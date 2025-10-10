Návšteva toalety sa premenila na HOROR! Muža pohryzol had do semenníkov: Krvavý boj v kúpeľni sa skončil smrťou

THAJSKO - Chvíľa súkromia sa premenila na nočnú moru, keď 12-metrový pytón zaútočil na muža priamo pri toalete. V panike chytil metlu a had skončil mŕtvy – kúpeľňa bola pokrytá krvou a šokované fotografie obleteli sociálne siete.
Thanat Thangtewanon z Thajska si myslel, že zažíva obyčajnú chvíľku oddychu na toalete, kým neucítil ostrú bolesť, informuje o incidente New York Post. Keď sa ohol, aby zistil príčinu, objavil obrovského 12-metrového pytóna, ktorý sa zahryzol do jeho genitálií.
V panike chytil hada za krk a snažil sa ho odtrhnúť, no had neustupoval. Nakoniec našiel pod toaletou metlu a začal hada biť po hlave, až kým ho nezabil. Krvavá kúpeľňa a šokovaný muž sa stali predmetom virálneho zdieľania na sociálnych sieťach.
Nejde o jedinelý prípad
Našťastie, Thanat dostal v nemocnici očkovanie proti tetanu, nepotreboval stehy a zdôraznil, že je šťastný, že nešlo o jedovatého hada. „Keby to bola kobra, zomrel by som,“ priznal. Od incidentu už na túto toaletu nesiahol.
Desivé prekvapenie pri návšteve WC: V mise číhal obrovský pytón! Had zmizol v potrubí, nik netuší, kde sa skrýva
Podobné prípady nie sú v Thajsku ojedinelé. V minulosti už niekoľko ľudí utrpelo uhryznutie hadom počas používania toalety – vrátane žien a mužov napadnutých pythonom či inými hadmi, často v domácich odtokových systémoch. Niektoré incidenty sa dokonca skončili búraním toaliet, aby sa obrovské hady dostali von.