Myslíte si, že ide len o zimnú depresiu? Môže to byť PRVÝ príznak demencie! Prekvapivý začiatok ochorenia

LONDÝN - Demencia sa v počiatočných štádiách často nehlási dramatickými príznakmi. Práve naopak – jej prvé signály môžu pôsobiť nenápadne a ľahko sa zameniť za iné, oveľa bežnejšie zdravotné ťažkosti. Odborníci upozorňujú, že jedným z takýchto skorých varovných príznakov môže byť zmena nálady, ktorú si mnohí vysvetľujú ako typický „zimný útlm“.
Demencia je syndróm spojený s postupným úpadkom mozgových funkcií. Prejavuje sa napríklad poruchami pamäti, zmenami správania, osobnosti či zhoršenou schopnosťou pohybu. V úvode však môžu byť symptómy veľmi jemné a ľahko prehliadnuteľné, píše portál Express. Podľa organizácie Dementia UK patrí medzi možné skoré príznaky demencie nízka nálada, úzkosť alebo depresia. Práve tieto stavy však bývajú časté aj pri sezónnej afektívnej poruche (SAD), forme depresie, ktorá sa objavuje počas zimných mesiacov a s príchodom jari zvyčajne ustupuje.
Pozor na tieto príznaky
Ľudia môžu pociťovať dlhodobý smútok, stratu záujmu o aktivity, ktoré ich predtým tešili, pocity beznádeje či viny, podráždenosť alebo nepokoj. Objaviť sa môžu aj problémy so sústredením, zvýšená chuť do jedla, nadmerná únava, potreba viac spať či dokonca myšlienky na sebapoškodzovanie. Práve podobnosť týchto príznakov so zimnou depresiou spôsobuje, že mnohí ich neberú ako možné varovanie pred vážnejším ochorením.
Odborníci však upozorňujú, že demencia sa neprejavuje len zmenami nálady. Medzi ďalšie skoré signály patria problémy s pamäťou a koncentráciou, ťažkosti s vyjadrovaním alebo sledovaním rozhovorov, zhoršená schopnosť plánovať a rozhodovať sa či dezorientácia v známom prostredí. Niektorí ľudia sa môžu začať správať inak než zvyčajne – stiahnu sa do seba, sú menej trpezliví alebo reagujú neprimerane.
Úzkosť a demencia
Zaujímavé je, že pri niektorých typoch demencie, napríklad pri frontotemporálnej demencii, nemusia byť poruchy pamäti spočiatku vôbec výrazné. Ako prvé sa môžu objaviť práve zmeny správania a osobnosti. Rovnako u ľudí s tzv. včasným nástupom demencie, teda pred 65. rokom života, nebýva strata pamäti vždy prvým príznakom.
Dementia UK zároveň upozorňuje, že zmeny nálady sú typické najmä pri cievnej demencii a pri demencii s Lewyho telieskami, kde sa často objavuje úzkosť a depresia. Napriek tomu nie je jednoduché hneď určiť, či sú tieto ťažkosti spôsobené demenciou. Podobné príznaky môžu sprevádzať aj iné zdravotné problémy, ako sú poruchy štítnej žľazy, menopauza, nedostatok vitamínu B12, depresia, úzkostné poruchy, ale aj dlhodobý stres či problémy vo vzťahoch.
Odborníci preto zdôrazňujú, že výskyt týchto príznakov ešte automaticky neznamená demenciu. Ak však pretrvávajú alebo sa postupne zhoršujú, je dôležité vyhľadať všeobecného lekára, ktorý môže zistiť ich skutočnú príčinu. Včasná diagnostika totiž zohráva kľúčovú úlohu pri ďalšej liečbe aj podpore pacienta a jeho blízkych.