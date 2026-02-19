Dráma v budove nemeckého parlamentu! Ráno sa rozozvučal alarm

BERLÍN - V budove nemeckého parlamentu (Bundestagu) v Berlíne vo štvrtok skoro ráno, po aktivovaní automatického detektoru plynu, zasahovali hasiči. Podľa hovorcu miestneho zboru s najväčšou pravdepodobnosťou v priestoroch uniklo malé množstvo nebezpečnej látky, píše správa agentúry DPA.
Alarm sa rozozvučal okolo 5.15 h ráno a na miesto nasadili približne 80 hasičov. Hovorca zboru pre agentúru DPA uviedol, že hasiči vošli do miestnosti, v ktorej sa spustil alarm, a v objekte preventívne zriadili dekontaminačnú stanicu. Poplach mohol spustiť prehnane vysoko koncentrovaný čistiaci prostriedok, uviedol pre DPA hovorca hasičského zboru. Príčina však ostáva predmetom vyšetrovania. Zásah v budove parlamentu paralyzoval rannú dopravu, ktorú museli z okolia budovy presmerovať.