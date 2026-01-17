Odpočítavanie sa skončilo? Staroveký výpočet v Biblii naznačuje, že ľudstvu VYPRŠAL ČAS: Zabudnite na mayský kalendár!

LONDÝN - Niekoľko storočí stará biblická chronológia opäť rozvírila vášne. Podľa výkladu, ktorý sa šíri na sociálnych sieťach, by sa ľudstvo malo nachádzať na prahu zásadného zlomu – konca jednej éry a začiatku novej fázy pod božím dohľadom. Odborníci však vyzývajú na opatrnosť.
Video, ktoré zverejnila influencerka Kaylah Hodginsová na Instagrame, sa zameriava na časové tabuľky uvedené v Biblii z roku 1818. Táto verzia obsahuje Starý a Nový zákon aj apokryfy – staroveké texty, o ktorých zaradení do Biblie viedli dlhé spory.
Podľa údajov v tejto Biblii bol svet stvorený v roku 4004 pred Kristom. Ako píše britský denník Daily Mail, od Adama po narodenie Ježiša Krista uplynulo 3 974 rokov a ďalších 1 815 rokov od Krista po vydanie Biblie v roku 1818. Spolu tak ide o 5 789 rokov od Stvorenia sveta do začiatku 19. storočia. Hodginsová k tomuto číslu pripočítala roky, ktoré uplynuli odvtedy, a dospela k symbolickej hranici 6 000 rokov. Práve tá je v niektorých židovských a kresťanských tradíciách považovaná za mimoriadne významnú.
Šesť „dní“ ľudstva a siedmy deň pokoja
Podľa tohto výkladu sa dejiny sveta riadia modelom siedmich dní stvorenia. Prvých šesť dní – teda 6 000 rokov – predstavuje obdobie ľudskej práce, konfliktov a skúšok. Siedmy deň má byť časom odpočinku, obnovy a duchovnej vlády, často spájanej s mesiášskym obdobím. Dosiahnutie konca šiesteho „dňa“ preto niektorí vnímajú ako prelom – nie nutne ako zničenie sveta, ale ako zásadnú premenu, duchovný reset či morálne zúčtovanie. Objavujú sa aj interpretácie hovoriace o konci éry ľudskej dominancie.
Odborníci varujú pred doslovným výkladom
Biblisti a teológovia však upozorňujú, že tieto výpočty vychádzajú z práce Jamesa Usshera, írskeho arcibiskupa zo 17. storočia. Ten na základe rodokmeňov a biblických udalostí vypočítal dátum stvorenia sveta na 23. októbra 4004 pred Kristom. Ussherova chronológia sa v 18. a 19. storočí bežne uvádzala v Bibliách, no dnes ju väčšina cirkví považuje skôr za symbolickú než doslovnú. Moderná veda navyše kladie vznik Zeme približne 4,5 miliardy rokov do minulosti.
Mnohé cirkvi zároveň odmietajú akékoľvek presné časové predpovede „konca“, keďže podobné výklady sa v dejinách opakovane ukázali ako mylné.
Symbol alebo varovanie?
Video napriek tomu vyvolalo rozsiahlu diskusiu – nielen medzi veriacimi, ale aj medzi historikmi a používateľmi sociálnych sietí. Ľudia zdieľajú fotografie starých Biblií, porovnávajú čísla a zamýšľajú sa nad významom hranice 6 000 rokov. Pre niektorých ide o pripomenutie pominuteľnosti ľudstva, pre iných o symbolický impulz k duchovnému či morálnemu zamysleniu. Biblia síce výslovne nehovorí, že po 6 000 rokoch nastane koniec sveta, no myšlienka „siedmeho dňa“ ako obdobia obnovy fascinuje ľudí už stáročia.