Babička (87) to na tyči ROZBALILA: Keď uvidíte jej svaly, nebudete veriť! Porazí aj o 50 rokov mladšie, TOTO musíte vidieť

MEXIKO - Vek je pre ňu len číslo. Maria Luisa z Mexika má 87 rokov a namiesto pokojného dôchodku si vybrala netradičné hobby... tanec pri tyči! Tvrdí, že práve vďaka nemu sa cíti silná, sebavedomá a plná života.
Zatiaľ čo mnohí seniori stavajú na prechádzky či ľahké cvičenie, Maria Luisa z mexickej provincie Navarte si vybrala oveľa odvážnejšiu cestu. Ako 87-ročná sa venuje pole danceu – disciplíne, ktorá si vyžaduje silu, rovnováhu aj poriadnu dávku odvahy. Svoje tréningy pravidelne absolvuje v miestnom štúdiu a na sociálnych sieťach tvrdí, že práve pohyb jej pomáha zostať mladou duchom aj telom.
Mama desiatich detí sa netají tým, že chce zostať čo najdlhšie samostatná. V rozhovore pre mexické rádio ADN Noticias priznala, že pohyb vníma ako kľúč k nezávislosti vo vyššom veku. „Vidím ľudí v mojom veku, o ktorých sa musia starať príbuzní. Takto človek zakrpatie,“ hovorí otvorene. Tanec pri tyči jej podľa vlastných slov dodáva energiu, radosť a zároveň jej pomáha udržiavať svaly v kondícii.
Maria Luisa sa dokonca s hrdosťou pochváli svojimi svalmi. Ako informuje nemecký portál Focus, páči sa jej mať silné ruky a pevné brucho a dúfa, že svojím príbehom inšpiruje aj ďalšie ženy. „Nie sme tu len na to, aby sme sa starali o manžela a deti. Musíme si vážiť samy seba, pretože sme hodnotné ženy,“ odkazuje.
Pohyb nepozná vekové hranice
Hoci pole dance stále sprevádzajú predsudky, odborníci poukazujú na jeho preukázateľné benefity. Cvičenie výrazne posilňuje svalstvo, zlepšuje koordináciu aj flexibilitu, keďže mnohé prvky vyžadujú prácu s vlastnou váhou a kontrolu nad telom. Výskumy publikované v odborných časopisoch z oblasti športovej vedy ukazujú, že pravidelný tréning môže výrazne zvýšiť funkčnú silu a stabilitu tela. Pole dance zapája chrbát, ramená, brucho aj nohy a intenzitou sa vyrovná klasickému silovému tréningu.
Kresťanská aktivistka (73) žila desaťročia v CELIBÁTE: Teraz pracuje ako pracovníčka ESKORTU a mesačne zarába tisíce!
Pozitívne účinky sa však neprejavujú len fyzicky. Štúdie z oblasti psychológie naznačujú, že ženy, ktoré sa pole danceu venujú, zaznamenali po niekoľkých týždňoch tréningu vyššie sebavedomie a lepšie prijatie vlastného tela. Maria Luisa je tak dôkazom, že pohyb nepozná vekové hranice. Jej príbeh ukazuje, že aj v pokročilom veku sa dá objaviť nová vášeň – a možno práve taká, od ktorej by to okolie najmenej čakalo.