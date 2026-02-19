Zábery, z ktorých mrazí: Auto uviazlo na priecestí, z oboch strán ho naraz zlisovali dva vlaky!

VARŠAVA - Poľskí železničiari zverejnili šokujúce video z nehody, ktorá sa len zázrakom neskončila obrovskou tragédiou. Na železničnom priecestí v meste Błonie neďaleko Varšavy uviazlo osobné auto, do ktorého v priebehu pár sekúnd narazili dva vlaky prichádzajúce z opačných smerov. Nasledoval ničivý náraz, výbuch a evakuácia stoviek ľudí.
Všetko sa to začalo, keď na železničnom priecestí vypovedal službu Ford. Auto zostalo stáť priamo v strede koľajiska. Z vozidla okamžite vyskočili dve osoby, ktoré sa ho zúfalo snažili odtlačiť do bezpečia. Keď sa im to nedarilo, na pomoc dorazila aj privolaná policajná hliadka.
Ani spoločné sily však s nepojazdným strojom nepohli. V momente, keď sa ozvala signalizácia oznamujúca príchod vlakov, museli všetci prítomní utekať za závory, aby si zachránili holý život.
To, čo nasledovalo, zachytili bezpečnostné kamery. Do uviaznutého Fordu najskôr v plnej rýchlosti vrazil rýchlik smerujúci zo Štetína do Rzeszówa. O pár sekúnd neskôr sa z opačného smeru vyrútil ďalší medzinárodný spoj na trase Varšava – Frankfurt. Druhý vlak vrak auta doslova nabral na prednú časť a tlačil ho pred sebou ešte približne 200 metrov. Trením a silným nárazom došlo k okamžitému vznieteniu a trosky vozidla pohltili plamene. Video zverejnil poľsky portál Kolejowy Portal.
Hoci posádka auta aj policajti vyviazli bez zranení, nehoda si vyžiadala obrovskú záchrannú akciu. Z oboch poškodených vlakových súprav museli hasiči evakuovať takmer 600 pasažierov. Doprava na hlavnom ťahu bola na dlhé hodiny úplne paralyzovaná.
Prokuratúra už v prípade začala vyšetrovanie vo veci „všeobecného ohrozenia a nebezpečenstva katastrofy v pozemnej doprave“. Okolnosti nehody a to, prečo nedošlo k včasnému zastaveniu vlakov, preveruje aj špeciálna železničná komisia.