné opatrenia, spolu približne 242 miliónov eur, vrátane úspory na liekoch a zdravotníckych pomôckach (135 miliónov eur), benchmarkingu v nemocniciach (66 miliónov eur) a ďalších úspor (40 miliónov eur).
Hlavná výhoda programovej vyhlášky
Jednou z hlavných výhod programovej vyhlášky má byť podľa ministerstva kombinácia garancie minimálnych alokácií s manažérskou flexibilitou. Rozdiel medzi celkovou sumou výdavkov určených na zdravotnú starostlivosť a navrhovanými minimálnymi sumami predstavuje približne 306 miliónov eur. „Tento priestor umožňuje zdravotným poisťovniam zabezpečiť variabilitu - teda smerovať výdavky do tých typov zdravotnej starostlivosti, kde sa ukáže vyššia potreba, napríklad podľa štruktúry poistného kmeňa,“ doplnilo ministerstvo.
Rezort pripomenul, že plnenie vyhlášky bude zároveň monitorované. Zdravotné poisťovne majú zasielať údaje Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý je oprávnený hodnotiť dodržiavanie minimálnych súm a v prípade porušenia uložiť sankciu. „Tak ako po minulé roky, zástupcovia ministerstva budú programovú vyhlášku komunikovať so všetkými partnermi. Je prirodzené, že sa v nej stretávajú požiadavky z viacerých smerov a oblastí, preto MZ SR pri príprave hľadalo čo najširší konsenzus pri napĺňaní cieľov zdravotnej politiky,“ uviedol rezort.