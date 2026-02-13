Piatok13. február 2026, meniny má Arpád, zajtra Valentín

Učebnice zemepisu KLAMÚ: Vedci oficiálne potvrdili existenciu ÔSMEHO kontinentu! Mapa sveta sa PRÁVE zmenila

Ilustračné foto Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/nch © Zoznam/nch

AMSTERDAM - Geovedci oficiálne potvrdili existenciu kontinentu, o ktorom sa špekulovalo celé stáročia. Zealandia, známa aj pod maorským názvom Te Riu-a-Māui, sa väčšinu času skrývala pod hladinou oceánu.

Vedci prišli s prelomovým zistením, ktoré mení pohľad na mapu sveta. Po takmer 375 rokoch dohadov sa podarilo potvrdiť existenciu samostatného kontinentu s názvom Zealandia. Hoci o ňom kolovali teórie už od 17. storočia, až moderná veda dokázala, že nejde len o mýtus.

Učebnice zemepisu KLAMÚ: Vedci
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Getty Images)

Od Gondwany sa začala postupne oddeľovať

Zealandia má rozlohu približne 1,89 milióna štvorcových míľ a v dávnej minulosti bola súčasťou superkontinentu Gondwana, ktorý pred viac ako 500 miliónmi rokov zahŕňal väčšinu dnešnej Antarktídy a Austrálie. Ako informuje portál TV News, postupom času sa však začala od Gondwany oddeľovať – prečo presne, to vedci zatiaľ nedokážu s istotou vysvetliť.

Prvé zmienky o tomto území siahajú do roku 1642, keď sa holandský moreplavec Abel Tasman vydal hľadať legendárny „Veľký južný kontinent“. Hoci novú pevninu nenašiel, stretol sa s miestnymi Maormi, ktorí mu poskytli cenné informácie o rozsiahlej pevnine nachádzajúcej sa na východ od ich územia. Definitívne potvrdenie prišlo až v roku 2017, keď sa geológovia zhodli, že Zealandia spĺňa všetky kritériá samostatného kontinentu. Väčšina jej územia sa dnes nachádza pod hladinou oceánu, čo je aj dôvod, prečo zostávala tak dlho nepovšimnutá.

PRELOMOVÝ dôkaz: Objav SKRYTÉHO OCEÁNU vysvetľuje, prečo je na povrchu Zeme toľko vody! Masívna zásoba NIE JE TEKUTÁ Prečítajte si tiež

PRELOMOVÝ dôkaz: Objav SKRYTÉHO OCEÁNU vysvetľuje, prečo je na povrchu Zeme toľko vody! Masívna zásoba NIE JE TEKUTÁ

Ide o výnimočný príklad

Vedci zo Zealandského výskumného inštitútu GNS Science priznávajú, že ide o výnimočný príklad toho, ako môže niečo „zjavné“ unikať pozornosti celé generácie. Geológ Rupert Tulloch uviedol, že proces oddelenia Zealandie od Gondwany stále nie je úplne pochopený. Vedúci výskumu Nick Mortimer k objavu pristúpil s nadhľadom a humorom. Poukázal na to, že zatiaľ čo na iných kontinentoch existujú desiatky štátov, Zealandia má len tri územia – čo z nej robí jeden z najunikátnejších kontinentov planéty. Objav Zealandie tak opäť dokazuje, že Zem aj v 21. storočí stále čo skrýva.

Viac o téme: ZealandiaGeovedaTe Riu-a-Maui
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Injekcie do intímnych partií
TOTO svet športu ešte nezažil: Zväčšujú si PRIRODZENIE kyselinou, aby oklamali 3D skenery! Stačia DVA centimetre navyše
Zaujímavosti
Z luxusných kúpeľov až
Z luxusných kúpeľov až na CINTORÍN: Brazília šokuje svet novým zákonom o POCHOVÁVANÍ ZVIERAT! Zapojil sa aj prezident
Zaujímavosti
Bývalá letuška prehovorila: TOTO
Bývalá letuška prehovorila: TOTO v lietadle nikdy nepite, personál sa toho ani nedotkne! HNUS v oblakoch
Zaujímavosti
Miliardy na účte už
Miliardy na účte už nestačia: Ženy dnes chcú v posteli ÚPLNE niekoho iného! TOTO povolanie je na vrchole rebríčka
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Miss Kinga Puhová o NOVOM živote v Paríži: Trvalé sťahovanie zo Slovenska a svadba s týmto mužom?!
Miss Kinga Puhová o NOVOM živote v Paríži: Trvalé sťahovanie zo Slovenska a svadba s týmto mužom?!
Prominenti
Boris Kollár sa o bývalku Lauru KRÁĽOVSKY POSTARAL
Boris Kollár sa o bývalku Lauru KRÁĽOVSKY POSTARAL
Prominenti
Patrícia Vittek v novom vzťahu kvitne: Staré rany zahodila za hlavu a... Všetko sa dozvieme!
Patrícia Vittek v novom vzťahu kvitne: Staré rany zahodila za hlavu a... Všetko sa dozvieme!
Prominenti

Domáce správy

ZOH 2026 ANKETA Od
ZOH 2026 ANKETA Od Šťastného po Slafkovského: Kto je podľa vás najlepším slovenským hokejistom na ZOH?
sportky.sk
Riadna facka pre rodičov:
Riadna facka pre rodičov: TABUĽKA Na daňovom bonuse na dieťa stratia stovky až tisícky eur ročne!
Domáce
Ladislav Kamenický
Kamenický predstavil výročnú správu: Poslanci ju preberali väčšinu dňa
Domáce
Ranný zásah kukláčov v Košiciach: Polícia obvinila štyroch za podvod s nehnuteľnosťami
Ranný zásah kukláčov v Košiciach: Polícia obvinila štyroch za podvod s nehnuteľnosťami
Košice

Zahraničné

Podľa bývalého šéfa britskej
Hrozivé varovania generála: Britské vojsko je v katastrofálnom stave! Nepriateľ to dobre vidí
Zahraničné
Veľký strašiak v olympijskej
Veľký strašiak v olympijskej dedine a dovolenkovom raji Slovákov: UDREL zákerný vírus, turistka vracala celú noc!
Zahraničné
Ilustračné foto
Ďalší škandál KFC: Zákazník si našiel v jedle čosi neuveriteľné! Chýbal len krôčik od tragédie
Zahraničné
AKTUÁLNE Rusko zablokovalo aplikáciu
AKTUÁLNE Rusko zablokovalo aplikáciu WhatsApp
Zahraničné

Prominenti

Laura a Massimo Arcolin
TRAPAS porotkyne Let's Dance: Roztrhli sa jej šaty... Ups, pred publikom ostala iba v nohavičkách!
Domáci prominenti
Silvii Kucherenko prekážajú ženy,
Ostré slová o samostatnosti žien! Kucherenko kritizuje zlatokopky: Mieria jej slová na Lauru?
Domáci prominenti
Kočka z Prcičiek a
Kočka z Prcičiek a Americkej krásy má 47: Aha, ako vyzerá po 27 rokoch!
Osobnosti
Tabaková dráždila na olympiáde
Tabaková dráždila na olympiáde bez podprsenky: FOTO s hokejistami!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Učebnice zemepisu KLAMÚ: Vedci
Učebnice zemepisu KLAMÚ: Vedci oficiálne potvrdili existenciu ÔSMEHO kontinentu! Mapa sveta sa PRÁVE zmenila
Zaujímavosti
Miliardy na účte už
Miliardy na účte už nestačia: Ženy dnes chcú v posteli ÚPLNE niekoho iného! TOTO povolanie je na vrchole rebríčka
Zaujímavosti
6 večerných jedál, ktoré
6 večerných jedál, ktoré vám pomôžu znížiť tuk na bruchu
vysetrenie.sk
Injekcie do intímnych partií
TOTO svet športu ešte nezažil: Zväčšujú si PRIRODZENIE kyselinou, aby oklamali 3D skenery! Stačia DVA centimetre navyše
Zaujímavosti

Dobré správy

ZOH 2026 ANKETA Od
ZOH 2026 ANKETA Od Šťastného po Slafkovského: Kto je podľa vás najlepším slovenským hokejistom na ZOH?
sportky.sk
ZOH 2026 Hokejový turnaj
ZOH 2026 Hokejový turnaj je v plnom prúde: Vedeli ste toto o našej najväčšej hviezde?
hashtag.sk
Juraj Slafkovský (Zdroj: Budiš)
Juraj Slafkovský otvorene o zlomovom momente života: Čo mu pomáha zostať nohami na zemi?
Domáce
ZOH 2026 Celé Slovensko
ZOH 2026 Celé Slovensko sa už nevie dočkať: Položili ste si túto dôležitú otázku aj vy?
sportky.sk

Ekonomika

Valentín 2026: Zabudnite na drahé kabelky. Za zlomok ceny viete z vašej polovičky spraviť rovno majiteľku módneho impéria!
Valentín 2026: Zabudnite na drahé kabelky. Za zlomok ceny viete z vašej polovičky spraviť rovno majiteľku módneho impéria!
Plánujete prázdniny na svahu? Od januára platí pre mladých dôležitá zmena, bez tohto na lyže nechoďte!
Plánujete prázdniny na svahu? Od januára platí pre mladých dôležitá zmena, bez tohto na lyže nechoďte!
Zneužívali Slováci PN-ky? Tu je to čierne na bielom, štát hlási úsporu v desiatkach miliónov eur!
Zneužívali Slováci PN-ky? Tu je to čierne na bielom, štát hlási úsporu v desiatkach miliónov eur!
Tri dni na olympiáde môžu stáť viac ako luxusná dovolenka v exotike: Na tieto sumy sa v Miláne pripravte!
Tri dni na olympiáde môžu stáť viac ako luxusná dovolenka v exotike: Na tieto sumy sa v Miláne pripravte!

Šport

ZOH 2026 ANKETA Od Šťastného po Slafkovského: Kto je podľa vás najlepším slovenským hokejistom na ZOH?
ZOH 2026 ANKETA Od Šťastného po Slafkovského: Kto je podľa vás najlepším slovenským hokejistom na ZOH?
Hokej na ZOH 2026
Dávid Hancko vygumoval hviezdneho Yamala: Barcelona na pôde Atlética zažila polčas hrôzy
Dávid Hancko vygumoval hviezdneho Yamala: Barcelona na pôde Atlética zažila polčas hrôzy
Copa del Rey
ZOH 2026 Česko s ťažkým srdcom na rozhodcu: MacKinnon vyradil dvojnásobného víťaza Stanley Cupu
ZOH 2026 Česko s ťažkým srdcom na rozhodcu: MacKinnon vyradil dvojnásobného víťaza Stanley Cupu
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Rozhodla druhá tretina: Aj hviezdy USA vstúpili do turnaja hladkou výhrou
ZOH 2026 Rozhodla druhá tretina: Aj hviezdy USA vstúpili do turnaja hladkou výhrou
Hokej na ZOH 2026

Auto-moto

TEST: Toyota Corolla Cross - nová tvár, vylepšenia tam, kde boli žiaduce
TEST: Toyota Corolla Cross - nová tvár, vylepšenia tam, kde boli žiaduce
Testy
Tunelom Višňové denne prejde priemerne 20.000 vozidiel
Tunelom Višňové denne prejde priemerne 20.000 vozidiel
Doprava
Cestujete do Maďarska často? Možno však nepoznáte zaujímavé fakty o tejto krajine
Cestujete do Maďarska často? Možno však nepoznáte zaujímavé fakty o tejto krajine
Správy
Napojenie Spišskej Novej Vsi na D1: obchvat za 105 miliónov eur
Napojenie Spišskej Novej Vsi na D1: obchvat za 105 miliónov eur
Doprava

Kariéra a motivácia

Plat 6000 eur? Toto je pozícia, ktorá môže zmeniť vašu kariéru
Plat 6000 eur? Toto je pozícia, ktorá môže zmeniť vašu kariéru
Zaujímavé pracovné ponuky
Z dresu do biznisu: Akú novú kariéru si budujú slovenskí olympionici po aktívnom športe?
Z dresu do biznisu: Akú novú kariéru si budujú slovenskí olympionici po aktívnom športe?
Motivácia a inšpirácia
Takmer každému piatemu Slovákovi nezostane z výplaty ani euro. Najhoršie sú na tom nízkopríjmové domácnosti a ľudia s nižším vzdelaním
Takmer každému piatemu Slovákovi nezostane z výplaty ani euro. Najhoršie sú na tom nízkopríjmové domácnosti a ľudia s nižším vzdelaním
Kariera.sk TS
Benefity prestávajú fungovať: čo dnes naozaj rozhoduje o lojalite zamestnancov
Benefity prestávajú fungovať: čo dnes naozaj rozhoduje o lojalite zamestnancov
Trendy na trhu práce

Varenie a recepty

Nebíčko v papuľke. Kuracie prsia v božskej horčicovej omáčke vyriešia zajtrajší obed.
Nebíčko v papuľke. Kuracie prsia v božskej horčicovej omáčke vyriešia zajtrajší obed.
Navonok chrumkavé, vnútri božsky mäkké. Pečené zemiaky plnené syrom a slaninou.
Navonok chrumkavé, vnútri božsky mäkké. Pečené zemiaky plnené syrom a slaninou.
NAJLEPŠIE recepty s tofu: 5 jedál, ktoré ulahodia aj mäsožravcom
NAJLEPŠIE recepty s tofu: 5 jedál, ktoré ulahodia aj mäsožravcom
Výber receptov
Táto čína s ryžou vás prenesie priamo do ázijskej kuchyne
Táto čína s ryžou vás prenesie priamo do ázijskej kuchyne
Kuracie prsia

Technológie

Výkonná laserová zbraň amerického námorníctva úspešne zneškodnila dronové hrozby na mori
Výkonná laserová zbraň amerického námorníctva úspešne zneškodnila dronové hrozby na mori
Armádne technológie
Raytheon predstavil raketový systém Coyote: Drony v dosahu padajú na zem ako kus plastu
Raytheon predstavil raketový systém Coyote: Drony v dosahu padajú na zem ako kus plastu
Armádne technológie
Američania majú vo výzbroji raketu ERAM. Vyvinuli ju za menej než 16 mesiacov a cieli na vysoko hodnotné ciele
Američania majú vo výzbroji raketu ERAM. Vyvinuli ju za menej než 16 mesiacov a cieli na vysoko hodnotné ciele
Armádne technológie
Tvojmu počítaču s Windowsom čoskoro potichu vyprší bezpečnostný certifikát. Ako zistíš, či si v bezpečí?
Tvojmu počítaču s Windowsom čoskoro potichu vyprší bezpečnostný certifikát. Ako zistíš, či si v bezpečí?
Bezpečnosť

Bývanie

Dom v Čachticiach je radikálne iný. Mladí chceli žiť po svojom, architekt im miesto tradície vytvoril úžasné bývanie
Dom v Čachticiach je radikálne iný. Mladí chceli žiť po svojom, architekt im miesto tradície vytvoril úžasné bývanie
5 nepraktických riešení, ktoré vidíme v domácnostiach, a pritom zbytočne plytvajú miestom. Čo zvoliť miesto nich?
5 nepraktických riešení, ktoré vidíme v domácnostiach, a pritom zbytočne plytvajú miestom. Čo zvoliť miesto nich?
Tu sa musí bývať úžasne! Domáci na zariadení nešetrili, no vnútri čaká nadčasové bývanie aj perfektné miesta na relax
Tu sa musí bývať úžasne! Domáci na zariadení nešetrili, no vnútri čaká nadčasové bývanie aj perfektné miesta na relax
Tieto dreviny v blízkom čase orežte, podporíte zdravie i bohatšie kvety. Kedy a ako strihať pre čo najlepší efekt?
Tieto dreviny v blízkom čase orežte, podporíte zdravie i bohatšie kvety. Kedy a ako strihať pre čo najlepší efekt?

Pre kutilov

Korková zátka v chladničke: Geniálny trik s odpadom alebo totálny nezmysel?
Korková zátka v chladničke: Geniálny trik s odpadom alebo totálny nezmysel?
Údržba a opravy
Chcete mať najkrajšie muškáty zo všetkých susedov? Urobte vo februári tieto 3 veci
Chcete mať najkrajšie muškáty zo všetkých susedov? Urobte vo februári tieto 3 veci
Záhrada
Sadzačka je drahá a vybieha do kvetu? Tento rok skúste cibuľu zo semienka, ušetríte desiatky eur
Sadzačka je drahá a vybieha do kvetu? Tento rok skúste cibuľu zo semienka, ušetríte desiatky eur
Zelenina a ovocie
Stromy treba strihať úplne inak! Koniec zimného rezu a prečo už nefunguje
Stromy treba strihať úplne inak! Koniec zimného rezu a prečo už nefunguje
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto triky zmenia obyčajný byt na štýlový domov: Pozrite sa, čo odporúčajú dizajnéri
Bývanie
Tieto triky zmenia obyčajný byt na štýlový domov: Pozrite sa, čo odporúčajú dizajnéri
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Riadna facka pre rodičov:
Domáce
Riadna facka pre rodičov: TABUĽKA Na daňovom bonuse na dieťa stratia stovky až tisícky eur ročne!
Podľa bývalého šéfa britskej
Zahraničné
Hrozivé varovania generála: Britské vojsko je v katastrofálnom stave! Nepriateľ to dobre vidí
Ľudia sa pozerajú na
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Štyria zranení po útoku na Odesu! Milióny Ukrajincov sú bez prúdu pre kritický deficit
Veľký strašiak v olympijskej
Zahraničné
Veľký strašiak v olympijskej dedine a dovolenkovom raji Slovákov: UDREL zákerný vírus, turistka vracala celú noc!

Ďalšie zo Zoznamu