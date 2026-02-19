Daniela Nízlová o Lobotkovej frajerke: Ako si vychádza s "macochou" svojej dcéry Lindy?!

PRAHA - Spevácke duo Twiins, sestry Daniela a Veronika Nízlové, opäť potvrdili povesť ozdôb každého červeného koberca. Na prestížnom Česko-Slovenskom plese v pražskom Obecnom dome doslova žiarili, no o nič menej zaujímavé nie je ani to, čo sa deje v ich súkromí.
Twiinsky si večer v českej metropole užívali plnými dúškami. Hoci plesy vymetajú len sporadicky, tento jeden si v kalendári strážia. „Chodíme na plesy tak raz ročne, ale Česko-Slovenský nikdy nevynecháme, lebo je to zážitok,“ zhodli sa dvojičky.
Oveľa väčšiu pozornosť však pútali ich úprimné slová o otcoch ich dcér. Zdá sa, že ľady sa definitívne prelomili! Veronika Nízlová totiž prekvapila novinkou o malej Nei a jej otcovi, hercovi a spevákovi Matúšovi Kolárovskom. „Matúš ju má od včera, už si ju takto bráva,“ prezradila Veronika s tým, že ide o veľkú zmenu. „Prvýkrát po pár mesiacoch dozadu ju má u seba. Už sú takí kamaráti, aj ona sa za ním pýta,“ dodala speváčka. A ani Daniela nezostala pozadu. Jej dcérka Linda, ktorú má s futbalistom Stanom Lobotkom, zažila poriadne dobrodružstvo. „Bola so Stankom prvýkrát v Neapole aj s babkou. Boli spolu a bolo to úplne v pohode, z čoho sa teším,“ netajila nadšenie Daniela.
Hoci priznávajú, že starostlivosť zo strany oteckov je stále skôr sporadická ako pravidelná, rok 2026 vnímajú ako zlomový. „Keď už s nimi sú, je to v poriadku, láskavé a milé. Predtým to bolo horšie, keď dievčatá nevedeli rozprávať a celkovo otcovia na ne neboli tak zvyknutí, ale myslím, že teraz je to lepšie,“ priznala Veronika otvorene.
O Danielinom expartnerovi, slovenskom reprezentačnom záložníkovi Stanovi Lobotkovi je známe, že už nejaký čas nie je sám. Futbalista je šťastný po boku úspešnej a sexi moderátorky Simony Leskovskej, ktorá pravidelne očaruje fanúšikov nielen na štadiónoch, ale aj na sociálnych sieťach. Práve preto mnohých zaujímalo, ako túto novú ženu v blízkosti svojej dcéry vníma známa speváčka. Takáto je odpoveď...
