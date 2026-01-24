Sobota24. január 2026, meniny má Timotej, Timon, Tímea, zajtra Gejza

Nemusí to byť váš osud: Odborníci šokujú správou! Milióny ľudí s demenciou mohli byť dnes zdraví

Ilustračné foto
LONDÝN - Demencia nemusí byť nevyhnutnou súčasťou starnutia. Svetoví odborníci tvrdia, že miliónom prípadov by sa dalo zabrániť jednoduchými zmenami životného štýlu. V novom prelomovom reporte predstavili jasný „plán boja“ proti chorobe a vyzývajú vlády, aby okamžite konali.

Milióny prípadov demencie na celom svete by sa dali predísť, ak by štáty dôsledne uplatňovali preventívne opatrenia založené na vedeckých dôkazoch. Tvrdí to medzinárodný tím popredných odborníkov, ktorý zverejnil rozsiahly konsenzuálny dokument s jasným cieľom: znížiť riziko vzniku demencie v populácii.

Nejasné a protichodné informácie

V správe vedci predstavili 56 konkrétnych odporúčaní, ktoré sa zameriavajú na faktory, ktoré možno ovplyvniť, informuje Daily Mail. Patria medzi ne najmä neliečená strata sluchu, vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol, sociálna izolácia, fyzická nečinnosť, poruchy zraku či dlhodobé vystavenie znečistenému ovzdušiu. Autori upozorňujú, že hoci sú dôkazy o prevencii demencie silné a dostupné, doteraz sa nepodarilo pretaviť ich do ucelenej a účinnej vládnej stratégie.

Vedúca autorka štúdie, doktorka Harriet Demnitz-Kingová z Queen Mary University of London, upozorňuje, že verejnosť často dostáva nejasné alebo protichodné informácie. „Vieme, že riziko demencie sa dá znížiť, no tieto poznatky sa zatiaľ nepremenili na zrozumiteľnú a spravodlivú politiku. Ľudia potrebujú jasné, vedecky podložené odporúčania, nie pocit viny alebo zmätok,“ uviedla. Správa nadväzuje na zistenia Lancetovej komisie z roku 2024, podľa ktorej je takmer polovica prípadov Alzheimerovej choroby potenciálne preventabilná. Kľúčom je podľa odborníkov včasná intervencia a systematická prevencia na úrovni celej spoločnosti.

Hlavná príčina úmrtí

Vedci zdôrazňujú, že bez dostupnej liečby alebo lieku, ktorý by chorobu dokázal zastaviť, je prevencia najúčinnejším nástrojom v boji proti narastajúcemu počtu pacientov. Demencia je už dnes v Spojenom kráľovstve hlavnou príčinou úmrtí a jej výskyt má v najbližších desaťročiach dramaticky rásť. Profesor Charles Marshall, jeden z autorov správy, varuje, že bez jasného verejného zdravotného plánu sa situácia bude ďalej zhoršovať. „Potrebujeme lepšiu komunikáciu, lepšiu diagnostiku a liečbu stavov, ktoré zvyšujú riziko demencie, a tiež systematické kroky na podporu zdravia mozgu,“ uviedol.

Odborníci sa zhodujú, že preventívne kampane fungujú najlepšie vtedy, keď sa zameriavajú na faktory, ktoré ľudia dokážu ovplyvniť. Jednoduché a priame odkazy – napríklad že chudnutie, liečba vysokého tlaku či používanie načúvacích prístrojov môžu znížiť riziko demencie – sú podľa nich účinnejšie než abstraktné alebo príliš technické varovania.

Čo je najúčinnejšia prevencia?

Správa tiež odporúča používať všeobecný pojem „demencia“ namiesto sústreďovania sa výlučne na jednotlivé diagnózy, ako je Alzheimerova choroba, aby verejnosť lepšie rozumela rozsahu problému. Ako najúčinnejšie oblasti prevencie autori označujú sociálnu izoláciu, vysoký krvný tlak a stratu sluchu. Preto vyzývajú na univerzálny prístup k načúvacím prístrojom, zníženie škodlivého hluku v prostredí a dôslednejšie vyhľadávanie a liečbu vysokého cholesterolu u ľudí po štyridsiatke.

V súčasnosti žije v Spojenom kráľovstve s demenciou približne 900-tisíc ľudí, pričom do roku 2040 má tento počet presiahnuť 1,6 milióna. Odborníci varujú, že bez okamžitej a koordinovanej reakcie sa zdravotné a sociálne systémy dostanú pod ešte väčší tlak. „Nemôžeme čakať na zázračný liek, ktorý možno nikdy nepríde,“ uzatvárajú autori správy. „Ak chceme, aby čo najviac ľudí dožilo vysoký vek bez demencie, musíme konať teraz.“

