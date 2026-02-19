Odvážny outfit kontroverznej speváčky: Hore bunda a dole? Robyn, zabudla si si nohavice!

LONDÝN - Provokatívny príchod, ktorý zatienil samotnú premiéru. Robyn, kde si nechala nohavice?!
Kontroverzná švédska speváčka Robin Miriam Carlsson alias Robyn sa nebojí riskovať. Robyn zažila vrchol svojej slávy v 90. rokoch. Neskôr, v roku 2010 vydala svoj najslávnejší hit Dancing on My Own. „Keď vydáte pieseň ako napríklad ‘Dancing on My Own’, už naozaj nemám pocit, že je to moja pieseň. Mám pocit, že patrí mojim fanúšikom," povedala v rozhovore pre The Cut.
Pieseň sa dostala na 1. miesto v jej rodnom Švédsku, na 8. miesto vo Veľkej Británii a na 3. miesto v americkom rebríčku Dance Club Songs. Aktuálne sa objavila na londýnskej premiére filmu The Moment v kine Picturehouse Central. Jej šokujúci outfit okamžite upútal pozornosť. Zatiaľ čo hornú časť jej stylingu tvorila výrazná vetrovka, spodnú časť oblečenia si zabudla doma. Nohavice nahradili len jednoduché nohavičky. Nuž, aj toto je cesta ako zaujať!
Robyn sa teraz pripravuje na vydanie nového albumu Sexistential, ktorý vyjde v marci. Pôjde o jej prvý projekt po materskej prestávke. Je mamou trojročného syna Tyka. Pre The Cut tiež hovorila o tom, ako k hudbe a turné pristupuje inak ako mama. „Mohla by som o tom hovoriť hodinu, ale myslím, že sa zmenilo hlavne to, že keď teraz idem do štúdia, mám pocit, akoby som bola na dovolenke,“ povedala. „Naozaj si užívam čas pre seba, pretože ho nemám veľa,“ dodala Robyn.
