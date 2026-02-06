Izrael vydal PRVÉ varovanie pred útokom v Gaze od začiatku prímeria

GAZA - Izraelská armáda v piatok vyzvala obyvateľov pásma Gazy, aby pred plánovaným útokom opustili konkrétnu oblasť v tejto palestínskej enkláve. Je to prvýkrát, čo armáda židovského štátu vydala takéto varovanie od začiatku prímeria, ktoré nadobudlo platnosť 10. októbra 2025, informuje správa agentúry DPA.
Konkrétne armáda vyzvala obyvateľov jednej z budov a jej okolia, aby sa presunuli aspoň 100 metrov od tejto stavby. Dôvodom bolo to, že sa tam podľa nej nachádza „teroristická infraštruktúra Hamasu“. Podľa očitých svedkov a armády bol útok, ku ktorému následne došlo, reakciou na porušenie prímeria zo strany palestínskeho radikálneho hnutia Hamas.
Ozbrojenci vo štvrtok strieľali na izraelských vojakov
Armáda uviedla, že ozbrojenci vo štvrtok strieľali na izraelských vojakov na severe pásma Gazy. Bezprostredne neboli hlásené obete na životoch pri žiadnom z incidentov. Palestínske zdroje však informovali, že v stredu prišlo pri izraelskej paľbe o život viac než 20 ľudí. Palestínčania predtým strieľali na izraelské sily a vážne zranili jedného vojaka.
Počas vojny vyzývali Izraelčania celé komunity v Pásme Gazy, aby utiekli pred bezprostrednými útokmi. Nové varovanie podľa DPA opäť poukazuje na to, aké nestabilné je prímerie. Izraelské médiá informovali, že tamojšia armáda sa pripravuje na obnovenie vojny proti Hamasu, ak bude hnutie naďalej odmietať svoje odzbrojenie, čo je popri trvalom ukončení bojov súčasťou mierového plánu presadzovaného Spojenými štátmi.