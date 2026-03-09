Desivé vyhlásenie Kremľa: Je tu koniec sveta! Putin má pravdu, keď hovorí TOTO

MOSKVA - Moskva reaguje na rastúce napätie na Blízkom východe dramatickými vyhláseniami. Hovorca Kremľa tvrdí, že medzinárodné právo prestalo existovať a svet čelí mimoriadne nebezpečnej situácii.
Peskov hovorí o „konci sveta“
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vystúpil s mimoriadne ostrým varovaním o stave globálnej bezpečnosti. Podľa jeho slov svet vstúpil do obdobia, ktoré môže pôsobiť ako začiatok apokalypsy.
„V dejinách ľudstva boli aj horšie veci… ale my sme vtedy nežili, preto sa nám zdá, že koniec sveta je už tu,“ povedal Peskov podľa britského denníka Daily Star.
Jeho vyhlásenie prišlo v čase, keď napätie na Blízkom východe prudko eskalovalo po rozsiahlych útokoch Spojených štátov a Izraela na Irán.
Kremeľ hovorí o „dokonalej búrke“
Podľa Moskvy vytvorili tieto udalosti geopolitickú situáciu, ktorú Kremeľ označuje za „dokonalú búrku“.
Rusko pritom podľa viacerých analýz nemá veľa možností, ako Teheránu pomôcť, okrem prípadného poskytovania spravodajských informácií o amerických a izraelských vojenských aktivitách.
Irán zároveň využíva bezpilotné lietadlá typu Shahed drone, ktoré sa vo veľkom nasadzujú aj vo vojne proti Ukrajina.
Peskov: Medzinárodné právo už neexistuje
Podľa Peskova sa súčasný konflikt odohráva na pozadí rozpadu globálnych pravidiel. „Úprimne povedané, ani nerozumiem, ako môže niekto vyzývať ostatných, aby dodržiavali normy a princípy medzinárodného práva. To už jednoducho neexistuje,“ vyhlásil hovorca Kremľa.
Vyjadrenia z Moskvy však kritici označujú za pokrytecké, keďže práve ruská invázia na Ukrajinu výrazne narušila povojnový medzinárodný poriadok.
„Putin má pravdu,“ tvrdí hovorca
Peskov zároveň bránil postoj ruského prezidenta Vladimira Putina. „Je nepravdepodobné, že dnes niekto dokáže presne povedať, aký systém nahradil medzinárodné právo… Nikto nedokáže poskytnúť jasnú definíciu,“ uviedol.
Podľa neho je preto potrebné sústrediť sa predovšetkým na vlastné záujmy. „Putin má pravdu. Na pozadí tejto dokonalej búrky, ktorá sa začala, sa musíme zamerať sami na seba, na naše záujmy a naše schopnosti. Tam, kde chýbajú, ich musíme vybudovať, premýšľať veľmi opatrne a zostať sústredení.“
Ukrajinské drony zasiahli chemický závod
Medzitým pokračujú aj boje medzi Ruskom a Ukrajinou. Ukrajinské drony podľa správ zasiahli chemický závod Akron v meste Veľký Novgorod. Továreň je dôležitá pre výrobu chemikálií používaných pri produkcii výbušnín. Nachádza sa približne 140 kilometrov od oblasti Valdaj, kde má Vladimir Putin svoje luxusné sídlo pri jazere.
Pri predchádzajúcom útoku v decembri Putin bez dôkazov tvrdil, že cieľom dronov bol práve jeho palác v tejto oblasti.
Drony útočili aj pri Čiernom mori
Ukrajinské bezpilotné lietadlá zasiahli aj letovisko Soči pri Čiernom mori, kde má ruský prezident ďalšie luxusné sídlo.