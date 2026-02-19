Vallo zúri: Extrémistov v centre Bratislavy nestrpíme! Zúrivý potetovaný muž si veselo hajloval pred policajtmi

BRATISLAVA - Verejnosť bola šokovaná po tom, čo sa počas uplynulých dní odohralo na frekventovanej Obchodnej ulici v centre Bratislavy. Potetovaný a zjavné opitý muž sa tam ponevieral s partiou ďalších ľudí po ulici a vykrikoval extrémistické heslá a bez váhania hajloval. Polícia bez váhania konala, no ku všetkému mal čo povedať aj samotný primátor Matúš Vallo.
Zostrih z predmetného večera na sociálnej sieti zdokumentovala Mestská polícia Bratislava. Tento zostrih začína širokým záberom na to, čo sa vlastne na ulici deje. Je zjavné, že sa uprostred električkových koľají promenáduje partia mužov, pričom jeden z nich mimoriadne agresívne vystupuje a vykrikuje. Nasleduje prestrih na telovú kameru policajných príslušníkov, ktorí vyrážajú z neďalekej ulice. Všetko sa to dialo v piatok 13. februára krátko pred štvrtou hodinou ráno.
"Ruky von. A veľmi pomaličky, dobre?!" zvýšili hlas príslušníci na jedného z mužov, ktorému prikázali, aby ukázal, čo má vo vreckách. "To je on, čo napádal ľudí," znie hlas okoloidúceho vo videu. Muž totiž nielen kričal extrémistické heslá, ale mal v ruke aj nôž. Muž potom uposlúchol výzvu, aby nôž zahodil, no tam sa nič nekončilo.
VIDEO Muž si vykračoval po Obchodnej ulici a hajloval:
Zvliekol si bundu a začal hajlovať priamo pred policajtmi, dokonca aj na stanici
Muž si neskôr zvliekol bundu a len v tričku sa postavil pred policajtov a zdvihnutím pravice odprezentoval známe extrémistické gesto. "Drž hubu!" viackrát okríkol policajtov, ktorí ho vyzývali, aby sa od nich držal ďalej. "Je to všetko na kamere, dobre?" povzdychol si jeden z policajtov. "A čo!" reagoval podráždene muž s rozostrenou tvárou.
Muža neskôr odvliekli v evidentne podguráženom stave na blízku stanicu mestskej polície, kde si sadol a aj tam bez obáv zahajloval do telovej kamery policajta.
Toto nemá v našom meste miesto, reaguje rázne primátor hlavného mesta
Príchod policajných zložiek v priebehu sekúnd ocenil aj samotný primátor Bratislavy Matúš Vallo, ku ktorému sa zostrih tiež dostal. "Po Obchodnej ulici sa pohyboval muž s nožom a pokrikoval extrémistické heslá. Naši mestskí policajti zasiahli do niekoľkých sekúnd," popísal Vallo.
"Ohrozovanie iných ľudí ani extrémizmus nemá v našom meste miesto. Ďakujem naším mestským policajtom a policajtkám za nekompromisný zásah," dodal primátor.