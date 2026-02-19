Dajú mu večné zbohom: Košice sa lúčia s rómskym kráľom, veľkolepý SPRIEVOD mestom a štyri kone pred truhlou!

KOŠICE - Posledná rozlúčka s rómskym kráľom Róbertom I., vlastným menom Róbert Botoš, bude vo štvrtok 19. februára mimoriadne okázalá a potrvá viac ako päť hodín. Panovník zomrel vo veku 54 rokov po operácii srdca a následnej mozgovej príhode. Korunovaný bol v roku 2014.
Ako informoval portál Aktuality.sk, Botoš začiatkom februára absolvoval operáciu vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH). V piatok 13. februára utrpel mozgovú príhodu, po ktorej ho previezli späť do kardioústavu. V nedeľu napokon zomrel.
Sprievod pôjde touto ulicou
Smútočný sprievod povedie cez košickú Hlavnú ulicu. Rakvu v zlatom štýle povezú v koči ťahanom štyrmi bielymi koňmi. Ide o tradíciu vyhradenú pre rómskych kráľov a vajdov. Pozvaných je 800 až tisíc hostí z celého sveta.
Šperky už z hrobov neraz zmizli, museli prijať mimoriadne opatrenia
Rodina prijala preventívne opatrenia, aby predišla prípadnému vykradnutiu hrobu. V rakve by sa nemali nachádzať žiadne cennosti. V minulosti totiž došlo k incidentom, keď bol hrob významného predstaviteľa komunity krátko po pohrebe vykradnutý pre uložené šperky a hotovosť.
Róbert I. sa stal rómskym kráľom koncom februára 2014 v Dunajskej Strede ako jediný kandidát. Slávnostná korunovácia sa uskutočnila v košickom Dome umenia, kde mu jeho predchodca nasadil zlatú korunu zdobenú briliantmi, rubínmi a smaragdmi. Súčasťou ceremónie bola aj svätá omša v Dóme svätej Alžbety. Išlo o historicky prvú takúto korunováciu na Slovensku.
Počas výkonu funkcie čelil aj kritike a pokusom o odvolanie. Sám tvrdil, že kráľ môže z funkcie odstúpiť len dobrovoľne alebo smrťou. Otázka nástupcu sa bude riešiť najskôr o rok, pričom ako možný kandidát sa spomína jeho starší syn Róbert Princ.
Priebeh pohrebu:
- 10:00 – smútočný pochod cez Hlavnú ulicu
- 12:00 – vystavenie nebohého, možnosť osobnej rozlúčky a vzdanie úcty
- 13:00 – začiatok smútočného obradu v obradnej sieni AVE plus pri verejnom cintoríne
- 14:30 – presun sprievodu k hrobu a uloženie pozostatkov
- 16:00 – spomienkové posedenie v Sále na Bačíkovej ulici