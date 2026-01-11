Kňaz z Anglicka láme tabu: Exorcizmus je SKUTOČNÝ! TAKTO sa démoni dostanú do vašej mysle každý deň

VEĽKÁ BRITÁNIA - Anglikánsky kňaz, ktorý sa roky venuje duchovnej pomoci ľuďom, tvrdí, že úplné démonické posadnutie je zriedkavé. Oveľa častejšie sa podľa neho ľudia stretávajú s nenápadným, no vyčerpávajúcim duchovným útlakom.
Reverend Chris Lee, anglikánsky kňaz a správca kostola St Saviour’s v Anglicku, otvorene prehovoril o skúsenostiach s vyháňaním zlých duchov. Tvrdí, že hoci plné démonické posadnutie je extrémne vzácne, omnoho bežnejší je takzvaný duchovný útlak – forma negatívneho pôsobenia, ktorá zasahuje myseľ, emócie a duchovnú rovnováhu človeka.
Na rozdiel od posadnutia, pri ktorom má démon údajne prevziať kontrolu nad telom, útlak sa prejavuje nenápadnejšie. Ide o dlhodobý pocit vnútorného tlaku, úzkosti, strachu, nepokoja či duchovnej ťažoby. „Nie je to o ovládnutí človeka, skôr o tom, že v ňom zostávajú stopy negatívneho vplyvu, ktoré mu komplikujú každodenný život,“ vysvetlil Lee v rozhovore pre portál UNILAD.
Tento stav prirovnal k špine, ktorá zostane po vyschnutej kaluži. Človek nie je zaplavený, no následky pretrvávajú. Podľa kňaza ide o najčastejší spôsob, akým sa zlo v dnešnej dobe snaží ovplyvňovať ľudí. Cieľom má byť oslabenie viery a narušenie duchovného života prostredníctvom každodenných starostí – obáv o deti, problémov vo vzťahoch, frustrácie či nespokojnosti so životom.
Lee tvrdí, že vo väčšine prípadov postačuje modlitba, požehnanie a duchovné očistenie. Napriek tomu priznáva, že sa osobne stretol aj s extrémnymi prípadmi. „Videl som exorcizmy, videl som, ako boli z ľudí vyháňaní démoni, a počul som ich hovoriť. Je to skutočné,“ povedal bez zaváhania.
Úzkosť, pocit tmy a neschopnosť nájsť pokoj
Podľa jeho presvedčenia je duchovný svet reálny a obývaný anjelmi aj démonmi. Zároveň však varuje pred neodborným zasahovaním do tejto oblasti. Praktiky ako tarotové karty či doska Ouija podľa neho môžu ľudí vystaviť nebezpečným vplyvom. Kresťania by sa podľa neho mali spoliehať výlučne na vedenie Ducha Svätého. Duchovný útlak sa podľa Leeho prejavuje najmä emočnou záťažou, pretrvávajúcou úzkosťou, pocitom vnútornej tmy alebo neschopnosťou nájsť pokoj. Práve s takýmito prípadmi sa duchovní stretávajú najčastejšie – omnoho viac než s dramatickými scénami známymi z filmov.
Spomenul aj svoje skúsenosti z Afriky, kde bol svedkom výnimočne silných prejavov, vrátane hovorenia viacerými hlasmi. Zdôraznil však, že ide o ojedinelé prípady. Katolícka cirkev má podľa neho jasne stanovené postupy pri exorcizmoch. Veľké exorcizmy podliehajú schváleniu biskupa a vykonávajú ich vyškolení kňazi, pričom sa kladie dôraz na vylúčenie psychických ochorení.
Odborníci na exorcizmus
„V každej diecéze sú odborníci na vyslobodzovanie a exorcizmus. Existuje presný proces, ktorý má ľudí chrániť, aby nedošlo k zneužitiu moci alebo k manipulácii so zraniteľnými osobami,“ zdôraznil Lee.
Vedci však poukazujú na to, že mnohé prípady, ktoré sú považované za posadnutie, možno vysvetliť psychickými poruchami, traumou či kultúrnymi presvedčeniami. To však kňaza neodrádza. Pripomína, že modlitby za vyslobodenie sú súčasťou bežných cirkevných obradov, napríklad krstu, a vykonávajú sa pravidelne. Podľa Leeho je kľúčové pristupovať k duchovnej oblasti s pokorou, vierou a opatrnosťou. „Sila Ježiša Krista a vedenie Ducha Svätého sú jedinou bezpečnou cestou, ako sa v tomto svete pohybovať,“ uzavrel.