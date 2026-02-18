TOTO video vám zlepší deň: Pozrite sa, čo vyvádza najslávnejší hroch sveta vo svojej malej vaničke!

THAJSKO - Malá hviezda zoologickej záhrady opäť roztopila srdcia fanúšikov. Trpasličí hrošík Moo Deng si svojou hravosťou a rozkošnými kúpeľmi získava obdiv ľudí po celom svete – a najnovšie zábery sú toho dôkazom.
Otvorená zoologická záhrada Khao Kheow sa pochválila novým videom svojej najväčšej atrakcie – mláďaťa trpasličieho hrocha menom Moo Deng. Malá samička, ktorá sa narodila v júli 2024, si už krátko po narodení získala popularitu na sociálnych sieťach a dnes patrí medzi najobľúbenejšie zvieracie „influencerky“.
V najnovších záberoch si Moo Deng užíva kúpeľ vo svojej obľúbenej bielej vaničke. Hoci citeľne podrástla, stále sa do nej snaží natlačiť a dopriať si svoj obľúbený vodný rituál. Riaditeľ zoo Narongwit Chotchoy pre The Pattaya News prezradil, že práve tieto chvíle oddychu patria medzi najmilšie momenty, ktoré môžu návštevníci sledovať.
Obľúbenec všetkých návštevníkov
„Veľmi sa snaží zmestiť do svojej obľúbenej nádoby, aj keď je už pre ňu viditeľne menšia. Napriek tomu sa do nej s nadšením ponorí, otvára papuľku, chytá prúd vody a v obmedzenom priestore sa šikovne poskakuje,“ opísal riaditeľ. Ošetrovatelia pritom stoja nablízku a jemným rozprašovaním vody ju ochladzujú, aby jej bolo príjemne.
Fanúšikov tentoraz nadchol aj jej vzhľad. Moo Deng má lesklú, hladkú pokožku typickú pre mladé trpasličie hrochy a jej zvedavý pohľad smerom ku kamere pôsobí mimoriadne nežne. Hoci je vo vaničke už „tesnejšie“ než pred pár mesiacmi, na jej šarme to nič nemení. Práve počas vodných hier vraj najviac vynikne jej hravá a šibalská povaha.
Zoologická záhrada pozýva všetkých záujemcov, aby sa prišli na Moo Deng pozrieť osobne do expozície trpasličích hrochov. Od svojho narodenia sa totiž stala nielen internetovým fenoménom, ale aj významným lákadlom, ktoré do zoo prilákalo množstvo nových návštevníkov. Malá Moo Deng tak opäť potvrdzuje, že aj obyčajný kúpeľ vo vaničke môže byť svetovou senzáciou – stačí k tomu poriadna dávka roztomilosti.