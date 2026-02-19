Pellegrini v Indii: Umelá inteligencia je dnes o moci, dôvere a ľudskej dôstojnosti

NAÍ DILLÍ - Umelá inteligencia nie je v súčasnosti len o kóde, ale o moci, dôvere a ľudskej dôstojnosti. Nesmie zostať v rukách hŕstky ľudí. Prezident SR Peter Pellegrini to uviedol vo svojom príhovore na plenárnom zasadnutí na samite umelej inteligencie (AI) v indickom Naí Dillí.
„India svetu ukazuje dôležitú pravdu: technológie možno budovať vo veľkom rozsahu. A zároveň môžu pomáhať skutočným ľuďom,“ uviedol Pellegrini. Slovensko je síce menšia krajina, no vie podľa neho konať rýchlo. „Sme praktickí. A chceme reálne výsledky,“ podotkol. Slovenská hlava štátu zdôrazňuje, že AI nesmie zostať v rukách hŕstky ľudí, ako sú korporácie či úzka elita. „Ak sa to stane, ľudia budú mať pocit, že zostali bokom a dôvera klesne. Preto „demokratizácia AI“ nie je slogan,“ skonštatoval. Demokratizácia AI podľa neho znamená prístup k zručnostiam, prístup k nástrojom a férové podmienky pre inovácie. „AI má pomáhať zdravotnej sestre, učiteľovi aj malému podnikateľovi. Nielen najväčším hráčom,“ poznamenal prezident.
Umelá inteligencia potrebuje výpočtový výkon
V prejave poukázal na to, že umelá inteligencia potrebuje výpočtový výkon, ten potrebuje dátové centrá a tie potrebujú veľa elektriny. „Medzinárodná energetická agentúra očakáva, že tento dopyt bude v tomto desaťročí rásť rýchlo. V jej základnom scenári by sa do roku 2030 mohol približne zdvojnásobiť,“ priblížil Pellegrini. Apeluje, že svet sa na to musí pripraviť. Slovensko má podľa prezidenta silnú pozíciu, pretože má nízkouhlíkovú a stabilnú energetiku.
Hlava štátu tvrdí, že schopnosť AI a jej odolnosť čoraz viac závisia od toho, kde sa dôveryhodná výpočtová kapacita fyzicky nachádza a ako je spravovaná. Zdôraznil, že citlivé údaje musia zostať pod jasnou právnou ochranou. „Preto je jurisdikcia dôležitá,“ uviedol Pellegrini. Zároveň priblížil, že práce na projekte AI Factory na Slovensku, postavenom na najnovšej generácii GPU čipov, napredujú rýchlo. „Veľmi skoro ho chceme pretaviť do reality. To zaraďuje Slovensko medzi skorých lídrov nášho regiónu pri budovaní suverénnej AI infraštruktúry,“ myslí si Pellegrini. Dodal, že Slovensko chce svoju energetickú výhodu premeniť na digitálny export s vyššou pridanou hodnotou. „A chceme okolo nej budovať lokálny AI ekosystém,“ deklaroval.
Za dôležitý bod v súvislosti s umelou inteligenciou považuje prezident vzdelávanie a reálne využitie. Slovensko podľa neho buduje kapacity na využívanie AI v kľúčových sektoroch a robí to ako súčasť našej digitálnej transformácie a práce na vízii umelej inteligencie. „Ak chceme bezpečnú a užitočnú AI, vzdelávanie musí ísť v čele,“ podotkol. Pellegrini spomenul, že AI môže pomôcť v zdravotníctve, kde môže podporiť lepšie rozhodovanie a skoršiu diagnostiku. Vo vzdelávaní môže podporiť učiteľov a zručnosti pre budúcnosť a pomôcť môže podľa prezidenta SR aj vo verejných službách, aby fungovali lepšie a rýchlejšie. AI Impact Summit sa koná v Naí Dillí od 16. do 20. februára