Kedykoľvek a kdekoľvek: adidas Nebzed – novinka, ktorú už teraz nájdete v CCC

V dnešnom dynamickom svete sa hranice medzi prácou, voľným časom a spoločenským životom čoraz viac stierajú. Nemusíte bojovať s časom, ale plynule prechádzajte z práce na večeru v obľúbenej reštaurácii v rovnakom outfite.
Odpoveďou na tento trend je najnovší model adidas Nebzed, ktorý práve rozšíril už aj tak dosť bohatú ponuku tenisiek v predajniach CCC. Tieto tenisky boli stvorené pre ľudí, ktorí sú v neustálom pohybe a odmietajú robiť kompromisy medzi štýlom a pohodlím.
Ikonický rukopis v modernom prevedení
Značka adidas nepotrebuje zdĺhavé predstavovanie. Jej ikonické tri prúžky si získali milióny fanúšikov po celom svete a model Nebzed je ďalším dôkazom toho, že funkčnosť a špičkový dizajn môžu tvoriť dokonalý celok. Nová silueta v sebe spája odolnosť s ľahkosťou mestského štýlu, vďaka čomu sa prirodzene hodí na akúkoľvek príležitosť.
Jeden model, nekonečno možností
Adidas Nebzed je definíciou modernej mestskej estetiky. Ľahký a priedušný zvršok sa postará o celodenný komfort, zatiaľ čo robustná podrážka vám poskytne potrebnú stabilitu pri zdolávaní každodenných výziev. Či už vás čaká náročné ráno na prednáškach, dynamické presuny medzi stretnutiami v centre mesta alebo pokojná víkendová prechádzka v parku – adidas Nebzed s vami udrží krok za každých okolností.
Farby, ktoré podčiarknu vašu osobnosť
V aktuálnej ponuke CCC nájdete až šesť rôznych farebných prevedení. Výber je skutočne pestrý: od nadčasovej monochromatickej klasiky a elegantnej čiernej so zlatými detailmi až po trendy odtiene khaki či hlbokú námornícku modrú. Vďaka bohatej palete nová kolekcia hravo zapadne do dámskeho aj pánskeho šatníka. Tenisky budú ideálnym doplnkom k športovým súpravám, obľúbeným džínsom, ale aj k ležérnym outfitom s košeľou.
Kolekcia adidas Nebzed na vás čaká v kamenných predajniach CCC, v mobilnej aplikácii aj na e-shope ccc.eu. Príďte objaviť možnosti, ktoré vám tento model ponúka.
