Zaspávate pri zapnutom televízore? Vedci varujú pred šokujúcim nárastom rizika infarktu! TOTO pohlavie je náchylnejšie

LONDÝN - Zaspávate pri zapnutom televízore alebo so svetlom v izbe? Podľa vedcov ide o nenápadný, no mimoriadne nebezpečný zvyk, ktorý môže výrazne zvýšiť riziko infarktu, srdcového zlyhania či mozgovej mŕtvice. A pritom ho stačí jediné, spať v tme.
Spánok so zapnutým svetlom môže na prvý pohľad pôsobiť neškodne. Najnovší výskum však ukazuje, že ide o jeden z najpodceňovanejších rizikových faktorov pre zdravie srdca. Americkí a austrálski vedci sledovali takmer 90-tisíc ľudí vo Veľkej Británii a zistili alarmujúce súvislosti medzi nočným osvetlením a výskytom vážnych kardiovaskulárnych ochorení.
Účastníci štúdie mali počas spánku na zápästí senzory, ktoré zaznamenávali intenzitu svetla. Počas takmer desaťročného sledovania vedci porovnávali údaje o nočnom osvetlení s diagnózami, ako sú infarkt, srdcové zlyhanie, ischemická choroba srdca, fibrilácia predsiení či mozgová príhoda.
Toto pohlavie je citlivejšie
Výsledky boli jednoznačné. Ľudia vystavení silnejšiemu svetlu počas noci mali výrazne vyššie riziko všetkých sledovaných ochorení – a to bez ohľadu na to, ako dlho alebo ako kvalitne spali. Tí, ktorí mali najvyššiu mieru nočného osvetlenia, mali až o 56 percent vyššie riziko srdcového zlyhania a o 47 percent vyššie riziko infarktu v porovnaní s ľuďmi, ktorí spali v tme. Riziko mozgovej mŕtvice bolo vyššie o 30 percent a ischemickej choroby srdca o 32 percent. Vedci zároveň zistili, že ženy sú na tento faktor ešte citlivejšie než muži – u žien bola súvislosť medzi nočným svetlom a ochorením srdca výraznejšia.
Podľa odborníkov je problémom narušenie cirkadiánneho rytmu, teda vnútorných biologických hodín, ktoré regulujú spánok, hormonálnu rovnováhu aj fungovanie srdcovo-cievneho systému. „Nočné svetlo je významným rizikovým faktorom pre vznik kardiovaskulárnych ochorení u ľudí nad 40 rokov. Vyhýbanie sa svetlu počas noci môže byť jednoduchou a účinnou stratégiou na zníženie tohto rizika,“ uvádzajú autori štúdie publikovanej v odbornom časopise JAMA Network Open.
Nemusí ísť o absolútnu tmu
Profesor Frank Scheer z bostonskej nemocnice Brigham and Women’s Hospital zdôrazňuje, že ide o jeden z mála preventívnych krokov, ktorý nemá prakticky žiadne nevýhody. „Udržiavať spálňu v tme nemá žiadne negatíva, okrem použitia veľmi tlmeného svetla, ak potrebujete v noci bezpečne vstať z postele,“ vysvetľuje. Podľa odborníkov pritom nemusí ísť o absolútnu tmu. Svetlo s intenzitou nižšou než päť luxov – čo zodpovedá približne piatim sviečkam vo vzdialenosti na dĺžku ruky – umožní orientáciu v priestore, no zároveň minimálne ovplyvní biologické hodiny.
Pitie kávy v nesprávny čas môže ohroziť tvoje zdravie: TOTO je ideálny moment! Srdce vám poďakuje
Prekvapený bol aj výskumník Daniel Windred z Flindersovej univerzity v Adelaide. „Očakávali sme určitý vplyv, no nárast rizika srdcového zlyhania takmer o 60 percent bol šokujúci. Už sa dostávame na úroveň iných významných rizikových faktorov,“ uviedol. Z dlhodobého hľadiska totiž chronické narušenie cirkadiánneho rytmu vedie k rozladeniu organizmu, čo môže postupne zvyšovať riziko vážnych ochorení srdca a ciev.
Tichý jed v spálni: Tieto 3 veci musíte OKAMŽITE VYHODIŤ! Používate ich roky? Veľká chyba
Aj krátkodobý nedostatok spánku má následky
Problémy so spánkom pritom nie sú v Británii výnimočné. Podľa údajov z roku 2024 trpí nespavosťou približne každý šiesty Brit, pričom až 65 percent ľudí s týmto problémom nikdy nevyhľadá odbornú pomoc. Odborníci však upozorňujú, že aj krátkodobý nedostatok spánku má následky – od podráždenosti a zníženej koncentrácie až po vyššie riziko obezity, cukrovky a srdcových chorôb. Záver vedcov je jednoduchý a jasný: ak chcete urobiť niečo pre svoje srdce, začnite tým, že v noci zhasnete svetlo. Ide o drobnú zmenu, ktorá môže mať veľký vplyv na zdravie – a nestojí vás vôbec nič.