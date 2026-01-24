Sobota24. január 2026, meniny má Timotej, Timon, Tímea, zajtra Gejza

Vesmírna erupcia, akú astronómovia ešte nevideli: Čierna diera sa nečakane aktivovala, jej sila ohýba samotný priestor!

Ilustračné foto Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/nch © Zoznam/nch

INDIA - Astronómovia zachytili neuveriteľný moment, keď sa „znovuzrodená“ supermasívna čierna diera po 100 miliónoch rokov ticha prebudila a vybuchuje ako vesmírny vulkán. Zábery ukazujú, ako masívne prúdy plazmy šíria energiu do priestoru a majú dostatočnú silu, aby preformovali celú galaxiu, v ktorej sa nachádzajú.

Čierna diera s označením J1007+3540 sídli v obrovskom galaktickom klastri naplnenom extrémne horúcim plynom, ktorý vytvára neustály boj medzi explozívnou silou čiernej diery a tlakom okolia. „Je to, akoby sme sledovali vesmírny vulkán, ktorý po stáročiach pokojného spánku opäť vybuchuje,“ opisuje vedúca výskumného tímu Dr. Shobha Kumari z Midnapore City College v Indii.

Vesmírna erupcia, akú astronómovia
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Getty Images)

Supermasívne čierne diery sú ultra husté jadrá mŕtvych hviezd, ktoré sa zrútili po supernove, a môžu mať hmotnosť až 10 miliónov slnečných. Ich gravitačná sila je taká silná, že ani svetlo nemôže uniknúť za hranicu, známu ako horizont udalostí. Väčšinou sú stabilné a okolo nich obiehajú okolité oblaky plynu, informuje britský Daily Mail. Niekedy však začnú pohlcovať tieto oblaky a aktivujú sa, čo spôsobí, že z ich jadra vystrekujú obrovské prúdy superhorkej plazmy.

Jadro sa zapína a vypína

V najnovšej štúdii publikovanej v Monthly Notices of the Royal Astronomical Society použili vedci nizkofrekvenčné rádiové teleskopy LOFAR v Holandsku a indický uGMRT, aby sledovali rádiové emisie J1007+3540. Zistili, že mladý, jasný vnútorný prúd magnetizovanej plazmy je jasným dôkazom nedávneho prebudenia čiernej diery.

Tajomná správa z vesmíru: 10-sekundový záblesk spôsobil paniku medzi astronómami! Čo nám chce povedať? Prečítajte si tiež

Tajomná správa z vesmíru: 10-sekundový záblesk spôsobil paniku medzi astronómami! Čo nám chce povedať?

Zároveň objavili, ako extrémne tlaky v jadre galaktického klastra formujú tvar výtryskov – prúdy sa ohýbajú, stláčajú a deformujú. „Táto dramatická vrstvená štruktúra mladých prúdov vo vnútri starých, vyčerpaných oblastí je podpisom epizodickej aktivity AGN – galaxie, ktorej centrálne jadro sa zapína a vypína počas kozmických časových škál,“ vysvetľuje Dr. Kumari.

Zásadný vplyv na vesmírne prostredie

Vedci upozorňujú, že aj supermasívna čierna diera v strede našej Mliečnej dráhy, Sagittarius A, môže jedného dňa zažiť podobnú erupciu. V takom prípade by jej prúdy plazmy mohli zásadne ovplyvniť vesmírne prostredie. Na Zemi by sme však pravdepodobne boli chránení, a k podobnej udalosti dôjde až po kolízii Mliečnej dráhy s Veľkým Magellanovým oblakom o 2,4 miliardy rokov.

TÚTO záhadu nedokázali vyriešiť desaťročia! Riešenie je jednoduché: Temná hmota vznikla NESKÔR! Je náš vesmír FAKE? Prečítajte si tiež

TÚTO záhadu nedokázali vyriešiť desaťročia! Riešenie je jednoduché: Temná hmota vznikla NESKÔR! Je náš vesmír FAKE?

Vznik čiernych dier je stále predmetom výskumu. Astronómovia sa domnievajú, že sa môžu tvoriť buď kolapsom obrovských plynných oblakov, alebo z masívnych hviezd, ktoré po vyčerpaní paliva explodujú ako supernovy a ich jadro sa zrúti do čiernej diery. Táto mimoriadna udalosť nám poskytuje unikátny pohľad na dynamiku supermasívnych čiernych dier a ukazuje, že vesmírne erupcie môžu byť porovnateľné s ohňostrojmi, ktoré prepisujú štruktúru galaxií.

Viac o téme: VulkánČierna dieraVýbuchAtsronómovia
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Zaspávate pri zapnutom televízore?
Zaspávate pri zapnutom televízore? Vedci varujú pred šokujúcim nárastom rizika infarktu! TOTO pohlavie je náchylnejšie
Zaujímavosti
Nosorožce si prvý sneh
Zimná rozprávka v zoo: VIDEO Malé nosorožce uvideli prvýkrát v živote sneh a ich reakcia vás rozosmeje!
Zaujímavosti
Prvé rande sa skončilo
Prvé rande sa skončilo na operačnom stole: Pornoherečka prežila intímny horor! Lekári videli na röntgene niečo nečakané
Zaujímavosti
Myslela si, že sa
Myslela si, že sa k nej túli pes: Keď rozsvietila lampu, zažila najhoršiu nočnú moru! Na jej hrudi bol OBROVSKÝ PYTÓN
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Zuzana Belohorcová po rozchode s Hájkom: Veľké SŤAHOVANIE do USA? Odvážne plány!
Zuzana Belohorcová po rozchode s Hájkom: Veľké SŤAHOVANIE do USA? Odvážne plány!
Prominenti
Pavol Hammel sa v šou Neskoro večer podelil o historky spojené s cestovaním v MHD
Pavol Hammel sa v šou Neskoro večer podelil o historky spojené s cestovaním v MHD
Prominenti
Pavol Hammel si v šou Neskoro večer zaspomínal na zaujímavé stretnutie so
Pavol Hammel si v šou Neskoro večer zaspomínal na zaujímavé stretnutie so "živou sochou"
Prominenti

Domáce správy

Spozornite: Na D4 a
Spozornite: Na D4 a R7 vymieňajú protihlukové steny, začali hrdzavieť
Domáce
Kto nestihol termín, zaplatí
Kto nestihol termín, zaplatí viac! Generálny pardon pre staré autá skončil: POZOR na automatické pokuty
Domáce
Dávajte si pozor: Na
Dávajte si pozor: Na celom území Slovenska sa naďalej vyskytuje poľadovica
Domáce
Divadlo P. O. Hviezdoslava spúšťa knižný klub: Prvé stretnutie o kultúre a inscenácii text Lajčiak
Divadlo P. O. Hviezdoslava spúšťa knižný klub: Prvé stretnutie o kultúre a inscenácii text Lajčiak
Bratislava

Zahraničné

Najvyšší trest: Irán popravili
Najvyšší trest: Irán popravili dvoch mužov za bombový útok na autobus
Zahraničné
Spojené štáty predstavili novú
Spojené štáty predstavili novú obrannú stratégiu: Studená sprcha pre Európu!
Zahraničné
Nemecký minister vnútra Alexander
Nemecko plánuje reagovať na kybernetické útoky výrazne razantnejšie, uviedol minister vnútra
Zahraničné
Nešťastie v Indonézii: Najmenej
Nešťastie v Indonézii: Najmenej sedem ľudí zahynulo pri zosuve pôdy, pátrajú po ďalších
Zahraničné

Prominenti

Beauty Ball 2026 -
Belohorcová po rozchode s Hájkom: Veľké SŤAHOVANIE do USA? Asi nebude mať na výber...
Domáci prominenti
Coi Leray
Podvedená speváčka láka chlapov na svoje telo: Uff, pásik cez prsia a toto že sú nohavičky?!
Zahraniční prominenti
Plačková naložila verejnosti kvôli
Plačková naložila verejnosti kvôli SMRTI Jákliovej (†31): Vám už vážne d*be? TOTO je cez čiaru!
Domáci prominenti
Otvorená spoveď Petra Jandu
Otvorená spoveď Petra Jandu o trans vnučke: Tranzícia nebola jednoduchá... ROZVOD!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Vesmírna erupcia, akú astronómovia
Vesmírna erupcia, akú astronómovia ešte nevideli: Čierna diera sa nečakane aktivovala, jej sila ohýba samotný priestor!
Zaujímavosti
Mrazivé varovanie z hlbín
Mrazivé varovanie z hlbín vesmíru: Vedci objavili zvyšky vyparenej planéty! O 5 miliárd rokov sme na rade my
Zaujímavosti
Prvé rande sa skončilo
Prvé rande sa skončilo na operačnom stole: Pornoherečka prežila intímny horor! Lekári videli na röntgene niečo nečakané
Zaujímavosti
Ako znova zaspať po
Ako znova zaspať po tom, čo sa v noci zobudíte: Tieto postupy radia odborníci
vysetrenie.sk

Dobré správy

Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk

Ekonomika

Toto sú najhodnotnejšie značky sveta v roku 2026: Uhádnete ich podľa loga? (kvíz)
Toto sú najhodnotnejšie značky sveta v roku 2026: Uhádnete ich podľa loga? (kvíz)
Chcete si kúpiť kúsok zbrojovky v Novákoch? Môžete. Strnad vstúpil na burzu a stal sa najbohatším Čechom!
Chcete si kúpiť kúsok zbrojovky v Novákoch? Môžete. Strnad vstúpil na burzu a stal sa najbohatším Čechom!
Energošeky ešte zhoršili situáciu na preplnených poštách: Takto sa dostanete k peniazom bez čakania!
Energošeky ešte zhoršili situáciu na preplnených poštách: Takto sa dostanete k peniazom bez čakania!
Dokončili najväčšiu železničnú investíciu: Takto vyzerá najmodernejšia stanica na Slovensku! (foto)
Dokončili najväčšiu železničnú investíciu: Takto vyzerá najmodernejšia stanica na Slovensku! (foto)

Šport

VIDEO Parádna slovenská noc v NHL! Neskutočný gól Regendu, raketa Dvorského a bodová žatva
VIDEO Parádna slovenská noc v NHL! Neskutočný gól Regendu, raketa Dvorského a bodová žatva
NHL
VIDEO Zápas, na ktorý Samuel Hlavaj nikdy nezabudne: Nechytá sa naň ani rekord celej NHL
VIDEO Zápas, na ktorý Samuel Hlavaj nikdy nezabudne: Nechytá sa naň ani rekord celej NHL
Zámorské súťaže
Svetový pohár sa vrátil do Česka: Online z 1. kola obrovského slalomu žien v Špindlerovom Mlyne
Svetový pohár sa vrátil do Česka: Online z 1. kola obrovského slalomu žien v Špindlerovom Mlyne
Lyžovanie
Historický úspech pre Česko: Ester Ledecká ovládla preteky SP, na pódiu aj jej krajanka
Historický úspech pre Česko: Ester Ledecká ovládla preteky SP, na pódiu aj jej krajanka
Ostatné

Auto-moto

TEST: Hyundai Tucson PHEV - veľmi príjemné SUV s doplnkovou baterkou
TEST: Hyundai Tucson PHEV - veľmi príjemné SUV s doplnkovou baterkou
Klasické testy
TEST: Renault Kangoo - Pre rodinu, biznis, bicykle, hocičo
TEST: Renault Kangoo - Pre rodinu, biznis, bicykle, hocičo
Klasické testy
Nové Volvo EX60 - najpokročilejšie Volvo doteraz. Dojazd 810 km a mega odlievanie
Nové Volvo EX60 - najpokročilejšie Volvo doteraz. Dojazd 810 km a mega odlievanie
Predstavujeme
Škoda Epiq a Peaq - mená noviniek 2026 vystihujú podstatu roku 2025
Škoda Epiq a Peaq - mená noviniek 2026 vystihujú podstatu roku 2025
Novinky

Kariéra a motivácia

Globálne HDP bude stabilne rásť aj v tomto roku
Globálne HDP bude stabilne rásť aj v tomto roku
Aktuality
Prídete z práce unavení a deň sa končí na gauči? Takto budete efektívni aj po pracovnej dobe
Prídete z práce unavení a deň sa končí na gauči? Takto budete efektívni aj po pracovnej dobe
Motivácia a produktivita
Výplata sa vám rozplynie rýchlejšie než príde? Prečo je investovanie lepšia voľba než bezhlavé míňanie
Výplata sa vám rozplynie rýchlejšie než príde? Prečo je investovanie lepšia voľba než bezhlavé míňanie
Rady, tipy a triky
Majú ju len tí najinteligentnejší ľudia na svete. Jedna vlastnosť, ktorá ich odlišuje od ostatných
Majú ju len tí najinteligentnejší ľudia na svete. Jedna vlastnosť, ktorá ich odlišuje od ostatných
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Sedliacka výplata je sýty a lacný obed zo zemiakov a kapusty. Všetko sa pripravuje v jednom pekáči.
Sedliacka výplata je sýty a lacný obed zo zemiakov a kapusty. Všetko sa pripravuje v jednom pekáči.
Zabudnite na babkin jablkový koláč. Vyskúšajte šťavnatú verziu s višňami a pudingom.
Zabudnite na babkin jablkový koláč. Vyskúšajte šťavnatú verziu s višňami a pudingom.
Domáci chlieb bez miesenia: Minimum práce, skvelý výsledok
Domáci chlieb bez miesenia: Minimum práce, skvelý výsledok
Výber receptov
Šišky z rúry: Rovnako chutné, ale zdravšie a menej mastné
Šišky z rúry: Rovnako chutné, ale zdravšie a menej mastné
Výber receptov

Technológie

Pozor, nezľakni sa tohto nového varovania v Teams: Od februára ťa začne appka upozorňovať na podvodné hovory
Pozor, nezľakni sa tohto nového varovania v Teams: Od februára ťa začne appka upozorňovať na podvodné hovory
Bezpečnosť
Táto bežná tabletka, ktorú berieme proti bolesti, má aj iný efekt. Vedci skúmajú jej vzťah k rakovine
Táto bežná tabletka, ktorú berieme proti bolesti, má aj iný efekt. Vedci skúmajú jej vzťah k rakovine
Správy
Cez túto funkciu routera môžeš skryť svoju Wi-Fi sieť. Susedovi výrazne skomplikuješ, aby sa k nej pripojil a zahlcoval ti linku
Cez túto funkciu routera môžeš skryť svoju Wi-Fi sieť. Susedovi výrazne skomplikuješ, aby sa k nej pripojil a zahlcoval ti linku
Bezpečnosť
Tento primát je jediný, ak rátame aj človeka, ktorý nezabíja vlastných: Mali by sme si brať príklad, hovoria vedci
Tento primát je jediný, ak rátame aj človeka, ktorý nezabíja vlastných: Mali by sme si brať príklad, hovoria vedci
Veda a výskum

Bývanie

8 fotografií, ktoré vás inšpirujú mať doma viac zelene! Tieto nápady fungujú, aj keď máte málo miesta
8 fotografií, ktoré vás inšpirujú mať doma viac zelene! Tieto nápady fungujú, aj keď máte málo miesta
Objavili sme pravidlo 3-5-7 a už chápeme, prečo dekor doma často vyzerá zle. Čo robia dizajnéri inak a funguje to?
Objavili sme pravidlo 3-5-7 a už chápeme, prečo dekor doma často vyzerá zle. Čo robia dizajnéri inak a funguje to?
Ešte tu cítiť zvyšky brutalizmu, ale poradili si aj s nimi. Napriek minulosti nájdete v byte prekvapivo krásny rodinný domov
Ešte tu cítiť zvyšky brutalizmu, ale poradili si aj s nimi. Napriek minulosti nájdete v byte prekvapivo krásny rodinný domov
Pripomína vidiecky dom, no dnu čaká nadčasové bývanie. Chatu v lese postavili na relax a únik pred starosťami
Pripomína vidiecky dom, no dnu čaká nadčasové bývanie. Chatu v lese postavili na relax a únik pred starosťami

Pre kutilov

15 chýb pri pečení, ktoré ničia vaše koláče. Robíte ich aj vy?
15 chýb pri pečení, ktoré ničia vaše koláče. Robíte ich aj vy?
Recepty
Prečo je zimný rez viniča dôležitý? S týmito základmi rez lepšie pochopia aj začiatočníci
Prečo je zimný rez viniča dôležitý? S týmito základmi rez lepšie pochopia aj začiatočníci
Záhrada
Čistenie kobercov snehom? Svet objavuje „škandinávsky trik“, ktorý naše staré mamy používali odjakživa
Čistenie kobercov snehom? Svet objavuje „škandinávsky trik“, ktorý naše staré mamy používali odjakživa
Údržba a opravy
Funguje sóda bikarbóna a epsomská soľ pri rozmrazovaní chodníkov?
Funguje sóda bikarbóna a epsomská soľ pri rozmrazovaní chodníkov?
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Dcéry Rogera Federera a Mirky ako keby vypadli z oka mame: Vyrástli do krásy a čoskoro z nich budú dospeláčky
Zahraničné celebrity
Dcéry Rogera Federera a Mirky ako keby vypadli z oka mame: Vyrástli do krásy a čoskoro z nich budú dospeláčky
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Kto nestihol termín, zaplatí
Domáce
Kto nestihol termín, zaplatí viac! Generálny pardon pre staré autá skončil: POZOR na automatické pokuty
Spojené štáty predstavili novú
Zahraničné
Spojené štáty predstavili novú obrannú stratégiu: Studená sprcha pre Európu!
Trump narýchlo zbúchal Radu
Zahraničné
Trump narýchlo zbúchal Radu mieru: Bizarní členovia, vstupné a zamietnutá pozvánka pre Kanadu, takto obstáli Slováci!
MIMORIADNY ONLINE Ruské drony
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ruské drony zaútočili na Kyjev a Charkov: Rokovanie Ukrajiny, Ruska a USA sa skončilo

Ďalšie zo Zoznamu