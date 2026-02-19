Exprezident Obama prelomil mlčanie o UFO: Sú skutoční! Šokujúce slová o tom, ČO SA DEJE na našej oblohe

USA - Bývalý americký prezident Barack Obama vyvolal rozruch vyhlásením o existencii mimozemského života. Po ôsmich rokoch v Bielom dome bol v podcaste spovedaný na tému UFO a povedal: „Sú skutoční, ale ja som ich nevidel.“
Obama zároveň rázne odmietol dlhoročné konšpirácie o tom, že by vláda skrývala mimozemšťanov v Area 51. „Nie sú ukrytí v Area 51, neexistuje tam žiadne podzemné zariadenie,“ dodal s humorom: „Iba ak by existovalo obrovské sprisahanie, ktoré by dokázali utajiť aj pred prezidentom USA.“
Prečo je Area 51 magnetom konšpirácií
Area 51 – odľahlá základňa amerického letectva v Nevade – už desaťročia živí predstavy o tajných experimentoch a mimozemských technológiách. Podľa výskumníkov je však omnoho pravdepodobnejšie, že slúži na vývoj špičkových vojenských projektov: stealth lietadiel, pokročilých dronov a experimentálnych zbraní. Ako informuje The Sun, jej radarové systémy, sledovacie technológie a opatrenia vysvetľujú povesť extrémneho utajenia.
Záujem o UAP prudko rastie
Zvedavosť verejnosti v posledných rokoch výrazne stúpla po zverejnení vládnych dokumentov o UAP (Unidentified Anomalous Phenomena). Objavili sa aj uniknuté radarové záznamy z dronov amerického letectva, ktoré údajne zachytávajú neidentifikované objekty nad Blízkym východom. Hoci ide o staršie zábery, opätovne rozprúdili diskusiu o pôvode týchto javov.
Kde sú mimozemšťania?
V podcaste sa moderátor spýtal Obamu, akú prvú otázku chcel mať zodpovedanú po nástupe do úradu. Odpoveď bola žartovná, no výstižná: „Kde sú mimozemšťania?“ Obama sa k téme vracal už skôr. V roku 2021 v talkshow s Jamesom Cordenom pripustil, že existujú záznamy objektov na oblohe, ktoré „nevieme presne identifikovať“ – bez toho, aby tvrdil, že ide o návštevy mimozemšťanov.
Čo hovoria iní prezidenti?
Tému UFO komentovali aj ďalší lídri. Donald Trump v roku 2024 povedal, že nie je „veriaci“, no priznal, že hovoril s dôveryhodnými ľuďmi, ktorí videli „naozaj zvláštne veci“ lietať po oblohe. V rozhovore s Joe Rogan dodal, že ho táto téma nikdy zvlášť nepriťahovala, hoci nevylučuje možnosť života inde vo vesmíre.
Debatu ešte viac rozvíril bývalý spravodajský dôstojník David Grusch, ktorý tvrdí, že americká vláda desaťročia kryla dôkazy o mimozemskom živote. V rozhovore pre Fox News vyhlásil, že o týchto informáciách vedia vysokí predstavitelia a že správy sa dostali až k prezidentovi. Napriek množstvu svedectiev a špekulácií však neexistuje žiadny verejne potvrdený dôkaz o návšteve mimozemšťanov na Zemi.