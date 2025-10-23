Štvrtok23. október 2025, meniny má Alojzia, zajtra Kvetoslava

Mama našla vo vreckách dcéry to, čo by ste nečakali: Pozrite, čo si doniesla domov! Zostanete v nemom úžase

USA - Mama Amy zo Severnej Kalifornii ukázala používateľom Instagramu veci, ktoré našla vo vreckách svojej malej dcéry po tom, ako strávila časť dňa vonku. Viacerí z nich zostali v nemom úžase nad tým, čo všetko si malé dievčatko dokázalo priniesť domov.

Väčšina rodičov si celé roky pamätá rôzne situácie, ktoré im pripravili ich deti. O jeden z takýchto zážitkov sa podelila aj mamička Amy, ktorá používateľom Instagramu zdokumentovala, čo všetko našla vo vreckách jej dcéry Johnny. „Koľko zvierat máš vo vreckách?“ obracia sa na dieťa s otázkou v úvode príspevku, informuje na svojom webe Mirror.

Dievčatko následne ukázalo žabu a hada, ktorých držala v každej ruke, pričom plaz vyzeral ako neagresívny bežný druh užovky. Mama vzápätí skontrolovala ďalšie vrecko na nohaviciach dievčatka, v ktorom bol ďalší had a ďalších našla v dvoch bočných vreckách. „Chceš ich podržať?“ spýtala sa Johnny a podávala mame jedného z plazov. „Iste, rada ho podržím,“ odpovedala a na konci videa pripravila aj druhú ruku, aby mohla hada podržať.

Nie je to prvý prípad

„Vrecká plné a srdce plné,“ napísala autorka príspevku spolu s červeným srdiečkom. A nie je to prvý raz, čo sa stalo niečo podobné, pretože pretože Amy často zdieľa na svojom účte s názvom „mama_and_johnnys_daily_play“ veci, ktoré nájde vo vreckách svojej dcéry a často to bývajú práve rôzne zvieratká.

Zatiaľ čo viacerí diváci zhromaždili v sekcii komentárov množstvo milých reakcií, mnohí tvrdili, že by nezostali takí pokojní ako táto mama. „Nie sme rovnakí. Ale milujem to za teba,“ napísal jeden divák, zatiaľ čo iný napísal: „Oni jednoducho vedia, že je to postavička z Disneyho.“ Tretí doplnil: „Mama musí na konci dňa vždy skontrolovať vrecká.“ Ďalší divák pokračoval: „Získajte pre toto dieťa VIAC vreciek!!!!“ Iný napísal: „Človeče. Byť tak milovaným batoľaťom, ktoré môže byť vonku a chytať hadov.“

