Boris Kollár sa o bývalku Lauru KRÁĽOVSKY POSTARAL: Dom za 600 tisíc, vozí sa v parádnom aute

BRATISLAVA – Luxusný dom a auto! S týmto odchádza zo vzťahu s Borisom Kollárom jeho už expartnerka Laura Vizváryová. Tej podnikateľ kúpil dom v bratislavských Podunajských Biskupiciach aj luxusného tátoša. Paradoxom je, že Laura sa prezentuje tým, že si všetko v živote musela zabezpečiť sama.
Láske Borisa Kollára a Laury Vizváryovej odzvonilo. Dvojica tvorila pár od roku 2019 a majú spolu syna Abnera. Podľa medializovaných informácií mala byť iniciátorkou rozchodu práve Laura. „Je to pre mňa náročné a citlivé obdobie, pretože Boris bol dlhé roky súčasťou nášho rodinného života, v podstate môj celý svet a nebolo to rozhodnutie, ktoré by sa robilo ľahko,“ povedala pre Topky.sk plavovláska. Detaily rozchodu však komentovať odmietla.
„Môžem povedať len toľko, že som presvedčená, že každá žena si zaslúži rešpekt, pokoj a úprimnú lásku,“ dodala. Na prvom mieste je pre ňu však dobro ich syna. „Najviac mi záleží na tom, aby náš syn mohol mať aj naďalej vzťah s otcom. Je naňho veľmi citovo naviazaný a má ho úprimne rád, preto si želám, aby v tejto úlohe Boris nezlyhal a aby sme dokázali fungovať aspoň ako rodičia v pokoji a s rešpektom.“ Podobnú rétoriku zvolil aj Kollár, ktorému rovnako záleží predovšetkým na šťastí a spokojnosti svojho syna.
Laura sa na sociálnych sieťach prezentuje ako žena, ktorá si vo svojom živote musela všetko zabezpečiť sama. Svojim fanúšičkám pravidelne servíruje videá, v ktorých hovorí, že žena má byť samostatná a má sa vedieť o seba postarať. Čo pôsobí dosť farizejsky, prihliadnuc na to, že z veľkej časti jej život v luxuse zabezpečil práve Boris. „Má svoj dom, ktorý som jej kúpil,“ povedal podnikateľ pre pluska.sk.
V roku 2024 Vizváryovej zaobstaral luxusné bývanie v bratislavských Podunajských Biskupiciach. Cena domu by sa podľa informácií Topky.sk mohla pohybovať okolo 600.000 eur. Podľa listu vlastníctva je Laura jeho jedinou majiteľkou. Okrem toho jej mal darovať aj čierneho tátoša značky Range Rover, na ktorom blondínka brázdi cesty. To sú veci, ktoré Boris Kollár sotva bude požadovať späť.
Laura teda môže ďalej kázať o sebestačnosti a podnikateľských schopnostiach. Sebavedomým prejavom zvládne veľa - aj servírovať informácie, ktoré môžu byť vyslovene predmetom vzájomnej dohody prominentnej dvojice. Iba ona a Boris však vedia pravdu o tom, čo stojí za ich rozchodom a kto bol naozaj iniciátorom ukončenia vzťahu. Realita môže byť trochu zložitejšia, než sa prezentuje...