Potoky krvi: Storočné proroctvo znie v chaose dneška desivo aktuálne! Hodiny súdneho dňa sa blížia k polnoci

LONDÝN - Texty staré viac než sto rokov dnes znejú znepokojivo aktuálne. Proroctvo pripisované Imámovi Mahdímu hovorí o masovom umieraní, zrútení sveta a katastrofách nevídaného rozsahu – a mnohí ho čítajú novými očami v čase vojen, geopolitických otrasov a návratu Donalda Trumpa do Bieleho domu.
Apokalyptické slová z minulosti
Pred viac než storočím vystúpil náboženský vodca známy ako „Prisľúbený Mesiáš a Imám Mahdí“ s víziou konca sveta, ktorá sa vyznačuje extrémnou obraznosťou. Hovoril o smrti v takom rozsahu, že „budú tiecť prúdy krvi“, a o pohrome, ktorej neuniknú ani zvieratá a vtáctvo.
Podľa textov mal svet zasiahnuť sled otrasov – „zemetrasenia na nebi aj na zemi“ – ktoré súčasní čitatelia niekedy interpretujú ako metaforu moderných zbraní a totálnej vojny. Predpovedaná deštrukcia mala presiahnuť všetko, čo ľudstvo dovtedy zažilo: mestá obrátené naruby, krajiny spustošené, miesta vyzerajúce, akoby nikdy neboli obývané.
Prečo proroctvo znovu rezonuje
Dnešná realita dodáva starým slovám novú naliehavosť. Donald Trump je opäť v Bielom dome, vojna na Ukrajine pokračuje a globálna rovnováha sa mení rýchlejšie než kedykoľvek predtým. Na tieto paralely upozornil aj britský bulvárny denník Daily Star, ktorý píše o rastúcich obavách verejnosti z veľkého ozbrojeného konfliktu.
Niektorí ľudia v tomto kontexte vnímajú dávne proroctvo nie ako mystickú legendu, ale ako varovanie, ktoré sa „nebezpečne približuje realite“.
Umelá inteligencia a riziko globálnej vojny
Do diskusie vstúpili aj moderné technológie. Analýza súčasnej situácie, vykonaná pomocou umelej inteligencie, hodnotí pravdepodobnosť globálneho vojenského konfliktu ako historicky vysokú. Medzi hlavné faktory patria rozpadajúce sa dohody o kontrole jadrových zbraní a viacero vážnych geopolitických ohnísk napätia po celom svete.
Zvlášť varovné je hodnotenie, že svet vstúpil do novej éry veľmocenskej politiky. Podľa modelu sa ľudstvo môže nachádzať v stave, ktorý sa čoraz častejšie označuje ako „nová studená vojna“.
Hodiny súdneho dňa pod drobnohľadom
Tieto pochmúrne odhady prichádzajú krátko pred pravidelnou aktualizáciou tzv. Doomsday Clock – symbolického ukazovateľa, ktorý už desaťročia sleduje riziko človekom spôsobenej globálnej katastrofy. Čím bližšie sú ručičky k polnoci, tým vážnejšie vedci hodnotia ohrozenie ľudstva.
Vzhľadom na prebiehajúce konflikty, technologický vývoj zbraní a varovania analytických modelov sa očakáva, že najbližšie posúdenie bude sledované s mimoriadnou pozornosťou a obavami.
Varovanie, nie predpoveď
Hoci proroctvá Imáma Mahdího nemožno chápať ako faktickú prognózu budúcnosti, ich návrat do verejnej debaty ukazuje mieru neistoty, ktorú dnes svet prežíva. Staré texty sa stali zrkadlom strachu z budúcnosti – nie dôkazom jej nevyhnutnosti.