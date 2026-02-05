Všetky povrchy sú ako sklo: Poľadovica ochromila leteckú dopravu v Berlíne

BERLÍN - Medzinárodné letisko v nemeckej metropole Berlín (BER) vo štvrtok večer dočasne pozastavilo prichádzajúce i odchádzajúce lety v dôsledku poľadovice. Letisko to oznámilo prostredníctvom hovorkyne. Informuje o tom správa agentúry AFP.
„Všetky povrchy sú ako sklo. Hrozí nebezpečenstvo pre život a zdravie,“ uviedla hovorkyňa s tým, že stále nie je jasné, kedy prevádzku obnovia, cez noc však lety zostanú pozastavené. „Situáciu prehodnotíme v piatok ráno,“ dodala. Počas štvrtka sa na letisku BER v dôsledku počasia vyskytlo množstvo problémov, ktoré viedli k meškaniam a rušeniam letov. Spočiatku nemohli ráno vzlietnuť žiadne lietadlá pre mrznúci dážď, pričom ich odmrazovanie trvalo zakaždým až hodinu. Prvý stroj sa následne dostal do vzduchu v neskorších ranných hodinách.
Letový poriadok v dôsledku toho zaznamenal značné meškania a početné rušenia letov, kým cestujúci museli znášať dlhé čakacie doby. Podľa zdrojov letiska bolo zo 180 plánovaných odletov už dopoludnia úplne zrušených 35, niekoľko desiatok ďalších neskôr. Nemecká meteorologická služba (DWD) vo štvrtok večer varovala pred zvýšenými rizikami v dôsledku poľadovice v západnom a severozápadnom Brandenbursku.