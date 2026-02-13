Učebnice zemepisu KLAMÚ: Vedci oficiálne potvrdili existenciu ÔSMEHO kontinentu! Mapa sveta sa PRÁVE zmenila

AMSTERDAM - Geovedci oficiálne potvrdili existenciu kontinentu, o ktorom sa špekulovalo celé stáročia. Zealandia, známa aj pod maorským názvom Te Riu-a-Māui, sa väčšinu času skrývala pod hladinou oceánu.
Vedci prišli s prelomovým zistením, ktoré mení pohľad na mapu sveta. Po takmer 375 rokoch dohadov sa podarilo potvrdiť existenciu samostatného kontinentu s názvom Zealandia. Hoci o ňom kolovali teórie už od 17. storočia, až moderná veda dokázala, že nejde len o mýtus.
Od Gondwany sa začala postupne oddeľovať
Zealandia má rozlohu približne 1,89 milióna štvorcových míľ a v dávnej minulosti bola súčasťou superkontinentu Gondwana, ktorý pred viac ako 500 miliónmi rokov zahŕňal väčšinu dnešnej Antarktídy a Austrálie. Ako informuje portál TV News, postupom času sa však začala od Gondwany oddeľovať – prečo presne, to vedci zatiaľ nedokážu s istotou vysvetliť.
Prvé zmienky o tomto území siahajú do roku 1642, keď sa holandský moreplavec Abel Tasman vydal hľadať legendárny „Veľký južný kontinent“. Hoci novú pevninu nenašiel, stretol sa s miestnymi Maormi, ktorí mu poskytli cenné informácie o rozsiahlej pevnine nachádzajúcej sa na východ od ich územia. Definitívne potvrdenie prišlo až v roku 2017, keď sa geológovia zhodli, že Zealandia spĺňa všetky kritériá samostatného kontinentu. Väčšina jej územia sa dnes nachádza pod hladinou oceánu, čo je aj dôvod, prečo zostávala tak dlho nepovšimnutá.
Ide o výnimočný príklad
Vedci zo Zealandského výskumného inštitútu GNS Science priznávajú, že ide o výnimočný príklad toho, ako môže niečo „zjavné“ unikať pozornosti celé generácie. Geológ Rupert Tulloch uviedol, že proces oddelenia Zealandie od Gondwany stále nie je úplne pochopený. Vedúci výskumu Nick Mortimer k objavu pristúpil s nadhľadom a humorom. Poukázal na to, že zatiaľ čo na iných kontinentoch existujú desiatky štátov, Zealandia má len tri územia – čo z nej robí jeden z najunikátnejších kontinentov planéty. Objav Zealandie tak opäť dokazuje, že Zem aj v 21. storočí stále čo skrýva.